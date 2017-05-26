Новый взгляд на видеоигры. История слепого от рождения геймера

Геймеры любят рассказывать о своих достижениях в видеоиграх, и у всех они разные. 28-летний британец Тоби Отто вспоминает, как в течение восьми недель боролся с одним из боссов в Final Fantasy X: «Я пробовал снова и снова и постоянно проигрывал. И когда наконец победил его, я понял, что теперь смогу увидеть, что будет дальше». Он говорит «увидеть», несмотря на то что с рождения лишён этой возможности. Тоби появился на свет с двусторонним анофтальмом, при котором у человека отсутствуют оба глазных яблока.

В три года он начал изучать азбуку Брайля, а в пять впервые узнал, что такое видеоигры, оказавшись в зале с аркадными автоматами. Он попробовал сыграть в Mortal Kombat и Street Fighter, и у него получилось. В этих файтингах положение персонажа на арене и подготовка к бою обозначаются чёткими звуковыми эффектами, а приёмы оппонента можно различить на слух после непродолжительного нахождения в игре. Именно тогда Тоби овладела мысль во что бы то ни стало освоить видеоигры. Родители не стали отговаривать его от этой затеи, а купили сыну PlayStation.

В файтингах положение персонажа на арене и подготовка к бою обозначаются чёткими звуковыми эффектами, а приёмы оппонента можно различить на слух после непродолжительного нахождения в игре.

Первыми играми Тоби на домашней консоли стали Star Gladiator, Tekken 2, Soul Calibur. Он проводил за приставкой много времени, друзья и родственники учили его ориентироваться в меню и набираться опыта в спаррингах. Годы спустя Тоби Отто чувствует себя настолько уверенным в некоторых файтингах, что решается на онлайн-сражения с не знакомыми ему игроками, и часто одерживает верх над соперниками с более высоким рейтингом.

Конечно, это не уникальный случай, и сам Тоби утверждает, что многие люди с проблемами со зрением увлекаются видеоиграми. И всё же чаще геймерами становятся или слабовидящие, или те, кто ослеп в течение жизни. Кто пусть плохо, но видит или раньше мог видеть происходящее на экране. Голландец Свен «Sven» ван де Веге потерял зрение в шесть, сейчас ему чуть больше 30, и он не просто наслаждается файтингами, но и на общих основаниях участвует в киберспортивных турнирах по Street Fighter 5. Тоби Отто живёт в темноте с рождения.

«Ему помогают, но не в игре». Незрячий киберспортсмен в Street Fighter Вдохновляющая история Свена «Sven» Ван де Веге, который приехал на первый турнир по файтингу Sonic Boom и покорил местную публику.

Даже своё первое впечатление об электронных устройствах и принципах их действия Тоби получал на слух и наощупь. За компьютер он садится со специальным планшетом для незрячих людей, для управления использует программы чтения экрана и обычную клавиатуру. Именно поэтому в играх для него так важен звуковой дизайн и музыка. По ней он может определить, в какой именно локации сейчас находится в той же Final Fantasy X, предстоит ли ему обычная битва или схватка с боссом. Будучи обделён зрением, он обладает отличным слухом и в 16 лет получил музыкальное образование в Королевском национальном колледже. На этом он не закончил своё обучение – три года назад Тоби Отто получил диплом университета Гринвича по курсу «Информационные системы для бизнеса».

Будучи обделён зрением, Тоби Отто обладает отличным слухом. Особенно важным для него оказывается звуковой дизайн того или иного проекта и музыка в игре.

Помимо файтингов особые чувства в душе слепого геймера рождают шутеры от первого лица. В основном старые. Doom, Doom 2, Duke Nukem. В этих играх звуковые эффекты монстров во время их убийства выполнены очень выразительно. Благодаря этому Тоби понимает, как много монстров ему удалось замочить и насколько эффектно он это сделал. За 10 лет регулярной игры в Doom он смог освоить большинство карт. Это ещё одно достижение Тобби, которым он очень гордится. Правда, нередко ему приходится использовать чит-коды для открывания дверей и повышения здоровья: самостоятельно найти ключи и аптечки для него практически нереально.

И всё же, будучи ярым поклонником видеоигр, Тоби по объективным причинам может опробовать далеко не всякую игру. Тогда он открывает YouTube и наслаждается прохождением других людей. Слушает музыку, диалоги героев, представляет происходящее в кат-сценах и рисует в своём воображении мир, показанный в игре. Он признаётся, что в случае с особо интересными играми продолжает путешествие с героями и после выключения компьютера: погружается в созданную разработчиками вселенную и размышляет о том, какую мысль они хотели донести до геймеров.

Во время стрельбы в шутерах Тоби понимает, как много монстров ему удалось замочить и насколько эффектно он это сделал. За 10 лет регулярной игры в Doom он смог освоить большинство карт.

По мнению многих, жизнь Тоби Отто – история преодоления, доказывающая, что при наличии желания для человека нет ничего невозможного. Когда грезящие играми люди с физическими недостатками способны отдаваться любимому делу вопреки своим недугам. Именно этому посвящена документальная короткометражка Берка Иселя «Новый взгляд на видеоигры». Сам Тоби говорит, что не зацикливается на своём заболевании: «Я люблю компьютерные игры, путешествую по миру со своими родителями, катаюсь на аттракционах в парках, у меня есть учёная степень. Главное – я счастлив».

«Я потерял правую руку, но не утратил страсть к видеоиграм» В результате нападения ветеран ВВС США Aaрон Сотаэрт лишился руки, но не отказался от увлечения видеоиграми.

Он мечтает только об одном. Чтобы разработчики более внимательно относились к незрячим геймерам. В кат-сценах между диалогами могли бы появиться голосовые описания локаций, объяснения, куда дальше может двигаться герой. Особой опцией могла бы стать модификация игрового меню для людей с плохим зрением. Благодаря такой фишке, реализованной в Virtua Fighter 4, Тоби мог запускать игру без сторонней помощи или заучивания расположения пунктов интерфейса. Подобные вещи способны привлечь к видеоиграм больше слепых людей и раскрасить их жизнь новыми красками.