Стабильность – признак мастерства. Итоги трансферов в Dota 2 перед TI7

Трансферное окно в Dota 2 официально закрыто. Для тех, кто проворонил первый дедлайн, его даже продлили на пару дней. Теперь любая команда, которая не внесла свой состав в систему Valve или сделает в нём изменения, отправится в открытые квалификации на The International 2017. Вопреки всем предсказаниям трансферной драмы, решаффл этой весной получился скромный и тихий. Разбираемся в причинах и выделяем главные события трансферного окна.

Стабильность – признак мастерства

Может, Valve так и не задумывала, но система single elimination сделала своё дело. Команды, даже проиграв на мэйджоре, часто оправдывали себя словами «нам не повезло в одном bo3». Когда такое звучало после Бостона, поклонники отмахивались и ждали, что главный трансферный переворот грянет перед The International — туда-то в слабом составе никто не поедет. Но и тут не сработало. 12 из 16 команд-участниц киевского мэйджора сохранили свои пятёрки. TNC, Team Secret и Digital Chaos обошлись одной заменой, которая на бумаге серьёзно усилила составы. И только Team Random развалилась на глазах у всего сообщества, да и тут вмешалась сила извне. Изначально ребята планировали той же пятёркой выступать на TI7.

12 из 16 команд-участниц киевского мэйджора сохранили свои пятёрки. TNC, Team Secret и Digital Chaos обошлись одной заменой. И только Team Random развалилась на глазах у всего сообщества.

Англоязычные поклонники назвали это «эффектом Wings». В прошлом году китайские чемпионы, а следом за ними греки из Ad Finem показали, что не только бесконечными перестановками в составах можно добиваться результатов. Оказывается, можно работать, совместно решать проблемы и идти на компромиссы. А если стало совсем тяжело, то можно разойтись по разным углам и отдышаться. На крайний случай завести в команде психолога или тренера, который будет сглаживать конфликты. Помимо бесконечных поисков подходящего игрока, вариантов много.

Для сцены это безусловный плюс. Безумная нестабильность, которой так боятся организации и их инвесторы, постепенно становится скорее пороком отдельно взятых команд, а не всей сцены. Но повальное увлечение «дружбой навсегда» порой ставит крест на серьёзных перспективах. Ведь некоторые команды держатся вместе до последнего, надеясь, что вот сейчас-то они заиграют. Но это случится не со всеми.

Иногда они возвращаются

Достаточно бедный на события трансферный сезон оказался одним из самых богатых на триумфальные воссоединения. От парочки таких даже захотелось пустить ностальгическую слезу и сесть пересматривать повторы матчей.

Началось всё с практически полного возрождения старого состава Cloud 9. Йохан «PieLieDie» Астрем и Адриан «Fata» Тринкс снова объединились с Джеки «EternalEnvy» Мао и Кертисом «Aui_2000» Лингом, чтобы занимать хотя бы вторые места (не квалификаций). От знаменитого серебряного состава C9 их отличает только хардлайнер Ариф «MSS» Анвар, который уже пошутил, что ему пора учиться играть на Clockwerk с Mask of Madness.

Одно воссоединение случилось и в СНГ. Акбар «SoNNeiko» Бутаев решил вернуться в Natus Vincere, чем порадовал поклонников, уже наточивших вилы для Романа «rmn» Палея. В прошлый раз Акбару помешали проявить себя проблемы с коммуникацией, но организация решила дать ему второй шанс. Комментаторы и аналитики всегда восхищались его игрой, осталось только наладить внутрикомандную «химию».

В Китае состоялось возвращение масштабом чуть поменьше. Чен «Hao» Жихао снова играет в Vici Gaming. Состав, конечно, уже не тот, но увидеть Hao в VG рады поклонники и тега, и игрока. На TI5 он добрался до четвёртого места, а до тройки лучших не хватило одной карты. Может, чемпионом станет не только Newbee.Hao, но и VG.Hao?

Китайская драматургия

Впрочем, Китай в этот раз отличился другими историями. Киберспорт там стал на голову выше и серьёзней, чем в западном мире, так что и трансферы проходят по другим законам. Здесь игроков не переманивают посредством сообщений в «Твиттере», а берут у организаций в аренду. А ещё твой переход должна одобрить ACE.

Санта-Барбара по-китайски. Конфликт с игроками Wings Gaming глазами ACE Представитель китайской киберспортивной ассоциации рассказал, как игроки разорвали контракты, а EHOME воспользовалась ситуацией.

Ситуация с бывшими игроками Wings Gaming стала главным сюжетом решаффла. Остальные переходы пролетели мимо ушей короткими новостями. Теперь уже бывшие участники Team Random являются заложниками жадности китайской ассоциации, собственной глупости и желания других организаций переманить к себе игроков. В течение недели всех пугали тем, что чемпионы мира получили пожизненный бан и мы больше никогда не увидим их на турнирах.

Бывшие участники Team Random стали заложниками жадности китайской ассоциации, собственной глупости и желания других организаций переманить к себе игроков.

Закончилось всё более-менее мирно. EHOME прихватила y` и Faith_Bian, оставив ACE разбираться со своими проблемами. Участвовать в квалификации на The International 7 им никто не запретит, но будут ли у них партнёры для тренировок, неизвестно. Shadow нашёл себе новую команду Eclipse, которую уже прозвали китайскими «мстителями». Им будет с кем попрактиковаться, но пока этому составу светят только открытые квалификации.

В отличие от остальных сезонов, в этот раз Китай не поразил безумными перестановками, покорившись общим веяниям сохранения составов. Огорчает только одно: есть серьёзная вероятность, что в этот раз защищать чемпионский титул на TI будет некому.

Идём на Восток

Игрокам на Западе стало тесно. Пристроиться в хорошие команды в Европе или Америке успевают не все, а играть во второсортных составчиках желающих ещё меньше. В прошлом году появилась мода на миграцию в Америку. Только на этих игроков косо посматривали и посмеивались над их желанием получить «лёгкий американский слот». Перед TI7 они решили взглянуть в другую сторону.

Как минимум четверо западных киберспортсменов пошли по стопам Джимми «DeMoN» Хо и отправились в Юго-Восточную Азию. Капитанское кресло в TNC занял Тибан «1437» Сива, а Greek Fam поможет Алаан «SexyBamboo» Фарадж. Но поклонников в СНГ удивили Андрей «Mag~» Чипенко и Егор «.Ark» Жаботинский, которые приняли приглашение поиграть в Mineski вместе с Mushi. Теперь и в SEA-регионе есть за кого поболеть на квалификациях. Осталось только отправить десант в Китай.

Поклонников в СНГ удивили Андрей «Mag~» Чипенко и Егор «.Ark» Жаботинский, которые приняли приглашение поиграть в Mineski вместе с Mushi.

Для Юго-Восточной Азии это безусловное усиление. Большинству местных команд не хватает капитанской руки и опыта выступлений на международной сцене. У себя дома они показывают высокий уровень, но как только приходится столкнуться с другим стилем игры, теряются и тушуются. Когда-то у западных игроков учились корейцы, которые потом составили MVP. Пришла пора для Филиппин и Малайзии.

Дыра в стене

Valve старается сделать трансферный период как можно более гладким. Поучительная история с уходом Артура «Arteezy» Бабаева и Саахила «Universe» Ароры и с киком игроков из Team Secret за три дня до ростер-лока стала кошмарным сном для киберспортсменов. «Три дня до закрытия трансферного окна. Кому-нибудь нужен игрок?» — писал тогда Аливи «w33» Омар.

Так что компания разделила трансферное окно на две части: в первой половине игроков можно выгнать, во второй – пригласить. На бумаге всё выглядело гладко, а на деле нашлась огромная дыра. Оказалось, что игроков можно «технически выгнать», а потом пригласить обратно. Это продляло командам период трансфера на лишние полторы недели, а игроков заставляло до последнего бояться за своё место.

В прошлом сезоне так поступили все команды из Китая. В этот раз к ним на полном серьёзе присоединились и западные коллективы. Причём проворачивают они это официально и с серьёзной миной. Так сделала Alliance перед поездкой на Starladder — открепила всех игроков и попросила фанатов подождать окончательного решения. В итоге Джерри «EGM» Лундквист оказался без команды за те самые три дня до закрытия трансферного окна. «Почти дома. 1 день, чтобы найти команду на TI», — таким «твитом» ознаменовался этот период решаффлов.

Аналитики давно предложили качественную заплатку для этой дыры: запретить командам приглашать во внутриигровой состав киберспортсменов, которых исключили оттуда в это трансферное окно. По крайней мере, большая часть игроков будет чувствовать себя в безопасности. Ведь для этого и изобреталась вся система?