Прыгнуть выше головы. Пять интриг Epicenter

В какой форме команды подошли к московскому турниру, чего ждут зрители и кто будет сражаться за приглашение на The International.

Сможет ли VP взять реванш?

Ещё не все поклонники СНГ-сцены допили свою валерьянку после гранд-финала The Kiev Major. Кому-то в кошмарах снится Solar Crest и не вышедший из «баша» RAMZES666. Но пора оставить старые страхи и неудачи и сделать ещё один шаг к серьёзным чемпионским титулам.

Хоть Ramzes и сказал, что сейчас команда не находится на пике своей формы, VP явно подошла к процессу подготовки к турниру серьёзней многих. Небольшая разминка на Кубке России, а потом буткемп на фоне «не спаленных» в Маниле стратегий выглядит многообещающе.

Это, конечно, не мэйджор, не три миллиона долларов и не титул чемпиона турнира от Valve, но публика в Москве будет топить за VP не меньше, чем в Киеве. И если на The Kiev Major приезжали зрители из разных стран, которые поддерживали своих любимцев, то здесь «медведей» ждут по-настоящему домашние болельщики. На бумаге у Virtus.pro есть всё для победы на Epicenter, главное, чтобы хватило мотивации, ведь приглашение на The International уже у них в кармане.

Готовы ли EG и OG к турниру?

Evil Geniuses и OG автоматически попадают в список фаворитов любого турнира. Обычно для этого им не нужно ничего делать, а тут веру аналитиков они закрепили крупными победами. OG в Маниле не давала спуску ни одному сопернику, кроме VP, а EG ощутимо подняла свой уровень с приходом второго тренера Авери «SVG» Сильвермана.

Но во всём этом есть одно «но». OG — команда боевая, но расчётливая. Они понимают, что поездка на The International у них в кармане, так что будущие турниры для них чуть меркнут по сравнению с основной целью. Так что часть времени на буткемпе они явно посвятили подготовке скорее физической, чем игровой. Сильным соперникам стоит бояться не столько их драфта, сколько рукопожатий.

А «Злые гении» тем временем прохлаждались в Китае на спонсорском мероприятии: катались на яхтах, встречались с фанатами и устраивали прямые трансляции из выставочных центров. Было весело, но не факт, что продуктивно. Поклонники команды верят в Сумаила «Sumail» Хассана, который на The Manila Masters выигрывал карты 1 против 9 и клепал хайлайты в финале каждые 15 минут. Но сколько он сможет продержаться в такой запредельной форме — это вопрос не менее серьезный.

Оправдаются ли игроки Clutch Gamers за поражение в Маниле?

Благодаря ярким победам на квалификациях в Юго-Восточной Азии и свержению «королей региона» в лице Fnatic, TNC и Faceless Ckutch Gamers обзавелись толпой фанатов. Некоторые даже заранее провозгласили их чемпионами The International, восхищаясь слаженной игрой и интересными комбинациями. Вслед за ними потянулись аналитики, проча совсем молодой команде золотые горы и топ-3 международных турниров.

В Маниле всё пошло не столь радужно. Команда пободалась с Invictus Gaming, вырвала у них одну карту, но потом споткнулась о Team Faceless. Дэрил «iceiceice» Кох и его команда всегда серьёзней относятся к матчам против коллективов из своего региона, так что путешествие Clutch Gamers к турнирным вершинам окончилось, не успев начаться.

После трёх выигранных квалификаций зрители начали обсуждать то, что в случае успешных выступлений на LAN-финалах филиппинцы могут заработать и приглашение на The International. Первый выстрел оказался холостым, второй патрон отобрало посольство, не пустившее команду на The Summit. Остался последний шанс на Epicenter, но он пока выглядит призрачно. Clutch Gamers на этом турнире нужно не столько выиграть, сколько вернуть веру в себя как игрокам, так и их поклонникам.

Битва за инвайт

Поклонники дота-сцены ждали Epicenter не только ради светового шоу и возможного возвращения Natus Vincere. За две недели до квалификаций на The International любой турнир может внести свою лепту в раздачу приглашений на чемпионат мира. Но с московским чемпионатом всё не так просто.

Epicenter собрал настолько сильный состав команд, что заработать здесь дополнительный инвайт будет очень сложно. OG и VP играли в финале киевского мэйджора, их путёвке ничего не угрожает. Evil Geniuses хоть и уступила опять команде Таля «Fly» Айзика, но отыгралась на The Manila Masters. Invictus Gaming как китайской команде достаточно стать топ-4 на мэйджоре, чтобы обеспечить себе путёвку в Сиэтл. Прибавьте к этому победу на LAN-финале Starladder от Liquid — и вы уже исключили из гонки за инвайты половину участников Epicenter.

К претендентам с хорошими шансами на чемпионате можно отнести Team Secret. В Киеве они расслабились на полторы карты и позволили бразильцам устроить свой карнавал. До этого Клемент «Puppey» Иванов и его команда не давали слабины на групповом этапе. Да, в Маниле их выступление снова выглядело удручающе, но у коллектива была целая неделя, чтобы вернуть форму. Эта победа нужна им больше, чем кому-либо на Epicenter.

Смогут ли организаторы переплюнуть первый Epicenter?

Серьёзное зрительское жюри в этот раз возьмётся оценивать не только точность прокаста от игроков и глубину аналитики в студии. Epicenter в прошлом году задал высочайшую планку стандарта проведения турниров. Если матчи, то только вовремя, если техника, то по последнему классу, если унитазы в отеле, то только с подогревом. Но теперь надо сделать не так же. Нужно сделать лучше.

Организаторы уже спасают команды, которым отменили рейсы в Москву, и дарят прилетевшим фирменные рюкзаки и кроссовки. Пользователи «Твиттера» застыли в ожидании восторженных сообщений киберспортсменов о шикарных условиях и подготовке чемпионата. Если всего этого не будет, сообщество посчитает, что «Epicenter уже не тот».