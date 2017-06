Мягкое и тёплое. Плюшевый мир Dota 2, LoL, HotS, Overwatch и CS:GO

Игровые миры популярных киберспортивных дисциплин давно вышли за пределы виртуального пространства. Невзирая на возрастные ограничения, а у большинства игр это 12+, герои вымышленных вселенных от Valve, Blizzard и Riot Games пополняют ряды своих адептов и за счёт более юной аудитории. Плюшевые копии персонажей Dota 2, League of Legends, Overwatch и Heroes of the Storm, изначально рассчитанные на поклонников игр, естественным образом привлекают внимание детей. Производство некоторых игрушек поставлено на поток, другие сделаны руками представителей фан-сообщества и существуют в единственном экземпляре.

Dota 2

League of Legends

Counter-Strike

Мир Counter-Strike: Global Offensive не в пример жёстче и реалистичнее, поэтому и материалы для игрушек обычно используются более упругие. Чаще всего это пластик. Но даже для CS:GO существуют варианты «плюшевой реализации». Правда, пока только в концепте.