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Мнение: почему Heroes of the Storm — достойный представитель жанра MOBA
Текст: Георгий Ядвидчук

Heroes of the Covfefe. Почему с игрой Blizzard начали считаться

Объясняем, почему Heroes of the Storm — достойный представитель жанра MOBA.
1 июня 2017, четверг. 13:00. Киберспорт

Когда новая игра в жанре MOBA только вышла в июне 2015 года, многие задавались вопросом: кто там сейчас вообще отвечает за название игр? StarCraft 2: Heart of the Swarm, Hearthstone: Heroes of Warcraft, а теперь ещё и Heroes of the Storm. Игроки путали названия, намеренно коверкали их с баяном в руках, а то и вовсе готовили кашу из звуков, как это сделал Дональд Трамп на своей странице в «Твиттере», что вызвало бурный отклик во всём мире.

В любом случае на старте HotS не взлетел. Критиковать было за что: героев мало, да и к тому же они дорогие, разнообразия никакого, реиграбельность слабая. Пойду лучше снова в Dota 2 или в League of Legends. Два года разработчики пытались довести до ума все те элементы, которые отличали их MOBA-игру от остальных. HotS — это же про командную игру, где нет ничего лишнего. Так хардкорным дота-игрокам подарили ещё один повод почувствовать себя 1%. Ведь, по их мнению, всё, что вышло после Dota, — жалкие казуальные пародии с уменьшенным количеством возможностей.

Правда, с годами те же дотеры начали жаловаться на то, что их игру без конца упрощают. С каждым новым патчем в хардкорный мир Dota 2 просачиваются нотки того, что раньше считали казуальщиной.

В обновлении 7.00 добавили святилища и таланты для героев, которые, как оказалось, не упрощают игру, а делают ее разнообразней и интересней. Представители другой элиты — League of Legends — тоже долго думали, что у них свой путь. Однако и здесь совсем скоро появятся задания. Все эти новшества впервые появились в HotS.

Как бы люди ни ругали продукт Blizzard с момента релиза, разработчики по-своему докрутили важные элементы и отполировали баланс (хотя это очень спорная и скользкая тема в любой игре). Они даже не побоялись перенести систему контейнеров, смайликов, фраз и коллекции из Overwatch. Логика простая: если это так хорошо работает там, то почему бы не попробовать здесь? Теперь вся эта магия с сундуками и их содержимым — ещё один повод оставаться в игре как можно дольше.

Сотрудники Valve и Riot Games своими действиями сделали другое признание: HotS — достойный продукт в конкурентном пространстве. Будь иначе, никто бы не стал брать существующие механики и инструменты и переносить их к себе. У разработчиков одна задача: им нужно сделать так, чтобы их проект был еще интересней и лучше. Если для этого необходимо скопировать какую-то фишку из другой игры, в этом нет ничего страшного. При правильной интеграции это не делает проект похожим на конкурентов, а в конечном счёте все забывают про то, кто у кого что заимствовал.

Разговоры о том, какая из трёх игр лучше, оставим для «твиттерских». Важно понимать несколько вещей. Heroes of the Storm — игра про персонажей из разных вселенных Blizzard. Здесь постоянно меняются арены для сражений, где нужно выполнять определённые задания для достижения победы.

HotS — про коллекционирование. Blizzard знают, как надавить на ностальгический нерв. Вот тут портреты из WarCraft 3, а вот это «Потерявшиеся викинги», за которых ты играл ещё на приставке SEGA, а на этой карте фирменные звуки из Diablo 2, а против этих персонажей ты играл 20 лет назад, а здесь комментатор — Мурчаль.

HotS — про командные взаимодействия с первых секунд матча, которые акцентированы не на «фарме» миньонов, а на получении командного опыта и уничтожении объектов. Здесь игры длятся в среднем 15-20 минут, а не по полтора часа, как бывает порой в Dota 2. И да, тут тоже можно тащить в соло.

Но это вовсе не означает, что игра от Valve плохая, а у Blizzard лучшая. Многие геймеры упускают одну простую вещь — они разные, даже несмотря на то что конкурируют на одной поляне. Потому что они созданы для разных группы игроков. Есть пользователи, которые с удовольствием проводят время и в Dota 2, и в League of Legends, и в Heroes of the Storm, потому что они дарят неповторимые эмоции, возможности и ощущения.

Единственное, что объединяет все три проекта, — отношение аудитории друг к другу. Разбудите меня через 100 лет и спросите, что сейчас делается в онлайн-играх. И я отвечу — выясняют, кто рак, чья мама совершила ошибку при рождении ребёнка и кто «заруинил катку».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
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