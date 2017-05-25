Плевать на цифры. 10 профессиональных дотеров с низким рейтингом MMR

Два года назад 7 тыс. очков одиночного рейтинга считались наивысшим достижением для игроков в Dota 2 на личном фронте, год назад эта планка поднялась до 8 тыс., а сейчас уже все обращают внимание только на 9 K MMR. В наши дни многие открыто говорят, что порог выхода на профессиональную сцену для новичков находится на уровне 7K и выше. Но это никак не мешает состоявшимся киберспортсменам играть матчмейкинг в своё удовольствие, не переживая по поводу цифр. «Чемпионат» составил список из 10 популярных игроков, чей MMR находится ниже отметки шесть с половиной тысяч очков. Большинство из них абсолютно не стесняются своего рейтинга и не скрывают информацию о нём в своих профилях.

Многие открыто говорят, что порог выхода на профессиональную дота-сцену для новичков находится на уровне 7 K, что не мешает некоторым киберспортсменам успешно выступать с гораздо меньшим одиночным рейтингом.

Размер имеет значение. Профессиональные дотеры о рейтинге MMR Показатель рейтинга MMR — самая животрепещущая тема в Dota 2, которую часто и с удовольствием комментируют профессиональные игроки.

Йоаким «Akke» Актерналл, 6,4 K MMR

Легендарный шведский саппорт, прославившейся на весь мир в составе чемпионов The International 2013 — The Alliance. Из публикаций Йоакима в социальных сетях становится понятно, что, в отличие от молодых дотеров, корпящих над рейтингом в попытке забраться на вершину списка мировых лидеров, он чаще проводит время с семьёй, гуляет в парке, ходит в кино. Его 6,4 К MMR — вполне приемлемый рейтинг, чтобы ежедневно поддерживать сноровку в паблике с лучшими игроками матчмейкинга.

Кай «H4nni» Ханбукерс, 6,3 К MMR

28-летний немецкий киберспортсмен свои лучшие годы провёл под знаменами команды Fnatic вместе с N0tail и Fly и считался одним из самых сильных игроков центральной линии. Его коронного Invoker боялись и уважали абсолютно все гранды мировой сцены. В мае 2015-го он ушёл в инактив, но в начале этого года вернулся на профессиональную сцену и сейчас выступает в составе Ninjas in Pyjamas. Невысокий одиночный рейтинг заставил его уступить центральную линию своему молодому мастеровитому соотечественнику Максу «Qojqva» Брохеру, а сам Кай теперь играет на позиции саппорта.

Невысокий одиночный рейтинг Кая «H4nni» Ханбукерса заставил его уступить центральную линию более мастеровитому соотечественнику и перейти на позицию саппорта.

Адам «343» Хуссейн, 6,3 К MMR

Одиночный рейтинг 6,3 К MMR абсолютно не мешает малазийскому саппорту быть одним из самых востребованных не только в своём регионе, но и за его пределами. На предыдущем The International вместе с командой Fnatic он занял четвёртое место и заработал около $ 300 тыс. Зимой он пробовал свои силы в европейском составе B)ears, а совсем недавно заменял Нико «eyyou» Барселона в составе Mineski. С какой командой он будет пробиваться в Сиэтл на этот раз — одна из загадок трансферного окна.

Джонатан «Loda» Берг, 6,1 К MMR

Именитый капитан шведской The Alliance, выступающий на позиции керри, имеет в своём активе 6,1 К MMR. Невысокий рейтинг и одна из ключевых ролей в игре оборачиваются для Джонатана тем, что именно на него списывают последние неудачи шведского коллектива. Мол, Берг состарился и не может похвастать таким же большим рейтингом, как его оппоненты по позиции. К слову, Loda единственный представитель этого списка, кто играет не на позиции саппорта.

Когда дружба превыше всего. История дуэта «Lokke» История одного из самых «олдскульных» дуэтов на современной «Дота»-сцене, который на Западе окрестили Lokke.

Закари «Zfreek» Фридман, 6К MMR

Самонаводящиеся стрелы за Mirana, фантастические «блекхолы» за Enigma, ворованные ультимейты за Rubick — вряд ли сейчас кто-то поверит, что это дело рук игрока с 6 К MMR. Именно столько имеет в своём активе один из братьев Фридман, стоящих у руля американской команды compLexity по Dota 2. У Закари очень креативное мышление, поэтому там где он — всегда зрелище, невзирая ни на какие цифры.

Алексей «Solo» Березин, 5,9 К MMR

В своё время Solo занимал первые позиции в мировом списке лидеров по одиночному рейтингу, а также был одним из первых, кому покорилась отметка в 7 тыс. очков. Пересев на позицию игрока поддержки, Алексей стал полностью концентрироваться на обязанностях капитана, уделяя всё меньше времени матчмейкингу. Сейчас у Березина около 5,9 К, что абсолютно не мешает Virtus.pro добиваться больших высот на международной арене.

Алексей «Solo» Березин был одним из первых игроков, кому покорилась отметка в 7 тыс. очков одиночного рейтинга. Сейчас в его активе около 5,9 К MMR, что не мешает Virtus.pro добиваться больших высот на международной арене.

«Бабки не проблема». История народного капитана Virtus.рro В прошлом футболист, несостоявшийся юрист, а ныне киберспортсмен. Он сменил десяток команд, но только сейчас начал добиваться успеха.

Брайан «FLUFFNSTUFF» Ли, 5,9 К MMR

Один из самых опытных американских саппортов имеет в своём активе 5,9 К очков одиночного рейтинга. Хоть Брайан и не может в последнее время похвастать большими успехами на профессиональной сцене, свой бесценный опыт он направляет на развитие доты в регионе путём записи обучающих роликов для начинающих игроков. Он не стесняется применять на соревновательной сцене некоторые идеи, взятые из матчмейкинга. Так, именно благодаря ему мир узнал о роумящем Chaos Knight и других неординарных стратегиях.

Гордан «g0g1» Прошич, 5.8К MMR

Команда Elements Pro Gaming радует своими результатами и потихоньку пробивается на мировую арену, в том числе принимая участие в некоторых LAN-турнирах. Руководит составом сербский ветеран игры g0g1, известный своими выступлениями ещё со времён первой доты.

Эмилиано «c4t» Ито, 5,5 К MMR

Каково же было удивление зрителей, когда Team Secret проиграла бразильцам из SG eSports в рамках The Kiev Major. Больше всего претензий было к драфту самого титулованного игрока в мире Клемента «Puppey» Иванова, который он проиграл капитану бразильцев c4t, чей одиночный рейтинг, как оказалось, составляет всего 5,5 К MMR! Проследив за последними играми Эмилиано, можно увидеть, что он всей душой любит доту и, невзирая на свой звёздный статус, частенько играет в компании с друзьями, чей рейтинг ниже ещё на несколько тысяч. Это не мешает ему создавать проблемы для грандов мировой сцены в лице таких команд, как Team Secret и Evil Geniuses.

Больше всего претензий было к драфту самого титулованного игрока в мире Клемента «Puppey» Иванова, который он проиграл капитану бразильцев c4t, чей одиночный рейтинг, как оказалось, составляет всего 5,5 К MMR!

Вонг «Nutz» Джен Йен, 5.5К MMR

Замыкает наш список саппорт сингапурской команды Team Faceless, который имеет в своём запасе 5,5 тыс. очков одиночного рейтинга. Почему именитый капитан состава Дэрил «iceiceice» Кох сделал ставку при формировании состава именно на этого игрока, не обладающего столь большим опытом выступлений на международной арене, непонятно, но пока Вонг справляется со своими обязанностями неплохо.

Практически все представители списка играют за героев поддержки и являются возрастными по меркам профессиональной сцены. В роли капитана или на позиции саппорта команды не обязаны иметь в своем составе игроков с заоблачным одиночным рейтингом. Задачи этих участников коллективов сводятся к глубокому пониманию основ игры, грамотному построению драфта и принятию правильных стратегических решений во время игры. Также именно им чаще всего достаётся обязанность поддерживать дисциплину и боевой дух команды на должном уровне.