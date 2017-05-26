Сага о железном кулаке. 5 причин ждать Tekken 7

23 года назад на игровых автоматах, а через некоторое время и на первой PlayStation появилась игра Tekken, ставшая родоначальником трёхмерных файтингов. Именно в Tekken впервые была реализована возможность трёхмерного перемещения: игроки могли передвигаться не только влево, вправо, прыгать и приседать, но и уходить от ударов в стороны. По сюжету глава влиятельного клана якудза Хэйхати Мисима организовал бойцовский турнир «Железный кулак». Победителю он пообещал миллиард долларов и титул «хозяина империи Мисима». Приправленная духом японской культуры Tekken предлагала геймерам разные стили боя, потрясающие комбинации и умеренную скорость сражений.

В начале июня выходит очередная игра серии, которая обещает игрокам обширный список бойцов, множество испытаний, классические и инновационные игровые механики. Мы собрали пять веских причин, почему стоит приобрести Tekken 7.

Яркие запоминающиеся персонажи

Вселенная Tekken насчитывает десятки бойцов, которым характерны различные стили боевых искусств. Некоторые из них, выведенные в разных частях франшизы, копируют известных представителей этих стилей. Например, Маршал Ло — американский повар китайского происхождения — отсылает геймеров к образу Брюса Ли, а Лэй Улун, впервые появившийся в Tekken 2, использует приёмы из ранних фильмов Джеки Чана «Пьяный мастер» и «Бесстрашная гиена».

Некоторые персонажи серии Tekken копируют известных представителей единоборств. Маршал Ло отсылает к образу Брюса ли, а Лэй Улун использует приёмы из ранних фильмов Джеки Чана.

По персонажам Tekken можно изучать географию и исследовать различные субкультуры. В новой части появится поклонница аниме и манги Везучая Хлоя, обладающий магической силой итальянец Клаудио, латиноамериканка Катарина, араб Шахин, филиппинка Джози Рисаль и даже гостевой персонаж из Street Fighter Акума.

В разные годы в пёстрый строй героев попадали не только люди, но и разумные животные или вовсе изначально неживые существа. Например, кенгуру-боксёр Роджер или тренировочный манекен Мокуджин. В Tekken 7 появится краснокожий киборг Гигас.

Смешанные единоборства

Игры серии Tekken пользуются особой любовью людей, которые занимаются боевыми искусствами. Большинство техник персонажей отсылают к реальной жизни, позволяя переносить в игру свои предпочтения в единоборствах. Герои мастерски владеют дзюдо, карате, кикбоксингом, тайским боксом и прочими стилями. Все они перенесены в игру с учётом особенностей файтингов. Разработчики не раз заявляли, что конкретные приёмы и стили в Tekken не копируют реальные единоборства один в один, но позволяют прочувствовать разницу между ними и выбрать то, что ближе геймеру по духу.

Одиночная кампания

Большинство файтингов не имеют полноценного внятного сюжета. Обычно разработчики передают историю вселенной через текст или короткие анимированные ролики, но даже в таких случаях история остаётся отрезанной от игры. В Tekken сюжетной кампании всегда уделяли особое внимание. В первой части после прохождения за каждого персонажа игроки получали новую информацию о героях и игровом мире, из которой впоследствие собиралась цельная картина. В полноценной одиночной кампании Tekken 7 под названием «Сага о семье Мисима» игроки также смогут собирать мозаику из неизвестных фактов. Тут будут и совсем новые эпизоды, и отсылки к прошлым частям, которые придутся по душе давним поклонникам серии.

Из историй героев постепенно собирается цельная картина. В Tekken 7 будут и совсем новые эпизоды, и отсылки к прошлым частям серии.

Необычное управление

В сериях игр Tekken для управления каждой конечностью персонажа в бое используется своя кнопка, что отличает игру от других файтингов. Помимо этого геймер может настроить четыре шифта под различные комбинации, таким образом определившись с наиболее любимыми эффектными приёмами. В Tekken 3 впервые появилась возможность обходить своего противника и добиться ускорения движений после падения. Так игроки могли быстрее вернуться в бой после мощного удара или комбо. Несмотря на задействование всех кнопок геймпада, управление персонажами остаётся интуитивным и после непродолжительного времени в игре может быть успешно освоено каждым.

Визуальный стиль и темп игры

Большинство японских игр имеют оригинальный визуальный стиль, и Tekken не исключение. Серия может похвастать сочными и насыщенными цветами, оформленными в стиле аниме логотипами персонажей и живым окружением. Однако главное отличие Tekken от Mortal Kombat или Street Fighter кроется не во внешнем облике, а в умеренном темпе игры. Благодаря этому успешное проведение поединка зависит не от бездумного нажимания всех кнопок подряд, а от подбора нужных комбинаций для проведения смертоносных атак.

В прошлые годы большинство японских файтингов, прежде чем выйти на консолях, появлялось на аркадных автоматах. Такой принцип портирования позволял отполировать игру до её появления на домашней приставке. Tekken до сих пор придерживается этого традиционного цикла. Консольная версия новой игры будет основана на обновлении Tekken 7: Fated Retribution, появившемся в залах аркадных автоматов почти год назад. Поклонников серии ожидает как минимум два нововведения: Rage Art — возможность использовать особые удары, снимающие от 40 до 80 процентов здоровья (интерпретация x-ray из Mortal Kombat) и Power Crush — возможность наносить удары даже в том случае, если противник его атакует. В остальном это будет уже знакомый нам файтинг на движке Unreal Engine 4.