· Если бы сейчас нужно было вручить Аэгис, я бы отдал его Sumail.

Reddit — об очередной драме в Китае, подготовке к Epicenter, выступлении лучшего мидера мира и других событиях в Dota 2.

Очередной ACE-бан для EHOME

Прошедшая неделя началась с очередного китайского скандала. Организация EHOME пригласила в свой состав по Dota 2 двух бывших игроков Wings Gaming. За это китайская киберспортивная ассоциация исключила её из своего состава и лишила права участвовать в своих турнирах. Сможет ли новый состав тренироваться с кем-то в регионе, пока неизвестно.

Что пишут на Reddit:

· Подождите, это что значит, что даже после всего этого y’ и Faith_Bian всё ещё в пролёте? А при этом оставшихся троих разбанили? Что за фигня?

· Да, никто не получал пожизненный бан. Им просто запретили играть перед TI, чтобы у других команд было меньше конкуренции в борьбе за сладкие баксы.

· Что мешает китайским игрокам сформировать свои команды вроде OG, Thunderbirds, EG или Secret? Если они действительно хотят выступить против ACE.

· Это уже смешно. Почему все команды Китая должны зависеть от ACE? Не могут ли они послать её, сформировать свою собственную ассоциацию и организовывать свои турниры и тренировки? Единственная причина, которая приходит в голову, это что правительство поддерживает ACE, а в Китае с ним лучше не связываться.

Я надеюсь, что Valve пригласят EHOME. Это единственная команда, в которой играют победители TI6. Они должны защищать свой титул.

Группы смерти на Epicenter

Организаторы турнира Epicenter представили состав групп на первую стадию Virtus.pro и Natus Vincere оказались в разных пятёрках. Na'Vi предстоит сыграть против Liquid и OG, а VP получила в соперники EG и IG.

Что пишут на Reddit:

· Забавный факт: Liquid и OG не играли друг против друга почти год. Думаю, это будет первый раз, когда Miracle сыграет против OG.

· Довольно безумно ставить 3 из 4 сильнейших команд команд в одну группу. А ещё они используют этот отвратительный формат single elimination вместе с вылетом из групп вместо лучшего формата прошлого года.

· Если Na'Vi выиграет, их автоматически пригласят в гранд-финал TI7.

· Если бы они перенесли Liquid или Secret в B, а EG или IG в A, то были бы самые балансные группы, на которые можно было бы надеяться.

· OG опять получили самую лёгкую группу. Надеюсь на ещё один финал OG против VP.

Нужно больше сетов!

Valve не перестаёт заботиться о систематическом пополнении призового фонда The International 7. В этот раз обладателей Battle Pass порадовали новым сундуком Collector's Cache. В него вошли больше 20 наборов, которые авторы оставляли в Мастерской в течение последних месяцев. Здесь много пиратов, крабов, а Batrider катается на скате. Всё то, с чем Valve сами же долго боролись.

Что пишут на Reddit:

· Помню, в ветке про этот сет на Batrider кто-то говорил, что его не добавят, потому что он нарушает все концепции героя. Добро пожаловать в Dota 2!

· Круто. Enigma теперь выглядит как Slardar.

· Как мне кажется, треть из них не очень, треть крутые, а треть такие странные, что я хочу получить их больше, чем крутые.

· А теперь просто верните Alpine Stalker на Ursa.

Ну хотя бы мои деньги в безопасности. Не буду покупать это.

Монитор против кресла

Главным событием прошедшей недели стал турнир The Manila Masters. Начало чемпионата вышло скомканным: задержки, технические проблемы в отеле и две параллельные трансляции. Но результатам поклонники дота-сцены были рады, ведь в нижней сетке столкнулись Team NP и Team Secret. Джеки «EternalEnvy» Мао и Клемент «Puppey» Иванов ещё не встречались на игровом поле со времен разоблачительного блога, который серьезно подорвал репутацию Team Secret. И серия выдалась под стать напряжённым отношениям игроков.

Что пишет Reddit:

· У меня есть ощущение, что NP все три игры играли лучше. EE так сильно хотел подраться с Puppey, что пикнул Bristleback.

· Прочитать 11 страниц блога ругани про себя, чтобы потом пожать руку автору, который отправил тебя домой с последним местом.

· Комментаторам пора перестать реагировать так, как будто обыграть Secret — это большое достижение. Когда последний раз Secret выигрывали серьезный LAN-турнир? Или хотя бы были в финале?

· MidOne выкупился 4 раза, но всё ещё способен контролировать всю команду своим балансным героем.

· Я знаю, что мы это уже где-то слышали во времена c9. Но, если игроки Team NP смогут найти в себе чуть больше психологического постоянства, они определённо будут одной из лучших команд по уровню мастерства.

· Типичная игра Envy. «Смотрите, ребята, мы так сильно лидируем, мы не можем проиграть». Через 20 минут: «Ребят, мы проиграли».

Финал The Manila Masters

Конечно же, больше всего зрителей на трансляциях собрал финальный день. Evil Geniuses выиграла две сложнейшие серии с переворотами и камбэками и стала чемпионом The Manila Masters. То, что на этом турнире творил Сумаил «Sumail» Хассан, казалось чем-то запредельным.

Что пишет Reddit:

· Бесит, как люди говорят, что NP закинули эту игру. Они и не вели больше 8 тысяч по золоту, собирались играть против команды, которая взяла хороших героев на финальную стадию матча. Может, они могли убиться в барак, чтобы сделать мегакрипов, и это бы помогло, но кто знает.

· Cr1t: «Sumail. Шторм против Nyx/Clockwork/KotL. Пожалуйста, затащи игру и сохрани мне работу»

· Вы можете их любить или ненавидеть, но именно EG играет самые эпичные карты.

· Если бы сейчас нужно было вручить Аэгис, я бы отдал его Sumail.

· Легчайшее Sumail-шоу. Даже команда понимает это. Когда игроки подошли к кубку, они подтолкнули его, чтобы он взял трофей первым. Без сомнений, лучший мидер в мире прямо сейчас.

· Я люблю болеть за EG. Я был так рад, когда они обнимали друг друга после победы в такой изнурительной серии. Это действительно заставляет меня думать, что им нравится играть друг с другом, что они друзья и могут долго продержаться вместе (даже с Arteezy), потому что у них хорошие отношения. А ещё мне понравилось, как Zai и Sumail отбивали кулачки после каждой тяжёлой победы.

· Нет ни одного мидера, который создаёт столько пространства на разных героях. Не Miracle, ни Noone, ни Fata, ни Sccc, ни Paparazzi, ни Ana. И ему самому не нужно это пространство. И он столько всего делает в одной игре. Доминировать на линии? Быть плеймейкером? Жадно «фармить»? Создавать пространство? Он определённо самый универсальный мидер с точки зрения стиля игры и возможно пула героев.

Косплей недели

Женских персонажей в Dota 2 можно пересчитать по пальцам. Так что в угоду оригинальности девушкам приходится изворачиваться и придумывать женские версии героев. Как, например, Kleophina, которая сделала костюм Lich.

Ну а для тех, кто уверен, что косплей — это не про грудь и ножки, мы советуем посмотреть запись конкурса с The Manila Masters. Технологичные костюмы и подготовленные выступления, которые действительно удивляют.

Арт недели

Раз уж одной из главных тем прошедшей недели стала долгожданная встреча Puppey и Envy, то она не могла обойтись без десятков артов и мемов.

Момент недели

Сумаил «Sumail» Хассан безоговорочно стал MVP The Manila Masters. Каждая игра EG сопровождалась яркими моментами от мидера, даже если заканчивалась поражением. А его выступление в финальный день поразило даже тех, кто сомневался в его способностях. Но ключевым моментом стала кража Аэгиса, которая позволила EG перевернуть практически проигранную карту против Team NP. Возможно, без этого смелого решения чемпионом турнира стал бы кто-то другой.

Провал недели

Да и насчёт главного провала недели тоже сомневаться не приходится. Джеки «EternalEnvy» Мао умеет не только закидывать игры, но и удивлять своей неудачливостью. Ну кто ещё мог упасть со стула именно тогда, когда его показывали в прямом эфире? Этот ролик попал даже на ESPN.