Герой не твоего романа. Самые неудачные герои игроков в Dota 2

На каком герое не опасен Амер «Miracle» аль-Баркави, на ком чаще всего умирает Густав «s4» Магнуссон и неожиданные факты о Puck от Sumail.

Зрители любят выдавать почётные звания своим любимым игрокам. Miracle — лучший в мире Invoker, а Sumail круче всех играет на Storm Spirit. Но есть и обратная сторона медали. Далеко не на всех героях зажигают даже самые крутые и титулованные игроки. Мы предлагаем заглянуть в самый низ таблицы «винрейтов» (процента побед) и посмотреть, на каких персонажах «не пошло» у популярных киберспорстменов в Dota 2. Чтобы исключить единичные и неудачные эксперименты, учитывались все, кроме героев, на которых игроки провели больше 10 профессиональных матчей на разных патчах.

Данил «Dendi» Ишутин — Lina

Самым неудачным героем для Данила «Dendi» Ишутина оказалась Lina. Чуть больше 40% побед в официальных матчах. В начале мая во время матчей DreamLeague и старта квалификаций на Epicenter Dendi почти вернул статистику побед в положительное русло, но затем последовало ещё три поражения подряд. Впрочем, в среднем его показатели на этом герое не выглядят слишком удручающе. Хотя бы количество смертей не превышает количество убийств, а показатель GPM входит в пятерку лучших для героев Данила. Интересно, что второй герой, не переваливший за 50% побед — это Invoker. На всех остальных персонажах Dendi больше выигрывал, чем проигрывал.

Амер «Miracle» аль-Баркави — Windranger

Даже у чудесного мальчика Амера «Miracle» аль-Баркави нашлась своя ахиллесова пята — это игры на Windranger. С самого начала карьеры у него были нестабильные отношения с этой быстроногой красоткой. То серия побед, то череда поражений. Уже игры в OG спустили «винрейт» Miracle на этом герое ниже 50%, а количество смертей стало превалировать над убийствами. Среди популярных героев Амера у WR одни из самых низких показателей по всем статьям: от GPM до KDA. А среднее количество смертей побило рекорды для всех персонажей.

Артур «Arteezy» Бабаев — Weaver

Карьера мидера у Артура «Arteezy» Бабаева была столь успешна, что самые неудачные его герои — это керри, и в первую очередь, Weaver. Первая игра Артура на «жуке» была очень результативна: 8 убийств, ни одной смерти и 8 тысяч урона за 18 минут. А потом всё посыпалось. От крутых игр, которые Arteezy собственноручно выигрывал за 20 минут, до полных провалов и сапогом в закупе почти через полчаса игры. Статистика была бы не так печальна, если бы не три поражения подряд, которые опустили «винрейт» до 42%. Хотя по всем остальным показателям это вполне средненький герой для Артура. Может, ему тоже мешают партнёры по команде?

Ember Spirit, о котором все сразу подумали, в руках Arteezy одержал 10 из 15 побед. Просто оставшиеся 5 поражений были слишком запоминающимися.

Густав «s4» Магнуссон — Outworld Devourer

Густав «s4» Магнуссон — один из самых стабильных игроков на профессиональной сцене. Но даже он не застрахован от 8 поражений из 14 игр на Outworld Devourer. Благо, не играл он на нём с 2014 года. Но до этого устроил серию поражений в четыре карты, во время которых сделал всего 5 убийств и умер 22 раза. В «современной» истории Густава игра у него не задалась на Slardar. Играя в OG, на этом герое он уступил 6 карт, одну из которых закончил со счётом 1:8. Ну, хотя бы Blink Dagger всегда был у него в кармане.

Джеки «EternalEnvy» Мао — Storm Spirit

«Больше 40% побед — это не так уж и страшно!» — скажете вы и будете правы. Но, чтобы разбавить череду успешных ребят, у которых немного не задалось на одном герое, всегда есть Джеки «EternalEnvy» Мао. Все знают, если этому парню взбрело в голову, что герой силён и на нём нужно играть, то от этой мысли его уже ничто не отвернёт. Даже 30% «винрейта» и серии из 5 поражений подряд против разных команд. Речь идёт о Storm Spirit в исполнении Джеки. Именно на нём он больше всего умирает, а по показателю KDA играет даже хуже, чем когда-то на героях поддержки. Но это не помешало полгода назад достать Storm Spirit из закромов и проиграть еще четыре карты. К счастью, сейчас Envy снова вернулся на позицию керри, так что окончательно испортить положение будет немного сложнее.

Клемент «Puppey» Иванов — Sand King

Клемент «Puppey» Иванов, может, и является одним из самых титулованных профессиональных игроков, но вот с Sand King у него явно не задалось. Практически вся история игры на этом персонаже выдалась на выступления в Natus Vincere, и только 5 карт из 14 закончились победами. Иногда Клемент не успевал добраться даже до Blink Dagger, а смертей набиралось больше, чем убийств и ассистов вместе взятых. Наверное, поэтому он не играет на этом персонаже уже почти два с половиной года.

К неудачным экспериментам времен Team Secret можно отнести игру на Kunkka — за 10 месяцев 6 поражений из 10. Причем половина игр пришлась на The International, а вторая половина — на MDL. На мэйджоре в Киеве Puppey снова вспомнил про бравого капитана, выиграл и отложил его в дальний ящик. Теперь это станет прерогативой Yapzor.

Дэрил «iceiceice» Кох — Spirit Breaker

Удивительно, но один из самых активных героев в Dota 2 оказался самым неуспешным персонажем для безбашенного Дэрила «iceiceice» Коха. 6 поражений в 10 матчах, рекорды по смертям и KDA в 1,5 — звучит действительно не очень весело. Но эпоха «хардового» Spirit Breaker прошла, так что к этому герою Дэрил не возвращался уже полтора года. Зато для испорченной статистики в его активе всегда есть Dark Seer с 46% побед на 43-х картах. Последняя неудача случилась буквально неделю назад, когда Faceless уступили Evil Geniuses.

Сон «Sccc» Чун — Death Prophet

Сон «Sccc» Чун давно покорил международную сцену своей невероятной игрой. Но неудачи на старте карьеры до сих пор серьёзно сказываются на разнообразной статистике и рейтингах. У него набралось сразу несколько героев, «винрейт» которых не превышает 40%. В первую очередь это Death Prophet, на котором китайский вундеркинд проиграл ту самую драматичную карту финала The Manila Masters. До этого он потерпел целую серию поражений, ещё играя в младшем состав Newbee.

Второе слабое место Sccc — это Dragon Knight. Медленный и тяжеловесный DK вообще плохо подходит для активных мидеров нового поколения, но команды продолжают заставлять Sccc играть на этом герое. В итоге 27 сыгранных карт, 17 поражений и самые печальные показатели по всем фронтам.

Вонг «Chuan» Хок Чуань — Skywrath Mage

За многолетнюю карьеру Вонг «Chuan» Хок Чуань успел перепробовать более 70 героев, но и среди них нашлись неудачные эксперименты. Сложнее всего знаменитому саппорту даются игры на Skywrath Mage. С 2014 года он пытается покорить этого крылатого парня, а заканчивается это все 38% «винрейтом» из 13 игр. В 45% побед еле втиснулись популярные Earthshaker и Vengefiul Spirit, хотя на каждом из них отыграно больше 30 матчей. К 50% практически подошёл знаменитый Sand King от ChuaN, чтобы выйти в плюс не хватило всего парочки карт, но скорпион пылится на полке забытых героев ещё с конца 2015 года.

Сумаил “Sumail” Хассан — Death Prophet

Закончим подборку довольно неожиданным статистическим поворотом. Одними из самых неудачных героев Сумаила «Sumail» Хассана стали Puck и Tinker. Оба застряли в районе отметки в 45% «винрейта», хоть и собирают десятки ярких моментов в исполнении пакистанского мидера. На Puck Сумаил испортил статистику еще в самом начале карьеры, когда играл в составе ROOT Gaming, а затем добил его неудачным выступлением на D2L, где даже на LAN-финале команды страдали от лагов сети. Постепенно выходить в плюс он начал только 8 месяцев назад.

Но грустнее всего выглядит статистика Death Prophet. Всего 5 побед в 15 играх — хуже в карьере Сумаила только герои, на которых он проигрывал всего по одному разу. За последний год Sumail не выиграл на DP ни одной карты и именно на ней уступил VG.J в матче на вылет в Маниле, когда EG впервые с 2014 года не попала в топ-3 турнира от Valve.

Впрочем, любая статистика — это всего лишь набор средних цифр, на которые влияют десятки факторов. Кто знает, может именно на Lina Dendi выиграет второй The International, а Arteezy станет лучшим Weaver в мире.