«Я просто не выдержу стримить, тренироваться и в баскетбол играть»

Тимофей Мозгов приехал на чемпионат мира по World of Tanks в качестве специального гостя. Он пообщался со зрителями со сцены, снялся в специальном видео, которое показали перед финалом, и вообще старался быть открытым перед всеми. Он действительно увлекается мобильной версией World of Tanks, тащит «катки», но главными приоритетами остаются семья и баскетбол.

— Почему World of Tanks? Как познакомились с этой игрой?

— У меня есть несколько товарищей, которые играли и продолжают играть. Я сам предпочитаю мобильную Blitz. На «основную» версию игры уходит много времени, а я не могу себе этого позволить. Играю в основном в поездках: я много летаю, и игры, наряду с книгами и фильмами, помогают скрасить время. Ничего зазорного в этом я не вижу. Почему в «Танки»? Они мне нравятся.

— А кто самый главный геймер в «Лейкерс»? Кто может предложить сыграть, например, в NBA 2K?

— Наверное, самый активный — Ларри Нэнс, знаете такого? Но он обычно играет в какие-то стрелялки, а не в NBA 2K. Но на самом деле много спортсменов увлекаются видеоиграми. Потому что они помогают отвлечься — ты ни о чём не думаешь и получаешь удовольствие.

— В прошлом году на финал Континентальной лиги по League of Legends приглашали хоккеиста Ивана Телегина из ЦСКА и других спортсменов. Причина простая: они не только играют, но и смотрят стримы по играм. Говорят, что тоже помогает расслабиться между тренировками. У вас как с этим?

— Если честно, то я сам предпочитаю играть. Смотреть на кого-то мне не очень интересно. Но я прекрасно понимаю, что без YouTube, Twitch и остальных сервисов сегодня, конечно, сложно представить Интернет.

— Боец ММА и UFC Деметриус «Mighty Mouse» Джонсон как-то признался, что начал стримить игры по совету жены. Её аргумент простой: сейчас ты на пике, но когда-то это закончится. Может, подумаешь, чем займёшься дальше? И он начал стримить. Вы не задумывались, что могли бы тоже заниматься чем-то подобным?

— Есть много мыслей. Но я понял для себя давно одну вещь: не надо распылять внимание. Это, конечно, здорово — быть разносторонним и увлекаться другими вещами, но концентрация внимания должна быть. И я стараюсь концентрироваться на баскетболе. Я просто не выдержу стримить, тренироваться и в баскетбол играть (улыбается). Потому что хочется выполнять свою работу не вполсилы, а по максимуму, а это требует много времени и сил.

— Сегодняшний киберспортивный турнир — первый, на котором вы присутствуете? Как он вам?

— Да. Я пока не очень понял, потому что всё никак не могу спокойно сесть и посмотреть целиком игру, оценить тактику и действия команд. Всё время отвлекаюсь на какие-то другие события. Но для меня понятно, что ребята, которые тут соревнуются, — красавцы.

— На финальном турнире аншлаг. Мне некоторые спортсмены в интервью говорили, что они немного завидуют, что сегодня на киберспортивные соревнования приходит больше народа, чем на некоторые виды спорта.

— Мне кажется, что если у тебя у дома нет бассейна, то человеку неинтересно смотреть, условно, как кто-то плавает наперегонки. А сейчас компьютер с играми и доступом в интернет есть у всех. Поэтому, конечно, тебе приятнее прийти вечером и поиграть или посмотреть киберспортивную трансляцию. Все просто: сейчас игры ближе к народу.

— Вы — кумир для многих поклонников баскетбола. В киберспорте есть свои звёзды. Как вы вообще уживаетесь со своим звёздным статусом?

— Быть профессиональным спортсменом сегодня — это не только выступать на площадке и тренироваться, но ещё и работать с общественностью, с фанатами. Это надо понимать. Я не стараюсь быть перед кем-то «хорошим» и кому-то понравиться, но уделяю время и внимание поклонникам.

— Главное удивление после переезда в США?

— Сейчас уже ничего не удивляет. Но, например, в Америке вы можете найти специалиста в абсолютно любой деятельности. Вот вы захотите нанять человека, который бы целый день стоял около вашей машины и красил колёса красной краской, вы его найдёте. И вот такая забота о быте была главным сюрпризом. Более того, в США она воспринимается, в отличие от России, нормой.

— Многие игроки не справляются с давлением при переходе в большой клуб. Какой совет дал вам Леброн Джеймс, когда вы оказались в «Кливленде»?

— У меня не было больших скачков в карьере, я по чуть-чуть, по шажочку закреплялся в НБА. Поэтому у меня не было озарений, я подготовился за время, что был в Америке. Но, конечно, я не говорю, что Леброн обычный баскетболист и игра с ним не отличается от других. Он крутой! Но со временем эмоции приедаются, но это нормально.

— Вы много времени уделяете режиму и семье? Так вы привыкли с детства?

— Для меня семья — это главное, я не понимаю ребят, которым неинтересно проводить время с родными. Надо правильно расставлять приоритеты. Если мне скажут ради семьи выкинуть компьютер, телефон, больше не играть в видеоигры или что-то такое, я не задумываясь это сделаю.

— Чем вы увлекаетесь помимо «Танков» в свободное время?

— В последнее время очень полюбил кофе, даже подумываю купить себе хорошую кофемашину (улыбается). Люблю спортивные машины. У меня пока нет столько денег, чтобы их активно коллекционировать, но нравится всё, что с ними связано.

— Любимые модели? Porsche? Ferrari?

— В «Порше» я нормально не влезаю. Я, конечно, могу в нём покататься полчаса, но чтобы каждый день — нет. С Ferrari примерно такая же ситуация. С детства люблю BMW, для меня это самая комфортная машина.

— Скоро стартует очередной Кубок Тимофея Мозгова по баскетболу. Расскажите о нём подробнее.

— Соревнование в этом году пройдёт в Тюмени, и отбоя от желающих нет. Очень много ребят желают играть в баскетбол, попробовать свои силы. Мы стараемся сделать хорошее мероприятие — с сюрпризами, призами и всем остальным. Ведь для детей призы очень важны. Я просто вспоминаю себя в детстве. Для меня сыграть лишний баскетбольный турнир в году всегда было в радость, но это редко случалось. Во время турнира я буду плотно общаться с участниками, отвечать на все их вопросы. Я знаю, что им это важно. У меня не было возможности общаться с кумирами, не было возможности смотреть НБА в детстве. И я стараюсь дать им такую возможность, испытать другие эмоции и увидеть то, что не показывают по телевизору.

— Есть ли сейчас среди молодых, условно, новый Тимофей Мозгов? И что нужно, чтобы им стать?

— Нужно усердно тренироваться (улыбается). Я периодически общаюсь с тренерами молодёжных команд, скаутами, и мне говорят, что среди молодых игроков есть таланты. Они, конечно, сейчас не готовы играть в НБА, но через 5-6 лет при правильной работе над собой могут дорасти до уровня лиги.

— Киберспорт признали официальным видом спорта в России. Но у меня такой вопрос: может, государству не вкладывать деньги в него, а сосредоточиться на более традиционном спорте? А киберспорт пусть зарабатывает деньги сам?

— Я точно не могу сказать, потому что не знаю многого. Но мне кажется, что киберспорт может пойти по пути НБА — закрытой лиги, без государственных субсидий, которая будет приносить прибыль. Посмотрите, какой уровень организации на финале по World of Tanks, и это всё сделано на частные деньги.

— Недавно НБА и компания 2K Sports объявили о создании киберспортивной лиги по NBA 2K18. Как вы оцениваете это начинание? Это дополнительно популяризирует спорт?

— Мне сложно точно дать прогноз, но я знаю ребят, которые рубятся в NBA 2K. И знаю, как в США умеют устраивать шоу, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо. Другой вопрос, что в Америке баскетбол и так очень популярен, там его не надо «бустить». НБА — одна из самых популярных лиг, которая сама что хочешь раскрутит.

— Тогда зачем нужна эта лига?

— Зарабатывать деньги. Я и говорю, что киберспорт может пойти по пути коммерчески прибыльных лиг. Сам зарабатывать деньги без помощи государства.