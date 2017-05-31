Они собирали помидоры на ферме, а теперь рисуют мультики по играм Blizzard

В 2012 году Джонатан Бёртон решил, что собирать помидоры на ферме — не то, чем он хочет заниматься. В тот момент он уже ходил на курсы аниматора, а после первого года обучения захотел попробовать зарабатывать на жизнь с помощью YouTube. Так появился канал Carbot Animations.

Первый ролик начинался с заставки, где динозавр красуется на крыше легковой машины, которая дважды бибикает. Внизу подпись — Carbot Animations. С тех пор ничего не меняется. Простота в анимации, минимализм в деталях, отсутствие диалогов — всё как в старых мультиках.

Джонатан обрадовался, когда несколько сотен человек посмотрели первый ролик и не разбомбили его в комментариях. И он продолжил. Для себя решил: «Ну, сделаю ещё парочку и закончу на этом». Впоследствии на него вышел комьюнити-менеджер Blizzard. В компании так понравились ролики Бёртона, что они решили его распиарить у себя на сайте и в социальных сетях, а потом и вовсе подкидывать заказы. Так начался звёздный путь семейства Бёртонов.

«Начало простого мультфильма — начало легенды», — говорится в комментарии под первым видео.

Сообществу понравилось, как создатель изобразил представителей трёх рас StarCraft. Терраны (люди) выглядели как дети с большими пушками. Космодесантники и вовсе напоминали неуклюжих парнишек в комбинезонах со скафандром на голове. Зерги были больше похоже на зверушек, а протоссы походили на очень серьёзных ребят. Джонатан идеально переносил банальные ситуации на экран и делал их до смешного абсурдными. Сообщество оценило. Никто до этого не пытался сделать нечто подобное.

Со временем канал разросся до 842 000 подписчиков, а ролики начали собирать от 500 000 просмотров до 3 миллионов. Жюстин, жена Бертона, оставила работу ради продвижения канала Carbot Animations. Братья Джонатана тоже не сидели в стороне без дела. Будучи старшим братом, он каждому нашел применение. Так Сэм начал отвечать за звуковое сопровождение и всё, что с этим связано, а Эндрю — за раздел Wowcraft. С 2013 года на канале появились отдельные плейлисты у Diablo 3, Hearthstone, Overwatch и Heroes of the Storm.

Первая серия мультика по HotS появилась в июне 2015 года. Тогда создатели по-доброму посмеялись над стремлением вдохновлять миньонов идти в бой. Видео собрало более 2,3 млн просмотров. Сообщество обрадовалось, что канал охватывает все любимые игры и вселенные Blizzard, но попросило создателя не переусердствовать, так как Жюстин забеременела, и ей требовалось больше внимания.

Но процессы уже было не остановить. В дальнейшем авторы смеялись уже над людьми, которые играют на персонажах поддержки из рук вон плохо (пока их команда дерется, они где-то гуляют), над героями и их чертами, над ситуациями, которые происходят на различных аренах (даже мем с рестлером Джоном Синой пришёлся кстати). И это, помимо роликов из игр, которые перенесли из кинематографичной плоскости в мультяшную и абсурдную. Фразы из видео разлетались по форумам и социальным сетям. Некоторые из них становились новыми локальными мемами.

С момента запуска Carbot Animations сняла 167 короткометражных анимационных фильмов и сделала собственный мод для StarCraft 2. Семейный бизнес, как оказалось, может быть приятным увлечением, приносящим деньги.

Бертонам удалось маленькое чудо. Их ролики превращают уже взрослых мужиков в детей, которые ждут каждую серию любимого мультфильма как «Утиные истории» утром по воскресеньям. И дело вовсе не в том, что практически каждое видео сыплет отсылками к другим вселенным Blizzard, играм, фильмам и ситуациям. Ключ успеха в любви к деталям и собственному делу. Делать людей счастливыми куда приятнее, чем собирать помидоры.