«Мы женимся на Riot Games». Американские реформы лиги LCS

Рассказываем, что изменится в профессиональной лиге в США и почему Европа пока не готова к перестройке.

Разговоры о переезде лиги LCS на франшизную модель начали ходить ещё с конца 2016 года. В том, что американский регион стал вторым после Китая, нет ничего удивительного. Денег как трещин на российских дорогах, развитая инфраструктура на высоком уровне, есть чёткое понимание, как выстраиваются отношения между всеми игроками на рынке. Со спонсорами тоже нет особых проблем. С 2015 года венчурные фонды вместе со знаменитыми бизнесменами, владельцами клубов НБА и НХЛ то инвестировали самостоятельно, то выкупали доли, чтобы тоже поучаствовать в руководящих процессах.

Стук денежного мяча. Кто из владельцев клубов НБА инвестировал в киберспорт Пять команд, чьё руководство всё делает на перспективу и строит будущее в индустрии, которая через несколько лет будет приносить миллиарды.

У владельцев американских команд была только одна проблема — мало того что мы тратим больше, чем получаем, так вы ещё не даёте зарабатывать. Терпению пришёл конец, когда директор отдела киберспорта Riot Games Уоллен «Magus» Розелл попросил удалить ролик с канала команды TSM про очки виртуальной реальности HTC Vive. Из-за резкого вмешательства в дела клуба в компании даже подумывали об отказе от спонсорства вовсе. Потом ещё один из создателей League of Legends Марк Меррилл неудачно выступил на форуме Reddit. Пришлось не только извиняться, но и полностью пересмотреть взгляды на профессиональную лигу.

Если раньше могло показаться, что никто не готов к новой волне реформ, потому что в компании чувствовали, что всё хорошо, то теперь было ясно — на издыхающей лошади поле не вспашешь. Нужна новая.

Важно понимать, что самим Riot Games киберспорт не приносил колоссальную прибыль. Компания, которая зарабатывает $ 1,7 млрд в год на игре, может позволить себе большие траты сейчас ради большого успеха в будущем. К тому же на американском рынке никто так твёрдо не стоит на ногах, как Riot. Местные болельщики запросто забьют 20-тысячную арену. Многие из них — платёжеспособная аудитория со своими привычками. Часть из них начали играть в League of Legends как раз благодаря киберспорту. Чтобы поддерживать рост и снизить градус напряжённости, в компании пошли на новый шаг — франшизная лига.

Миллион туда, миллион сюда

Для участия в сезоне 2018 года владельцы команд должны заплатить $ 10 млн. При этом совсем необязательно переводить всю сумму сразу: $ 5 млн на старте, а остальное в рассрочку. В случае появления новых владельцев и игроков в лиге, придётся выложить из кармана дополнительные $ 3 млн.

«Нас не интересуют наёмники, которые уверены, что чем больше они заплатят, тем больше они получат от нашей аудитории. Мы хотим найти подходящих партнёров для того, чтобы с их помощью построить полноценную лигу», — заявил Yahoo Esports руководитель киберспортивного отделения Riot Джарред Кеннеди.

В Riot Games отмечают, что сумма в $ 10 млн не должна создать барьер для организаций, которые уже выступали в лиге LCS. Компания намерена в первую очередь выстроить правильную структуру, которая бы удовлетворяла всех участников, наладить процессы. Стремление к резкому росту и попытке нажиться на деньгах — не в приоритете.

Помимо оплаты $ 5-10 млн сразу владельцам команд будет необходимо подготовить презентацию с планами по развитию клуба, финансовую документацию организации, полное досье на себя, а затем ответить на вопросы Riot Games. В компании хотят ответственно подойти к выбору первой десятки команд и избежать скандальных ситуаций из-за отсутствия выплат киберспортсменам, неправильно составленных контрактов или чего-либо еще.

10 команд, которые поучаствуют в сезоне-2018, анонсируют в четвёртом квартале 2017 года.

За что платят?

Первое на что акцентировали Riot Games — отказ от системы выбывания. Раньше, если команда занимала последние строчки, она должна была отстаивать право на выступление в лиге через стыковые матчи. В компании уверены, что невозможно выстраивать долгосрочные отношения со спонсорами и инвесторами, когда весь твой успех зависит от того: вылетишь ты или нет. Но страшно было даже не это. Попав в Challenger Series, клуб мало того что не получал никаких денег от Riot, так ещё и вовсе лишался всяких перспектив на заработок. Никто в индустрии никогда не рассматривал вторую лигу серьёзно. Считалось, что она приносит только убытки.

Правда, у Riot всё равно есть право отстранить владельца организации и передать его место в лиге другому. Это сделают в случае, если менеджмент будет халатно исполнять обязанности, наживаться на игроках и не пытаться развивать клуб.

Если [команда] последовательно проигрывает в течение нескольких сезонов, в течение нескольких лет, в таком случае мы настоим на продаже слота их организации и позволим другой группе людей руководить командой, — подчеркнул Уоллен Розелл.

На самом деле речь идёт о пяти сплитах из восьми. Другое важное условие для принятия такого решения — команда стабильно должна располагаться ниже 8-го места.

Ещё один шаг — создание ассоциации игроков. Киберспортсмены выберут независимых представителей. Они будут отстаивать их права и участвовать в принятии решений лиги. Помимо этого, ассоциация предоставит свободный доступ к услугам юристов и финансовых консультантов. В Riot хотят, чтобы игроки не зависели исключительно от менеджмента клуба, а самостоятельно могли оспаривать решения.

И самое главное — новая модель распределения доходов. С 2018 года лига начнёт зарабатывать за счёт продажи медиаправ и дистрибуции, спонсоров лиги LCS, клубных спонсоров, а также брендированной атрибутики команд в реальном и виртуальном пространстве (во внутриигровом магазине League of Legends). Вероятно, именно с 2018 года Major League Baseball Advaced Media (MLBAM) начнёт показ матчей LCS, права на которые выкупили у Riot Games. По информации Los Angeles Times, компания-разработчик получит около 200 млн долларов за два года.

Минимальная зарплата игроков вырастет до $ 75 тыс. в год (в три раза). Таков гарантированный минимум. Как заявили Riot, киберспортсмены могут рассчитывать на 35% от доходов лиги. Таким образом, если доля доходов игрока больше, чем общая сумма зарплаты за год, разницу распределят между игроками. Если доля доходов окажется меньше, то киберспортсмен всё равно получит свои $ 75 тыс.

Клубам также гарантированы 32,5% от доходов лиги. Половина суммы распределяется в равных долях между всеми участниками LCS. Вторая часть пойд`т на призовой фонд и выплаты за привлечение болельщиков на матчи. Отмечается, что владельцы клубов будут обязаны вкладывать часть доходов от лиги в LCS. Она не превысит 50% от заработка.

Лига Challenger Series станет лигой академий, то есть вторых составов основных участников LCS. Таким образом, Riot хотят сохранить приток новых талантов из региона, но шанс на появление новых участников на соревновательной сцене исключ`н. Несмотря на то что фарм-лига позволит проводить ротацию в основном составе, есть вероятность, что клубы сфокусируются не на американском регионе, а на Южной Корее и Европе.

Европейская лига LCS в пролете

Весенний сезон-2017 показал, что Европа способна на равных сражаться с лучшей командой Южной Кореи — SK Telecom T1. И это без всяких переходов на структуру франшизной лиги. Европейская лига LCS пока не готова к перестройке. Во-первых, не у всех команд есть должная инфраструктура. Во-вторых, немецкое законодательство. Для киберспорта оно несовершенно. Ранее неоднократно возникали случаи, когда клубы отказывались от подписания игроков из России, потому что посольство не давало им рабочие визы. В итоге приходилось искать другие варианты за несколько дней до закрытия трансферного окна.

Вероятно, Riot продумают специальные возможности по заработку для команд. Важно не забывать главное — пока американский рынок заваливают деньгами и возможностями, клубы из Европы стабильно выступают на высоком уровне на международных турнирах.

Новый подход в киберспорте

Создание франшизной лиги — безусловно, новый шаг в киберспорте. Никто не пытался раньше построить нечто подобное. Насколько приживётся такая модель — ключевой вопрос. Индустрии пророчат светлое будущее, и если у Riot получится успешно реализовать новую систему, это станет хорошим примером для всех игроков на рынке.

Эксперты и аналитики по поводу и без сравнивают философии и решения Riot Games и Valve. Единственное, что их отличает, — открытость отношений. Если ты работаешь с Riot, то всегда знаешь, как тебе следует выстраивать стратегию, потому что с тобой делятся планами. Что на уме Valve — никто не знает. Это и не хорошо, и не плохо, потому что у каждого из подходов есть свои нюансы.

При этом переход на франшизную модель не решит всех проблем LCS, считает глава Immortals Ноа Уинстон.

«Никто не должен смотреть на постоянное партнерство и говорить «Смотрите, 2017 год заканчивается, все проблемы решаются, больше не нужно ничего делать, здесь деньги текут рекой для всех, — сказал Уинстон порталу Yahoo Esports. — Мы женимся на Riot Games. Твоя работа над отношениями не прекращается после свадьбы. Ты должен прикладывать усилия, вкладываться в них. И должен развивать то, какими будут отношения в долгосрочной перспективе».