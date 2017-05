Благотворительница, спасительница белок и ТВ-звезда. Красота дня

Уроженка Канады начала заниматься косплеем, когда не было ни YouTube, ни Facebook с Twitter, ни страниц на Patreon. Лишь какие-нибудь MySpace и LiveJournal, где не найти ни руководства по шитью, ни полезных советов. Ничего. Все необходимые навыки либо получала сама, либо просила помощи у более опытных ребят. Лекотей никогда не училась в Манитобском университете, но после переезда в Виннипег местные ребята предложили ей присоединиться к их аниме-клубу. А уж там ей объяснили: «Эй, смотри, это косплей, и им очень весело заниматься. Ты должна попробовать».

Со своим мужем она познакомилась на мероприятии DragonCon. Он — скульптор. Она — косплеер. Оба любят видеоигры, Legend of Zelda, комиксы — аниме в общем, настоящие гики. С момента знакомства парочка не расстаётся.

Правда, на странице в Instagram нет, наверное, ни одной совместной фотографии. Зато можно встретить белок. Друг Лекотей как-то нашёл во дворе раненого зверька. Ему надо было уезжать, а она решилась помочь бельчонку вырасти. Поначалу девушка не понимала, что нужно делать. Она зачитывалась литературой и общалась с людьми, которые помогают зверушкам пройти курс реабилитации, а потом отпускают их на волю. Они-то и помогли освоиться: «Если ты и дальше хочешь заниматься этим, то должна понять: белки — не домашние животные».

Желание помогать другим переросло в нечто большее. Она создала группу Cosplay for a Cause, в которую вошли популярные косплееры. Первым проектом стал календарь с участием 18 моделей (мужчин и женщин) и животных. В итоге в 2011 году удалось собрать более 30 000 долларов. Деньги направили Красному Кресту после землетрясения и цунами в Японии. Потом были сборы денег для Красного Креста на Филиппинах и в Америке. В 2016 году девушка сама направила около 8000 долларов для пострадавших от пожара в Форте Мак-Мюррей. В 2017-м Cosplay for a Cause намерены отправить все вырученные от продажи календаря деньги Обществу охраны природы.

В 2013-2014-м Рики «Riddle» Лекотей участвовала в ТВ-шоу SyFy под названием Heroes of Cosplay, а позже снималась в документальных фильмах 4 days at Dragoncon и Cosplay: Crafting a secret identity. За 14 лет профессиональным увлечением Лекотей стала одним из самых известных и знаменитых косплееров в мире. И этот статус совсем не мешает ей заниматься добрыми делами.