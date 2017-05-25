«Я человек простой: увидел компьютер — играю». Интервью с менеджером Na’Vi

Дмитрий Репин начал профессионально играть в World of Tanks с 2011 года, а с 2013-го представляет организацию Natus Vincere. Ему 36 лет, хотя, как он сам говорит, многие дают куда меньше. Помимо занятий киберспортом он работает, стримит, успевает посещать выставки художников, находит время для концертов Aerosmith и спортивных матчей. В апреле 2017-го приехал посмотреть на игры Кубка Конфедерации по теннису, после которых остался в восторге. Сейчас исполняет обязанности менеджера команды Na’Vi, вместе с которой приехал на гранд-финал чемпионата по WoT. В перерывах между матчами Репин согласился ответить на вопросы журналистов.

– Чем занимались до World of Tanks?

– Всю жизнь играл. У меня 30 лет игрового стажа. Где-то в 2011 году попробовал World of Tanks. Просто приходил вечером и играл в танки. На тот момент я работал в министерстве спорта РФ. И вот как-то увлёкся. Начал играть-играть-играть, потом появились турниры, они приносили не очень большие деньги — в районе 10-15 тысяч рублей. Это был стабильный заработок, но на него нужно было тратить очень много времени.

Потом и турниры начали расти, и призовые. В итоге доходы достигали нескольких тысяч долларов в месяц. Поэтому большинство игроков перестали работать: зачем ходить на работу, где ты получаешь меньше денег? Большинство при этом проживает в разных городах России (Екатеринбург, Смоленск, Белгород, Астрахань и т.д.), так что сами понимаете, какой там уровень зарплат. Если можно сидеть дома вместе с семьёй, тратить время на тренировки, но при этом никуда не ходить, дураков-начальников не слушать, то лучше заниматься тем, что тебе нравится. Я единственный, кто продолжает работать. Сейчас из Минспорта перевелся в то место, которое будет забирать меньше времени.

– А так люди посвящают время танкам и не работают, да?

– Топ 1 или топ 2 могут себе такое позволить, остальные нет. Если ты занимаешь первые-вторые места, то без проблем. У тебя есть зарплата — это немаловажно. Потому что ты не всегда можешь выигрывать. И у тебя есть призовые. Средняя команда может зарабатывать 500-600 долларов.

– Сколько получают игроки вашего уровня?

– Я не могу такие данные раскрывать. Это сильно зависит от дисциплины.

Если верить Дружко, каждый пятый мужчина играет в танки. Но соревновательные танки немного другие. За пять лет развития не удалось достигнуть такого высокого уровня, как сама игра.

– В чем проблема дисциплины?

– Да нет никаких проблем. Игра более медленная, для тех, кто постарше. Всё, что быстрое – зрелищное, всё, что не такое быстрое – менее зрелищное.

– Сколько времени отнимают тренировки?

– Одна тренировка на протяжении пяти дней занимает в среднем 3 часа. Больше играть нет смысла. У многих игроков девушки, жёны, семьи, которые требуют определенного внимания. График, когда мы тренируемся семь дней в неделю, бывает перед гранд-финалом. А так обычно 1-2 дня обязательно должны быть выходными. В подготовительную неделю тренировки занимают по 6-7 часов.

– Тренируясь так много, получаете ли ещё удовольствие от игры или это уже стал работой? Как вы сейчас время проводите? Также танки?

– Нет, конечно, если ты работаешь «в танки», то зачем еще отдыхать «в танки»? Как все нормальные люди мы ходим в кино, встречаемся с друзьями, кто-то играет в футбол, кто-то бухает. Но у нас такая команда, которая не курит и не пьёт.

– А другие игры?

– Да. Сейчас популярна так называемая «Пубг» (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS). Это игра очень сильно набирает обороты и в скором времени будет топ-1. Ну и стандартно: Dota 2, CS:GO.

– Так, удовольствие получаете от игры?

– Удовольствие получаешь, но главное дозировать. Когда ты начинаешь много тренироваться, наступает обратный эффект. Может наступить отвращение. Этого не нужно делать. Когда у тебя месяц остался до гранд-финала, то можно и потренироваться. Важен и титул, и большие деньги на кону.

А так, ну, я вот шесть лет играю… Всякое бывает, конечно, тем более игра вызывает разные эмоции, и не всегда легко. Точно могу сказать, что это не только работа для каждого игрока. Раз играют — значит, интересно.

– В семьях, где мужья играют в танки, жены негодуют.

– Да, я знаю, есть огромная группа [людей]. У меня жена тоже сначала негодовала, были сложности. Я знаю, что не один такой. Это нормально, наверное. В своё время я ещё и капитаном был, поэтому тратил времени гораздо больше, чем остальные игроки. У меня была работа, час с женой, тренировки, тренировки, ещё тренировки, поспать, а утром опять работа. И вот так по кругу. Так что пришлось вносить коррективы в расписание, чтобы жене уделять больше, чем час.

– Старшее поколение не относится к киберспорту, как к спорту.

– Игры в нашей стране ассоциировались с чем-то нехорошим, в том числе и благодаря СМИ. Поэтому вначале близкие относились не очень хорошо. Но это было лет 5-6 назад.

– Пока денег не было, да?

– Да. Потом, когда увидели, что это стабильный доход, отношение сразу поменялось. Тем более, сейчас в нашей стране киберспорт признан официальным спортом, который поддерживается на общероссийском уровне, как хоккей, футбол, теннис и остальное. После того, как будут проводиться соревнования под эгидой Федерации компьютерного спорта России, уже можно присваивать спортивные звания, получать зарплату и многое другое. Официальное признание очень важно. Когда пойдут массово кубки и чемпионаты России, тогда отношение общества улучшится.

– Здесь очень много команд считают, что вы выиграете этот турнир. Как вы к этому относитесь?

– Совершенно спокойно. За неполные шесть лет мы уже столько всего навыигрывали, что каждый раз это делать сложнее. Все думают, что выиграть легко. Один раз выиграть может любой, а вот попробуй второй или третий раз. Очень трудно каждый раз искать мотивацию.

– Закончите фразу. «Na’Vi — лучшая команда, потому что…»

– Потому что мы стабильные. У нас стабильный состав. Мы за последние четыре года сменили только двух игроков. Один из них я — стал менеджером.

– Какие важные качества можно выделить для киберспортсмена? Реакция, сыгранность, умение играть в команде?

– Как вы правильно заметили, танки — командная игра. Участвуют семь игроков. Так что важны коммуникативные навыки. Что ещё? Когда вы много тренируетесь, вы устаете друг от друга. Поэтому не рекомендуется много тренироваться. В танках, по крайней мере, так. Такая своеобразная игра, есть свои нюансы. Например, буткемпы отлично подходят для других дисциплин, для танков, не всегда полезно. Сейчас все команды отказались от них, потому что накапливается негатив. Что ещё важно? Трудолюбие.

Когда вы много тренируетесь, вы устаете друг от друга. Поэтому не рекомендуется много тренироваться. В танках, по крайней мере, так.

– У спортсменов высшая точка в карьере — выиграть Олимпиаду. Какая у вас высшая точка?

– Сложный вопрос. Мы уже всё навыигрывали, и нельзя сказать, что что-то из этого было наивысшей точкой. Сейчас — это выиграть чемпионат мира, который у нас здесь проходит. Есть турниры, которые запомнились: WCG 2012 года и первый гранд-финал по WoT в 2014 году. Это было очень круто и незабываемо. Наверное, это были самые важные победы за всё время.

Сейчас, к сожалению, у нас стало очень мало турниров. Если в 2012 году проводилось огромное количество турниров, то сейчас не так. Они, конечно, стали больше приносить денег, но, на мой взгляд, нужна «движуха», когда что-то постоянно происходит. Все команды от этого выигрывают. Если вы следили за результатами последние два дня, то команды из США и Азии проигрываю в основном со счетом 0:5. Им не хватает опыта. Если бы турниров было больше, то у других команд было бы больше опыта. Это было бы интереснее, конкуренция была бы выше.

Нужна «движуха», когда что-то постоянно происходит. Если бы турниров было больше, то у других команд было бы больше опыта, конкуренция была бы выше.

– Почему их стало меньше?

– Трудно сказать, не я их организовываю. Я человек простой: увидел компьютер — играю.

– Компания Wargaming как-то же объясняла своё решение вам?

– Отличный вопрос. Можете написать, что все игроки жалуются. Все игроки — не будет враньем. Мало турниров.

– Так, они объясняют свою позицию?

– Да, они как-то объясняют. С чем бы сравнить? Вот есть, например, такие люди, как депутаты. Они умеют много говорить, и в этих словах мало информации. То есть, это искусство красиво лить воду. Вот часто бывает так. Не знаю, я ничего не запоминаю. Не вижу зерна логики, почему турниров меньше. Возможно, их сложно проводить.