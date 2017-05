Деды, отцы и дети. Как прошёл финал чемпионата мира по World of Tanks

Чемпион НБА и центровой «Лейкерс»

«Три минуты? Я что Сталин тебе на трибуне выступать?» — в шутку отвечает Тимофей Мозгов на просьбу выйти на сцену и выдать речь перед многотысячной аудиторией, пришедшей на финал чемпионата мира по World of Tanks. Он не стесняется и не боится, но ему проще отвечать на вопросы.

Пока он идёт к подтрибунным помещениям, к нему постоянно подбегают и просят сфотографироваться. «Конечно. Да, пожалуйста», — звучит всякий раз. Центровой «Лейкерс» вообще никому не отказывает. Чтобы сделать человека счастливым, нужно 10 секунд. «Не подпишете? Это для сына моей подруги. Он тоже занимается баскетболом». Подписал.

Рядом с Мозговым всегда находится менеджер и представитель Wargaming. Пресс-конференция, встречи с журналистами и прочие активности — всё расписано по минутам, а хочется еще и матчи посмотреть. Пока мы записываем интервью, Мозгов часто поглядывает на экран. В этот момент Tornado Energy уничтожает команду Not So Serious. «Ничего, что я смотрю? Мы целый день тут бегаем, я толком ничего и не видел».

Одно из увлечений Мозгова — мобильная World of Tanks Blitz. «Не скажу, что каждый день по пять часов провожу [за планшетом], но когда есть свободная минутка, захожу в танчики». Играет то дома, то во время перелётов — в основном чтобы отдохнуть. Пресс-конференцию перед журналистами он начинает со слов: «Я тут тоже удовольствие получаю, как и все вы. Я хоть и не профессионал (ну, я спортом занимаюсь), но в танки поигрываю, бывает. Это круто».

Ведущий чемпионата мира Степан Шульга и Тимофей Мозгов

– Скажите, пожалуйста, была ли у вас мечта покататься на настоящем танке?

– Конечно, желание покататься на танке есть, но, думаю, вряд ли оно осуществимо, как и полёт на истребителе и всё в этом духе. Поэтому и играем в компьютерные игры.

Когда наступает очередь для следующего вопроса, дама робко просит разрешения встать с микрофоном рядом с Мозговым. У неё необычный головной убор для московского мая.

– Тимофей, вот вы настоящий «спортсмэн». Считаете ли вы «киберспортсмэнов» настоящими «спортсмэнами» или же это какое-то баловство?

– Я в общем-то спортсмен, а не «спортсмэн».

По залу раскатывается хохот.

С этой тенденцией не надо бороться, её надо поддерживать. Киберспорт и просто ребята, которые возле компьютера отдыхают, — разные вещи. Мне кажется, главный конфликт: люди, которые против киберспорта, не совсем понимают, что это такое. Это тоже команды, которые собираются, тренируются, выступают и испытывают эмоции от победы.

Дама продолжает щебетать и продавливать тему, что киберспорт вытеснит и атлетику, и всё остальное. «Я готов поспорить, что все ребята, которые [на сцене] играют, тоже могут выйти и поиграть в футбол или в баскетбол», — парирует Мозгов.

– Почему вы играете в танки? Для вас это отдых, развлечение или просто хочется поездить пострелять?

– Для меня это отдых. Когда я играю, я просто отвлекаюсь и ни о чём не думаю. Ловлю себя на мысли, что хоть это и компьютерная игра, я хочу победить. Может, всё-таки потому, что это спорт? (Смеется) Нет такого, чтобы я сел, поехал и отдался. Тащу.

– А времени сколько тратите?

– Зависит от расписания. В выходной день, если нет ребёнка рядом, могу и два, и три часа поиграть. Могу вообще не играть. Я спортсмен, мне надо тренироваться. Основное время игроки проводят вечером, ближе к ночи, а мне надо высыпаться. Не могу позволить себе такое удовольствие.

Когда вопрос заходит о других видеоиграх, Тимофей объясняет любовь к увлечению.

– Когда я был маленький, у моих родителей был компьютерный клуб. Знаете, раньше модно было. Все школьники прогуливали школу и шли в компьютерный клуб, а мне не надо было ничего прогуливать, я мог к родителям сходить. (До его появления я даже не знал, как включать компьютер.) После этого любовь к видеоиграм осталась. Я играю в некоторые игры, но на них нужно очень много времени. А так, когда росли, в Counter-Strike играли. Это вообще классика.

– Самая крутая катка в вашей жизни?

– Давайте расскажу. Я был на Т-25. Остался один против ИС-8, ИСУ-152 и «Защитника». Они были не «фуловые», но на половину жизни. И в общем, я затащил. Мне бы все аплодировали стоя, если бы народ стоял. Было очень круто.

Перед финалом чемпионата мира показывают промо-ролики. Очередь доходит до Мозгова. Он возле кубка отвечает на вопросы об увлечении WoT Blitz и даёт советы игрокам. Но видео не успевают показать до конца. Выключают на самом интересном месте. Гаснет свет.

Другой киберспорт

В «ВТБ Ледовый дворец» хватает пустых мест. Но, как поговаривают, лишних билетов нет: все розданы. В то же время на одном канале русскоязычной трансляции набирается приличная цифра — 70-80 тысяч человек по ходу турнира.

Местные болельщики отличаются от тех ребят, которых можно встретить на соревнованиях по Dota 2 или League of Legends. В основном здесь отцы и дети. С жёнами или без. Бабушки и дедушки с внуками. Группы девчонок, которым тоже интересны танки. Как мне объясняет ведущий мероприятия Степан Шульга, проект оказывает мощное воздействие на общество. Некоторые жёны готовы мириться с увлечением мужей в танки, лишь бы они не бухали, как раньше. По его словам, люди нашли для себя отдушину в играх.

«Я человек простой: увидел компьютер — играю». Интервью с менеджером Na’Vi Дмитрий Репин — о карьере, негодовании жены по поводу увлечения танками, проблемах World of Tanks и малом количестве турниров.

На арену ВТБ можно приехать с семьёй. Ребёнка оставить в детской комнате, где девушка в костюме Белоснежки развлекает ребят. Жену отправить в салон красоты. Всё располагается на одном этаже недалеко друг от друга.

Ничего не мешает спуститься вниз, выпить пива и спокойно посмотреть матч с мужиками. Но есть и такие дамочки, которые как кошечки сворачиваются в кресле рядом с любимым человеком и смотрят игру.

Молодая пара приехала на чемпионат мира в Москву вместе с 65-летним дедушкой. Он большой фанат соревновательной World of Tanks. Когда узнал, что турниры по танкам показывают по Интернету, начал активно следить за выступлениями команд из СНГ. На просьбу познакомить с дедушкой пара прессе отказывает: «Если его оторвать от просмотра, он потом не простит». Ни самих сотрудников Wargaming, ни Степана Шульгу подобное не удивляет. World of Tanks генерирует такие истории на раз-два.

Я привожу на соревнования своего отца. Он ничего не знает про киберспорт, никогда не играл в WoT и не смотрел турниров, зато он помнит гениальность Харламова на льду и тренерские шедевры Лобановского. Мне было интересно, как быстро он начнёт разбираться в происходящем. Первый полуфинал между Elevate и DiNG оказался обучающим. После второго полуфинала при участии Tornado Energy и Not So Serious отец стоял и рассказывал, почему одни победили, а другие проиграли. Звучали фразы про агрессивный стиль и командные ошибки. Он так и не понял, в чём преимущества разных танков, зато без моих пояснений разбирался в происходящем. Во время финала он, как хоккейный болельщик, комментировал действия команд и раздосадованно размахивал руками, когда кто-то мазал.

«Обычные методы развития киберспорта нам не подходят. Мы идем своим путем» Глава киберспорта в Wargaming в СНГ — о финале в Москве, зрительской аудитории турниров World of Tanks и необходимости в киберспорте.

Финал получился ожидаемым. По-настоящему он случился в четвертьфинале, когда Tornado разгромила главных фаворитов чемпионата Natus Vincere со счётом 7:3. И хотя интригу прикончили ещё в субботу, соперники будущих чемпионов пыхтели и пыжились, как могли. Никто из них не хотел отдавать так просто кубок и $ 150 тыс. DiNG пару раз пыталась отсрочить неизбежное, но и это не помогло. По ходу серии участникам команды где-то не хватило мастерства, где-то они действовали тактически неверно и не воспользовались преимуществом. Для киберспортсмена в составе DiNG с ником Break_neck единственное утешение — награда MVP турнира.

Перед последним раундом болельщики столпились возле сцены. Воздух рассекает флаг России. Девушки в советских военных костюмах с пилотками на голове и маршевыми барабанами выстроились в ряд в ожидании церемонии закрытия. Им приходится ужиматься, потому что болельщики захватили их пространство. Неподалеку от сцены расположился человек в костюме рака Валеры. В тот день он развлекал зрителей, а его собрат на манер осьминога Паулюса предсказывал победителей матчей. В заключительный день рак угадал исход всех трёх партий.

На церемонию награждения вышли все участники плей-офф. Длинноногие модели выносят бронзовые, серебряные и золотые медали. Во время награждения Степан Шульга представляет каждого участника и выступает с пламенной речью под драматическую музыку. Его послания адресованы как к киберспортсменам, так и к зрителям.

Второе место, возможно, расстраивает спортсмена, но ни в коем случае не должно превалировать над ним. Он только думает над тем, как вернуться сильнее. И если в этот раз ты всего лишь второй, то это не означает, что стоит останавливаться и не хотеть быть первым.

Помимо кубка победителям вручили уменьшенные версии награды. В момент получения призов раздаётся барабанная дробь, вверх поднимают флаг Tornado Energy.

«Друзья, не так сложно очутиться на месте этих парней, как может показаться. Всё, что вам действительно нужно, — это упорство. Всё, что вам нужно, — это верные «тиммейты». Всё, что вам нужно, — это играть в ту самую игру, которую вы любите. Поверьте, это, конечно, не всё, хотя и звучит так просто. Но, тем не менее, перед вами игроки, которых вы встречаете на игровых серверах и которые играют точно так же, как и вы, но просто делают это чуть лучше. Ну как чуть лучше… Они делают это лучше всех в мире», — говорит Шульга.

После турнира мой отец признался, что его впечатлило увиденное. Оказалось — не менее интересно, чем смотреть спортивные матчи с трибуны.