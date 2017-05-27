Деньги на ветер? Что ждёт баскетбольный киберспорт и лигу NBA 2K eLeague

9 февраля 2017 года руководство НБА и студия Take-Two Interactive (создатели баскетбольного симулятора NBA 2K) объявили о подписании соглашения на три года и создании собственной киберспортивной лиги. Объясняем, почему эта идея может либо запросто провалиться ещё в первом сезоне, либо «взорвать» рынок.

Ни истории крупных турниров, ни зрителей

В отличие от серии FIFA, баскетбольный симулятор от Take-Two Interactive не может похвастаться чемпионатами мира или просто красивыми масштабными турнирами. С момента выхода NBA 2K17 (20 сентября 2016) на платформе ESL проводятся исключительно соревнования среди обычных геймеров. На них не разыгрывают даже 100 долларов. Люди бьются друг с другом за престиж. И самое главное — они проводят матчи в формате «1 на 1».

NBA 2K eLeague предполагает участие не одного киберспортсмена в команде, а сразу пяти. При этом игроки не будут пользоваться аватарами реальных баскетболистов, а должны создавать свои.

Пробный матч в новом формате провели 17 февраля. В нём участвовали две команды — STILL TRILL и Throwdown. Главный приз — чек на $ 250 тыс. долларов. На этом история игр «5 на 5» заканчивается. Запись шоу-матча собрала 181 604 просмотра. В комментариях, помимо шуток в адрес игроков и насчёт их высказываний, пользователи предлагали починить серверы и заодно исправить неполадки в NBA 2K17.

Участие в NBA 2K eLeague подтвердили «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Индиана Пэйсерс», «Мемфис Гриззлис», «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс», «Орландо Мэджик», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сакраменто Кингз», «Торонто Рэпторс», «Юта Джаз» и «Вашингтон Уизардс».

Участие в NBA 2K eLeague подтвердили 17 команд. И теперь им необходимо где-то найти 85 киберспортсменов.

У NBA 2K большое сообщество, но среди геймеров в лучшем случае опытные любители, которые привыкли играть «1 на 1», но никак не «5 на 5». Где взять столько квалифицированных игроков, которые после подписания не разбегутся через неделю, даже несмотря на контракты и зарплаты? А где найти менеджеров, тренеров и психологов, которые бы понимали, как работать с киберспортсменами.

NBA 2K eLeague будет длиться пять месяцев. Провести на одной неделе более десятка матчей — настоящий вызов для организаторов соревнований. Непонятно только, кто будет смотреть столько игр, да и интересен ли зрителям баскетбольный киберспорт. Если Electronic Arts может использовать многолетнюю историю соревнований, футбольные клубы и местечковых звёзд, то Take-Two не на что опираться. Они всё создают с нуля.

На Twitch.tv стримеры NBA 2K17 едва собирают несколько сотен человек. Только на каналы lospollostv и troydangaming приходит от двух до трёх тысяч зрителей. У той же FIFA 17 дела обстоят куда лучше. У них есть Эдвин «Castro 1021» Кастро, который запросто собирает до 10 тысяч человек. Правда, даже EA далеко до League of Legends, CS:GO, Dota 2 и Hearthstone. И тем не менее в этих играх есть спрос на соревнования — чемпионаты смотрят десятки, а то и сотни тысяч зрителей. Организаторы NBA 2K eLeague пока не могут похвастаться такими достижениями, да и опыта в проведении трансляций турниров у них нет.

«Где деньги, Лебовски?»

При анонсе лиги организаторы не стали говорить не только о расписании и формате, но и о призовом фонде с потолком зарплат. Финансовые детали вообще остались нетронутыми Take-Two и НБА. Но и те, и другие рассчитывают заработать на киберспорте. К какому сроку ожидается выход в плюс после запуска лиги, неизвестно.

Организаторы объявили, что у них в планах создание киберспортивной атрибутики, подписание спонсоров, продажа билетов и лицензионных прав, а также проведение офлайн-соревнований. Для реализации проекта пригласили старшего вице-президента НБА Брендана Донохью, который отвечал за маркетинг и бизнес-операции в компании. На него возложили обязанности по управлению NBA 2K17 eLeague, которая по структуре и формату должна напоминать «старшего брата».

Донохью предстоит убедить потенциальных инвесторов, которые никогда не слышали о баскетбольном киберспорте и не видели массового интереса к соревнованиям по NBA 2k17, что в эту дисциплину действительно стоит вкладывать деньги. Что она зрелищна и способна приносить доход.

Проблема киберспорта

Главный вопрос, на который никак не могут ответить компании-разработчики, вкладывающие миллионы долларов в киберспорт: как зарабатывать на нём на самом деле? Проведение турниров, зарплаты игроков, финансовая поддержка команд, содержание студии и большого штата сотрудников вещания — дорогое удовольствие, которое окупается немного не так, как принято считать.

Основной доход Valve от Dota 2 и CS:GO — продажа сундуков и выпуск платного внутриигрового контента к ключевым событиям в истории дисциплин. Riot Games, создатели League of Legends, тоже зарабатывают на образах и героях, а Electronic Arts с их FIFA 17 — на карточках в режиме Ultimate Team.

Со стороны киберспорт выглядит как маркетинговый инструмент для продвижения продукта (то есть, игры). Только в декабре 2016 года Riot Games сделала шаг навстречу изменениям — продала права на показ матчей лиг LCS компании Major League Baseball Advaced Media (MLBAM). Анонимные источники в Los Angeles Times утверждали, что по условиям сделки создатели LoL заработают около $ 200 млн за два года.

«Я думаю, это очень важный шаг для киберспорта. Это открытие крупномасштабного вещания по киберспорту, и на самом деле это прекрасно демонстрирует, насколько ценным может быть наш контент», — прокомментировал сделку генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик.

Но это единичный случай. Пока что киберспорт выглядит убыточным для компаний, которые самостоятельно организовывают крупные турниры. Это относится к Blizzard, Electronic Arts, Riot Games и другим. Эфиры официальных чемпионатов не забивают массово рекламой чипсов, газировки и аксессуаров для бритья, приглашениями заглянуть в пиццерию или веломагазин, а то и вовсе прикупить новый Volvo. Но это пока. Сторонние организаторы турниров продвинулись дальше в этой области, будь то ESL или DreamHack. На их стримах можно увидеть разную рекламу в перерывах матчей.

Оправданный скептицизм

К организаторам NBA 2K eLeague огромное количество вопросов. С момента анонса лиги Take-Two и НБА не углубляются в детали. Старт лиги запланирован на 2018 год, и варианта по обкатыванию соревновательной модели «5 на 5» пока не предвидится.

Остаётся непонятным, кто главный потребитель NBA 2K eLeague. Если акцент сделан на аудиторию, посещающую игры реальных команд, то почему им должен быть интересен виртуальный матч, который лишен магии и элементов шоу, присущих НБА, а также знакомых лиц? И это на самом деле проблема всех спортивных симуляторов. От просмотра игр не испытываешь бешеный восторг, какой бы реалистичной ни была графика. Думать, что по щелчку пальца Twitch.tv «взорвётся» при появлении лиги NBA 2K, наивно. FIFA первый год проводит профессиональные соревнования с участием игроков футбольных клубов, и даже им не удаётся заманить основную аудиторию болельщиков на Twitch.

Владельцы команд НБА не стесняются инвестировать в киберспорт или покупать доли в уже существующих организациях. Такой ход выглядит куда интереснее и выгоднее, чем трата времени, денег и сил на лигу, которую, возможно, никто не будет смотреть.

А что, если?..

Предпосылок к тому, что NBA 2K eLeague не взлетит, много. Но что, если посмотреть на ситуацию под другим углом? Новую NBA 2K18 пока никто не видел. Сложно сказать, что подготовили разработчики в плане графики и возможностей. Не исключено, что авторы выпустят особый режим «5 на 5» со специальным внутриигровым клиентом для просмотра матчей, который полностью изменит восприятие игры у зрителя.

Авантюра НБА даже с таким списком из 17 клубов выглядит очень круто. За каждой командой стоит не только имя, но и профессиональные рекламщики и маркетологи, которые знают, как продать продукт и заманить потенциального потребителя к себе в магазин. Не стоит недооценивать и силу бренда НБА. Если Брендан Донохью успеет разобраться со всеми нюансами киберспортивной индустрии и соберёт вокруг себя сильную команду, кто знает, что у него получится.

Также пока неизвестно, где будут показывать матчи. Но если трансляцию доверят Turner Sports и WME, организаторам серии чемпионатов ELEAGUE по CS:GO и Street Fighter, можно быть спокойным — уровень картинки и продакшна будет запредельным. Эти ребята умеют показывать киберспортивные турниры так, как это никто не делает в индустрии. При этом организаторы ничего не говорят о ведущих, комментаторах и аналитиках.

Совсем нетрудно представить, как Шакил О’Нил и Рик Фокс в роли специальных гостей разбирают виртуальные матчи «Лейкерс». На американском ТВ хватает звёзд и экспертов, способных заставить смотреть даже самую скучную игру.

И главное — успех NBA 2K eLeague необходим всему киберспорту. Если инициатива НБА и Take-Two провалится, никто не будет горевать. Но если проект взлетит, если он привлечёт широкую аудиторию и разношерстных рекламодателей на американский рынок, если предложит интересный подход к стандартным вещам, все только скажут спасибо.