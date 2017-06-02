Шестой игрок. Лучшие тренеры в Dota 2

Тренерский цех в Dota 2 бесконечно юн. Это в League of Legends наставники в изысканных костюмах стоят за спинами команд и руководят процессом. В CS:GO тренеров успели не только сделать неотъемлемой частью игры, но и убрать из игрового процесса на крупнейших турнирах. А в Dota 2 тренеры только начали переходить границу между блажью и необходимостью.

Уважение — ключ к успеху

Точно определить, когда у команд в Dota появились наставники, сложно. Кто-то вспомнит переломный 2013 год в Китае, кто-то расскажет, что ещё на первом The International команды приезжали вшестером — чем тот самый шестой не тренер, если он также помогал игрокам с драфтами и подготовкой? Но вплоть до конца 2015 года отдельный человек, который бы вёл статистику, разбирал с капитаном драфт и решал бы проблемы психологии, казался игрокам и зрителям лишней обузой. Впятером договориться не всегда получается, а тут ещё шестой влезет.

Пока на Востоке команды оглядывались на соседей-корейцев, воспитывающих целое поколение профессиональных тренеров, западные киберспортсмены брали себе в наставники знакомых ветеранов сцены. Чаще всего эти игроки не хотели пропускать важный турнир и искали любую возможность быть его частью. Клинтон «Fear» Люмис впервые примерил на себя эту роль в 2014 году, когда травма руки выбила его из игрового кресла на полгода. Аарон «Clairvoyance» Ким приехал на The International 4 в качестве тренера Cloud9, потому что был их хорошим знакомым, но не попал в региональную квалификацию. Тогда же помощником обзавелись и в Natus Vincere, позвав с собой на чемпионат мира Артура «Goblak» Костенко. Две из трёх историй закончились разочарованием и пониманием, что тренером состава не может стать просто опытный игрок или хороший стратег. Нужно что-то большее.

В Китае институт тренеров прижился быстро и легко. В том же 2014 году на The International практически каждый коллектив из Поднебесной приехал с наставником, который не отходил от команды ни на шаг. Они всюду сновали со своими огромными тетрадями, испещренными заметками и переписанными статистиками. В перерывах между картами даже самые эмоциональные игроки замолкали и становились вокруг тренера. 5, 10, 15 минут. Монстры из Team DK молча слушали Тана «71» Вейню, будущие чемпионы мира во главе с Чжаном «Xiao8» Нином внимали Туну «Mikasa» Цзуньцзе. Не зря на том TI гранд-финал был китайским. Киберспорстмены этого региона быстро смекнули, что решает не только толщина блокнота тренера, но и степень уважения игроков к своему наставнику.

Тренер может всё что угодно

Сейчас практически ни одна команда высшего уровня не обходится без помощи тренеров. Они перестали быть просто носителями тетрадей с цифрами, для этого находят специально подготовленных ребят. Наставник становится чем-то вроде «папы» команды. К нему приходят, если не могут решить сложную стратегическую задачу, его задача уложить всех вовремя спать перед важным матчем и развести по углам поссорившихся игроков.

Некоторые составы даже заводят сразу двух тренеров: один занимается игровыми вопросами и разбором противников, другой — решает проблемы психологического характера. Так поступили в бывшей Thunderbirds (сейчас Planet Odd). На крупные турниры они приглашают человека, который способен помочь им со стратегиями и со стороны оценить их уровень игры. Кого-то вроде Джеки «EternalEnvy» Мао на киевском мэйджоре или Чейза «Loomdun» Стерна на The International 6. А роль постоянного тренера выполняет Уильям «Blitz» Ли, задача которого — сохранить позитивную атмосферу в команде и разрешить назревающие конфликты.

«Если бы в каждой команде был свой Blitz, то мы бы намного реже обсуждали драмы с «дизбандами», — говорил о его работе Чарли Янг.

До того как Клинтон «Fear» Люмис решил окончить игровую карьеру, Evil Geniuses нанимали тренеров под определённые задачи. На The International 5 им нужен был человек, который способен стратегически мыслить и дополнять идеи Питера «PPD» Дагера. Сэм «Bulba» Сосэйл изучал стратегии противников и на тренировках имитировал их драфты. Так PPD учился обходить практически любой стратегический поворот в пиках противника. А параллельно Bulba исполнял роль местного клоуна, разряжая атмосферу.

В этом году мы наняли Bulba и чтобы он тренировал нас, и чтобы развлекал. Спасибо огромное Сэму, что он включился в процесс расслабительного употребления алкоголя — и всё равно с утра вставал раньше всех и закапывался в реплеи.

Перед The International 6 EG столкнулась с другой проблемой — Людвиг «Zai» Вольберг пропустил почти целый игровой год, а до этого полгода провел на позиции хардлайнера. Команде срочно нужно было вернуть его в форму и сделать из него не «фармящего» игрока, а отличного роумера. Для этого EG пригласили Авери «SVG» Сильвермана, одного из лучших американских саппортов четвертой позиции и «американского Иисуса роуминга». Сейчас Авери снова вернулся в стан Evil Geniuses, чтобы помочь новой паре саппортов разобраться с ролями. И его усилия дали первые плоды — команда выиграла The Manila Masters, а Cr1t и Zai под конец турнира стали похожи на обещанные две «четвёрки», а не две практически бесполезные «пятёрки».

Но далеко не всем командам требуется игровой наставник. Киберспортмены и сами знают, когда нажать кнопку в драке. Намного важнее для таких ребят сплотиться и стать одним целым, настроиться на одну волну в игре и вне её. С такой целью в Virtus.pro пришёл Иван «Artstyle» Антонов.

«Единственная моя задача — сделать из них команду и научить не допускать те ошибки, которые совершал я в предыдущих коллективах. Я знаю, как не надо себя вести. Моя цель — построить команду c хорошей атмосферой. Я принимаю участие в пике героев, в обсуждениях стратегий, но в игре это будет вряд ли заметно. У ребят есть свой стиль, а я не хочу брать на себя чужие заслуги — они и так играли очень хорошо. Я пытаюсь сделать так, чтобы они не поплыли», — рассказывал Artstyle в интервью Cybersport.ru.

И через месяц команда уже не впадает в шоковое состояние от первого поражения, а выходит в гранд-финал мэйджора, пусть и остаётся всего в одном важном решении от победы.

Состав, нашедший «своего» тренера, получает невероятное преимущество. Шестой игрок, взгляд со стороны, личный психолог и человек, который даст подзатыльник, когда игрок расслабился. Именно этих ребят в первую очередь вспоминают киберспорстмены, поднимая кубки над головой.

«Если бы с нами не было 1437, Team Secret никогда бы не выиграла мэйджор», — рассказывал о победе в Шанхае Джеки «EternalEnvy» Мао. Тибан «1437» Сива не просто выстроил стратегии для команды, он подталкивал игроков на размышления, говорил с ними, стал чем-то вроде командного «философа». Запустить процесс мышления и настроить игроков на одну волну оказалось намного важнее, чем приготовить им список героев для следующего матча.

Тренер перестал быть излишеством и признаком того, что у команды завалялись лишние деньги. Даже бразильские и перуанские составы находят себе наставников, пусть иногда они и младше игроков, сидящих за компьютерами. Противопоставление тренеров стало одной из самых интересных линий последнего эпизода True Sight, а поражение OG на The Manila Masters поклонники постоянно связывают с отсутствием на турнире Себастьяна «7ckngmad» Дебса.

В конце года разные порталы выбирают лучшие турниры, выдающихся игроков и комментаторов. Но, кажется, в этот раз пора вводить новую номинацию — лучший тренер. Ведь в каждом регионе есть свой герой на этом поприще.

Первый Тренер

В Китае его так и зовут — Тренер. Тун «Mikasa» Цзюньцзе начал игровую карьеру слишком поздно, в 26 лет. В таком возрасте киберспортсмены уходят в реальную жизнь и ищут другую работу, а не погружаются в игрушки. Так что из состава Vici Gaming его быстро вытеснили молодые, резвые да талантливые. Но о том, как Mikasa помогал подниматься совсем ещё юным парням, в Китае не забыли.

Его первый успех пришёлся на 2013 год. Тогда его позвали в качестве тренера в TongFu. Туна впервые официально представили сообществу во время Dota 2 Super League. Не самая сильная команда вдруг стала взлетать по турнирной таблице. После прихода Mikasa на пост тренера коллектив на этом чемпионате проиграл всего одну карту, обойдя в финале Team DK.

Командам нужен человек, который будет держать игроков в узде. Мы были первыми, у кого появился профессиональный тренер. Может, это не связано с нашей победой на D2L, но мы, неизвестный состав, становились всё сильнее. Другим хотелось того же, — рассказывал Mikasa о старте своей тренерской карьеры.

Он задал темп развития этой стороны китайской сцены. Каждая команда пыталась обзавестись наставником: уважаемым взрослым игроком, рядом с которым состав будет спокоен и сосредоточен. Но главные вершины покорялись только Mikasa.

На The International 4 он приехал в качестве тренера Newbee. У команды не клеилось на групповой стадии, но положение спас Mikasa. Он показал Xiao8, что ему не стоит прогибаться под общую мету, что он способен творить её сам. Через несколько дней Newbee перевернули игру и подняли над головой Аэгис. Но о закулисном герое практически никто не узнал.

В сентября 2015 года он помогал собирать состав CDEC, играл у них на замене и учил Q тонкостям управления драфтом. В марте ушёл работать в LGD, куда его снова пригласил xiao8. Обе команды на The International 5 вошли в тройку лучших. Но все снова восхищались капитанами, а тренер Mikasa стоял в сторонке, тихо улыбаясь успехам своих подопечных.

Взрослые или молодые, опытные или совсем новички — к каждому Тун подбирает свой путь. В Vici Gaming Reborn ему пришлось заменять игроков, которые не могли получить визы на международные турниры. Во время матча капитан Fy (который, кстати, всей своей карьерой обязан Mikasa) отдавал бразды правления в руки тренера. Во время драфта Тун говорит, объясняет, а Fy слушает и внимает, как прилежный ученик на любимом уроке.

Неудача на TI6 не подкосила веру поклонников в тренерское чудо Mikasa. Теперь они ждут, когда улыбчивый наставник найдет себе состав, который поведет к ещё одному успешному выступлению на чемпионате мира. Никто не обсуждает его игровое прошлое, MMR или количество титулов. Его секрет в другом:

«Всё, что я делаю, я делаю серьёзно. И какой бы ни была работа, ты должен вложить в неё своё сердце».

Женский взгляд

«Чтобы стать жокеем, вам не обязательно быть лошадью», — сказал как-то тренер «Милана» Арриго Сакки, который никогда не был профессиональным спортсменом и вообще выучился на бухгалтера. Наверное, эта фраза может стать девизом карьеры Муриэль «Kipspul» Хёйсман. Девушка из Голландии, которая в «Твиттере» хвастает своими успехами в играх на 2,7k MMR стала главным открытием для азиатской сцены в прошлом году.

Она всегда любила доту, но скорее её зрелищную часть, нежели сам процесс игры. Муриэль с удовольствием собирала информацию о командах и искала закономерности в их поведении и стиле. Зимой 2016 года организация Fnatic разместила объявление о поиске человека, который займётся подготовкой материалов о будущих соперников команды. Kips загорелась идеей и через несколько дней отправила 30-страничный документ с информацией об Alliance. Через месяц ей довелось увидеть свои труды в действии.

Я смотрела за их играми. Я видела ожившие собственные идеи! Это был волшебный момент! А потом они сделали его ещё круче, пригласив меня присоединиться к команде на LAN-финале The Manila Major, — по-девчачьи восторгалась Kips.

На следующий день Муриэль, работавшая в службе поддержки, пришла к своему начальнику, сказала, что дорабатывает последнюю неделю и рванула из Нидерландов на Филиппины.

Сначала она была обычным статистиком: собирала данные, отдавала их игрокам и следила за тем, как они превращаются в игровую идею. Затем менеджер попросил её последить за общением игроков и помочь решить проблемы в коммуникации. На TI6 она придумывала стратегии вместе с Mushi и Ohaiyo, а её идеи привели команду в топ-4 чемпионата мира.

Сейчас она полноценный тренер TNC Pro Team. Под её руководством ещё один успешный наставник — Тибан «1437» Сива. Но Kips чётко знает границу своих обязанностей.

«Тренер — это часто своего рода шестой игрок. Он участвует в командных обсуждениях, даёт советы, спорит о стратегиях. Но хоть он и влияет на команду, последнее слово не стоит за ним — это всегда прерогатива капитана. Но иногда тренер может работать так же, как и лидер команды», — поделилась Муриэль.

Для своих игроков она — вторая мама. Иногда строгая, когда становится к большой доске карте и упрекает игроков за излишнюю эмоциональность. А иногда мягкая, когда перед игрой ставит игроков в кружок и обнимает всех разом на удачу. И как любой девушке, ей лучше удаётся решение психологических проблем.

«Моя сильная сторона — это моя преданность работе и умение рассмотреть проблему со всех сторон, в том числе и с той, которая не относится к игре. В моей команде пять парней, и они все думают, как игроки. А я тот человек, который читает книги о командной работе, о стратегиях ведения войны, о статистике. Поэтому я уверена, что смогу сделать эту работу даже лучше, чем тренеры, которые раньше сами были киберспортсменами», — уверяет Kips.

Тренер чемпионов

«Да что о себе возомнил этот заносчивый французишка в огромных очках?» — писали на форумах, когда Себастьян «7ckngmad» Дебс язвил во время интервью и в социальных сетях. Тогда он был игроком средней руки, перебирающимся из одного состава в другой. За пять лет профессиональной карьеры он учился у Троэльса «SyndereN» Нильсена и Артура «Goblak» Костенко, помогал рождению звезды Адриана «FATA-» Тринкса и пытался возродить Alliance. Расцвет карьеры Себа пришелся на капитанство в Sigma, когда он читал противников как открытую книгу и они бегали за его Mirana и Bane как котята за фантиком.

Потом были спад, игры на заменах, слабые составы, комментирование и попытка закончить учебу. Но Себ никогда не отказывался от своей любви к игре, а особенно ее стратегической составляющей. Когда он появлялся в студии аналитики, его товарищи замолкали и слушали. 7ckngmad как будто видел игру под другим углом.

«Наверное, у тебя какие-то неправильные очки», — шутили его коллеги, когда не могли объяснить, как он до такого дошёл.

Первый раз ему предложили занять пост тренера в Alliance. Себ отказался — не было времени, а задачи были совершенно не ясны. Но предложение OG отклонить не смог, хоть и согласился только через два месяца.

Перед тем как прийти в OG, я много думал о тренерстве. Я был капитаном очень долго время, я и сейчас им остаюсь. Я знаю, какую поддержку я бы хотел получить. Я много выигрывал с разными командами, но самое главное, потерпел немало поражений, когда подходил к серьёзным испытаниям. Это было жёстко, но я многому научился. Я знал, что могу использовать этот опыт, — поделился Дебс.

Единственное, во что он отказался ввязываться, — это психологические проблемы игроков. Для такого у него не было ни навыков, ни знаний. Себ вообще уверен, что подобными вопросами должен заниматься отдельный человек. Но сейчас он готов поддерживать своих игроков во всём.

«Я видел их счастливыми, расстроенными, подавленными, сосредоточенными. Любыми. Теперь я знаю, что и когда им можно сказать».

Себастьян выработал свой стиль работы с командой. Под его руководством один из лучших капитанов в истории, его не нужно учить, как складывать драфты. Поэтому 7ckngmad занимается тем, что загоняет его в угол, предлагая разные игровые ситуации. Справился легко? Усложним ещё. И снова просто? Доведём ситуацию до абсурда. Когда OG выходят на сцену, они уже не боятся ничего — самое страшное и сложное случалось на тренировках. И в матче против TNC на The International 6.

На киевский мэйджор Себ и его команда приехали в своей лучшей форме. Путь до финала прошёл достаточно легко. В заключительном матче они могли предсказать каждый ход соперника, но не всегда находили верный ответ. После двух проигранных подряд карт пришлось взять ситуацию в свои руки. Его поддержка вернула Ana веру в себя.

В пятой карте Virtus.pro встретили их же оружием — OD в мид и керри-Alchemist. Таким пиком OG выкинули Evil Geniuses с бостонского мэйджора. Себ понял, что они облажались. Когда счёт стал 2:18, он вышел из тренерской комнаты и ушёл в зал. Кричал там в поддержку вместе с фанатами и размахивал руками — это было единственное, чем он мог помочь своей команде в этот момент.

На 40-й минуте игра перевернулась. Пара выигранных драк — и инициатива в руках OG. Ещё несколько верных решений — соперник пишет «good game».

Первое, что сделали чемпионы после победы, — позвали на сцену своего тренера. Раньше наставники смотрели за победами своих воспитанников из-за кулис. А Себастьяна поздравляли жарче, чем самих игроков. Высшее признание — когда команда вместе с кубком поднимает над головой своего тренера.