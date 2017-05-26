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Лучшие матчи первого игрового дня The Manila Masters
Текст: Яна Медведева

«Где раньше были эти IG?». Лучшие карты первого дня The Manila Masters

Безумная оборона Evil Geniuses, классическая игра от Team NP и неожиданные ходы от Newbee.
26 мая 2017, пятница. 15:00. Киберспорт

Первый игровой день на The Manila Masters прошёл скомканно. Сначала долгие задержки из-за технических проблем, потом паузы, и всё это на двух параллельных стримах. Для тех, кто не успел уследить за всеми матчами дня, рассказываем, какие карты стоит пересмотреть на досуге.

Игр на новом патче ждали ради неожиданных стратегий, новых подходов и возвращения редких героев. Newbee на прошедших турнирах показывала совсем не чемпионскую форму, но сейчас речь идёт о возможной путёвке на The International, так что пора выкладывать на стол козыри. Одним из них оказался Visage в исполнении Цзэна «Faith» Хунда. Почти минута стана и 10 тысяч урона за 30 минут игры. И убийств больше, чем у керри и мидера.

И ещё одна заготовка от Newbee. Все привыкли к тому, что Сун «Sccc» Чунь – активный мидер, который любит поискать жертву на любом конце карты и хорошенько подраться. Но помимо спиритов и привычных Invoker и QoP в его запасе оказался достойный Silencer, которого раньше он показывал на киевском мэйджоре. Medusa от Team Secret не выдержала такого соперничества.

В лучшие матчи дня обычно попадают игры с невероятными переворотами и бесконечными драками. Вторая карта противостояния Invictus Gaming и Clutch Gamers оказалась из другой категории. После неудачного старта серии участники IG собрались и показали невероятно слаженную, быструю и красивую игру. После 17 минуты они потеряли только трёх героев. А Остин «Capitalist» Уолш в «Твиттере» удивлялся: «Где эти IG были раньше?»

Ещё одна игра от Invictus Gaming, но уже напряжённая и нервная, теперь против Evil Geniuses. Китайской команде снова досталось от соперников на первой карте, но ко второй они подошли собраннее и изобретательнее. А вот EG то ли заигралась, то ли расслабилась. 40 минут игра шла ровно, качая графики из стороны в сторону, но одна выигранная драка позволила чемпионам DAC сломить оборону американцев. А ещё здесь можно посмотреть, как Arteezy на Sven снова бегает в поисках жертвы.

OG приехала на The Manila Masters в статусе фаворитов, чемпионство на мэйджоре обязывает. Но уже в первой же серии коллективу доставили серьёзные неприятности Джеки «EternalEnvy» Мао и его команда. Team NP навязала свой темп на второй карте, сведя серию к ничьей. И в решающей игре команды вернулись к классике: Йохан «n0tail» Сунштайн пушит на Terrorblade, Анатан «Ana» Пхам на Storm Spirit летает по всей карте, Кертис «Aui_2000» Линг на Visage выдаёт станы по троим, а Джеки «EternalEnvy» Мао на Mirana умирает в самых неожиданных ситуациях. Такие игры в любой момент могут повернуться в непредвиденную сторону.

Определённо лучшую карту первого игрового дня провели Evil Geniuses и Team Faceless. Американцы всегда очень слабо начинают любой LAN-турнир, чего уж говорить о дебютных матчах на новом патче. Team Faceless воспользовалась этой возможностью, на дала Сумаилу «Sumail» Хассану навязать свои правила на линии и буквально закрыла соперников на базе, с трудом снеся им две стороны. Игроки EG отбивали атаку за атакой, уступая почти 15 тысяч по золоту, но ситуацию спасли Treant Protector и талант 25-го уровня на Puck.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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