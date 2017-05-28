Джеки «EternalEnvy» Мао и 33 несчастья. Самый невезучий игрок в Dota 2

Джеки «EternalEnvy» Мао — это настоящая катастрофа. Иногда для своих противников, а иногда для себя и своей команды. У него своеобразный взгляд на игру, так что многие его идеи изначально воспринимаются как глупость и блажь. А ещё он немножко неуклюжий, так что всё время попадает в неловкие ситуации. На этого парня сваливаются все возможные мелкие и крупные несчастья.

LAN-финал десятого сезона Starladder. Cloud 9 играет против Natus Vincere. Джеки решил использовать Slardar в качестве керри. В определённый момент команде стало сложно убивать вражеского Slark, так что Envy решил справиться с ним с помощью Basher. Только он забыл, что тогда этот предмет на Slardar купить было невозможно. Обнаружив это, Джеки поставил паузу и предположил, что в игре какой-то баг. На самом деле он просто хотел купить Abyssal Blade, но в тот момент об этом никто не подумал. Зато история быстро стала мемом.

Всё тот же десятый Starladder. Cloud 9 завершила выступление на третьей строчке даже с заменой. Джеки вместе со своей командой вышел на награждение и как капитан получил большой символический чек. В конце церемонии лидерам коллективов предложили выстроиться в ряд для красивой фотографии. Envy вышел вперёд, но с перевернутым чеком. Хотя, казалось бы, он посмотрел на него и убедился, что всё в порядке.

Шоу-матч The International 6. Организаторы турнира решили привлечь к этому действу зрителей и устроили на сцене настоящий живой драфт. Поклонники выбирали игроков для участия в матче из профессионалов, стоящих перед ники. Один из участников решает пригласить в команду Данила «Dendi» Ишутина. Но Джеки слышится его ник, и он не задумываясь идёт к ведущему. Получилось неловко.

Nanyang Dota 2 Championships. Team Secret одержали победу в турнире и вышли на послематчевое интервью и награждение. Игроки ответили на несколько вопросов и застыли в ожидании торжественного момента с поднятием кубка. Джеки стоял ближе всех к награждающему, и как только трофей отправился в сторону команды, он протянул к нему руки. А награда проплыла мимо и отправилась к капитану. Осталось только задумчиво почесать нос и сделать вид, что ничего не случилось.

Ещё одна интересная история приключилась с Джеки на DreamLeague. Он поспорил с N4nny на тему важности MMR, и тот решил пошутить над Envy — выставить ему китайский сервер в настройках. Естественно, Джеки пришлось несладко, он узнал о причине своих проблем и излил злость в прямом эфире. Он просто вылил своему оппоненту на голову энергетический напиток и гордо ушел из кадра. Говорят, съёмочная группа была готова к такому повороту.

И наконец, самая неудачная и самая популярная ситуация. The Manila Masters. Team NP уступает первую карту OG и готовится разбирать игру в перерыве. Джеки решил устроиться поудобнее… и упал со стула. Может, такое случается со многими, но в кадр должен был попасть именно он. Больше всего зрителей порадовала реакция его товарищей по команде, а точнее, их абсолютное спокойствие — как будто подобное происходит с Джеки чуть ли не каждый день. Этот фрагмент даже попал в подборку на канале ESPN, а поклонники дали Envy прозвище Chairman.

Впрочем, большинство неприятностей преследуют Джеки в игре. В матче против IG он играл на Alchemist и решил пофармить чужой лес. Оказалось, что лесные крипы охраняют его слишком рьяно. Джеки неудачно прожал Armlet и «умер» от нейтральных кентавров. Комментаторам оставалось пожать плечами.

Envy всегда балансирует на грани между гениальностью и глупостью. В матче против Vici Gaming Team Secret серьёзно отставали по опыту и уже потеряли все бараки. Оставалось только идти ва-банк и штурмовать вражескую базу. Когда несколько противников оказались загнаны под фонтан, Джеки влетел туда, чтобы своровать у них из-под ног сыр. Но во время контратаки так и не использовал его. Зато было красиво!

Одна из самых известных ошибок EternalEnvy — это попытка в соло забрать Рошана на Invoker. Он неплохо справлялся с задачей, отвлекал внимание монстра. Но под конец пришлось перейти в рукопашную, где Рошан оказался сильнее и выжил на 100 единиц здоровья. В итоге «Аэгис» и награду забрала команда противника, а Джеки ещё и выкупился, понадеявшись, что сможет добить его с помощью Sunstrike. После этого Envy несколько раз пытался провернуть подобный трюк на стримах, но это снова заканчивалось неудачей.

Когда деревья были большими, а драки на рунах эпичными, отдавать Bounty вражескому Alchemist означало подарить ему большое преимущество. По крайней мере, в этом был уверен EternalEnvy. Он бросился воевать один против четырёх противников, отдал First Blood, пропустил волну крипов, но зато забрал руну. Хотя комментаторы были уверены, что он на такое не решится. Но никогда нельзя сомневаться в Джеки.

Не сложились у Джеки отношения и с курьерами. К нему часто не долетают артефакты, он не может найти нужный предмет в магазине или приносит себе на линию два сапога. Не выходит и с убийствами. Кажется, в матче против Onyx Envy сделал всё возможное, чтобы догнать вражескую «курицу», но всё напрасно.

Зрители давно заметили, что тут не обошлось и без влияния комментаторов. Они всегда акцентируют внимание на ошибках Джеки и стараются найти повод для шутки. Подхватил эту моду и форум Reddit. Здесь даже появилась отдельная рубрика, которую назвали «FifthEE/FifthEE». В ней появляются записи с игр Джеки, в которых сложно сказать, чем закончится игровой момент — большим провалом или гениальным ходом. Как и во всей карьере Envy.

Envy съест четыре манго и умрёт или Envy покажет новую стратегию на Medusa с манго?

Envy сбежит от атаки врага с помощью Haunt или умрёт, прыгнув на соперника?

Envy отдаст First Blood или заберёт его?

Envy будет гнаться за Lycan по всей карте и убьёт его или Envy попадет в ловушку?