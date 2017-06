Кампании, сундуки и престиж. Катализаторы роста призового фонда TI7

Владельцы боевого пропуска в Dota 2 продолжают прогнозировать размер призового фонда The International 2017, пытаясь угадать верную цифру и получить за это заслуженный бонус. Сделать это можно до 6 июня, когда своеобразный тотализатор от разработчиков будет закрыт. Менее чем за месяц было собрано свыше $ 11 млн, а это почти 60% от прошлогодней цифры. Ни у кого не возникает сомнений, что на этот раз будет установлен очередной рекорд, ведь разработчики из Valve, как умелые егери, подбрасывают дровишек в костёр постепенно, заставляя его гореть как можно дольше. В их руках осталось ещё немало козырей.

Знаменательно, что старт продаж боевого пропуска установил новый рекорд — чуть более миллиона игроков в первый же день приобрели компендиум, пополнив призовой фонд на $ 3,18 млн. Волна ажиотажа постепенно начала стихать на второй неделе, поэтому Valve презентовала новый предмет редкости Arcana для героя Io, заполучить который могут владельцы 245-го уровня TI7 Battle Pass. Желающих докупить уровней компендиума оказалось немало, и всего за три дня призовой фонд пополнился ещё на миллион. Спустя неделю очередным катализатором стала сокровищница Collector’s Cache, которая принесла в копилку почти полтора миллиона. Что на очереди?

Кампания «Лихой омут»

За время существования Dota 2 разработчики раскусили слабость игроков к специальным ивентам. Немалая часть дота-сообщества из года в года отказывается тратить деньги на покупку компендиума, и Valve намерена исправить эту ситуацию. Кооперативная кампания, которая должна была выйти в конце мая, перенесена на начало июня и будет доступна только для владельцев боевого пропуска. По всей видимости, разработчики хотят сильно удивить игроков, чтобы привлечь как можно большую аудиторию к покупке интерактивной книги. Статистика Steam показывает, что за последние две недели число уникальных игроков в Dota 2 превышает 9 млн, из которых компендиум имеется лишь у 18%. Успех нововведения может побудить небывалый рост призового фонда.

Valve искусно подходит к составлению списка наград компендиума. Так, основные привилегии размещены с 150-го по 245-й уровни боевого пропуска, добраться до которых практически невозможно без покупки. Одной из привилегий является премия за 165-й уровень компендиума — бонус для кампании «Лихой омут». Какие преимущества будет давать эта опция, пока неизвестно, но в случае успешного релиза многие наверняка захотят усовершенствовать свой боевой пропуск до данной отметки.

Престижный предмет для Kunkka и дополнительная стезя квестов

Для истинных коллекционеров разработчики уже во второй раз подготовили уникальную возможность обзавестись исключительно редким предметом, который в дальнейшем приобрести будет нельзя. Впервые эта опция с дополнительным квестом и престижным предметом была добавлена в прошлогодний компендиум — тогда обладатели 225-го уровня, выполнившие все задания, получили в награду Legacy of the Fallen Legion для Legion Commander. Выпуск предмета прибавил к призовому фонду The International 2016 почти полмиллиона долларов за три дня, но на этот раз цифры могут быть гораздо солиднее. Дело в том, что до сих пор многие кусают локти по поводу упущенной возможности, поэтому вряд ли повторят ошибку.

Battle Level Bundle

Не стоит забывать, что за 150-й уровень компендиума выдаётся также карта Reef’s Edge, а за 245-й — аркана на Io. Но чтобы добраться до таких вершин, необходимо слегка опустошить кошельки, ведь каждые недостающие 24-го уровня стоят столько же, сколько сам компендиум — $ 10. В прошлом году в последний уик-энд июня Valve представила уникальное предложение: всего за $ 15 можно было один раз приобрести Battle Level Bundle, который вмещал в себя 50 уровней компендиума, а также шесть сокровищниц Immortal Treasure I, Immortal Treasure II и Collector’s Cache (по две каждой). Событие произвело настоящий фурор — всего за два дня призовой фонд вырос на $ 2 млн! Помня о прошлогоднем акционном предложении, многие сейчас заняли выжидательную политику, отказываясь покупать недостающие уровни по обычным ценам. В данный момент обладателями 150-го и более высокого уровня являются только 13% от общего числа владельцев TI7 Battle Pass.

Immortal Treasure II и III

Но главным оружием в руках разработчиков, конечно же, являются качественные наборы предметов в сокровищницах. Именно они заставляют игроков тратить все средства в надежде выбить желанный предмет. Вспомнить хотя бы прошлогодний набор Dark Artistry для героя Invoker из второй Immortal Treasure, стоимость которого сейчас на торговой площадке превышает $ 200! Принимая во внимание акцент на водной тематике, не исключено, что крайне редкие предметы из будущих сокровищниц будут для таких героев, как Naga Siren, Tidehunter, Medusa и Morphling, ведь ни в Immortal Treasure I, ни в Collector’s Cache предметов для них не было. Практика показывает, что лучшие наборы всегда содержатся во вторых Immortal Treasure. Так что июнь будет богатым на события.

Эффект телепортации «Любимая команда»

Что может быть дороже фанату, чем выразить поддержку своим любимчикам в преддверии важнейшего турнира года? Чтобы заполучить эффект телепорта с логотипом коллектива, необходимо собрать пять серебряных карточек игроков любимой команды, что не так уж и просто. Для этого понадобится открыть множество комплектов карточек, которые выдаются за каждые 30 уровней боевого пропуска. А это ещё один повод докупить уровней, тем самым пополнив призовой фонд турнира.

Как видим, у Valve ещё достаточно рычагов, чтобы раскрутить маховик роста призового фонда The International. Не исключено, что в запасе имеются также и некоторые сюрпризы, как в случае с прошлогодней акцией Battle Level Bundle. Пока динамика роста призового фонда опережает прошлогодние сборы более чем на 10%. Если она сохранится, то будет собрана рекордная сумма в размере $ 22-23 млн, если же катализаторы окажутся успешными, разработчикам вполне по плечу планка в $ 24-25 млн и даже выше. Уж очень многое зависит от качества кооперативной кампании, первый акт из которой должен быть выпущен уже в ближайшие дни.