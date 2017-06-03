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Гайд для зрителей турнира Epicenter по Dota 2
Текст: Яна Медведева

Epicenter: Moscow по Dota 2. Гид для зрителей

Участники, расписание группового этапа и всё самое важное, что нужно знать о лучшем киберспортивном турнире в России.
3 июня 2017, суббота. 18:00. Киберспорт

4 июня в Москве стартует Epicenter — один из крупнейших турниров по Dota 2. В столице России встретятся 10 лучших команд мира из разных регионов, которые разыграют $ 500 тыс. Рассказываем, где и когда можно следить за самыми важными матчами следующей недели.

Участники турнира

OG — чемпионы киевского мэйджора, команда, четырежды выигрывавшая турниры от Valve. На прошлом Epicenter заняла второе место.

Evil Geniuses — победители The Manila Masters, бронзовые призёры The Kiev Major и одна из самых стабильных команд мира.

Virtus.pro — серебряные призёры The Kiev Major, сильнейшая команда СНГ, выигравшая Кубок России по Dota 2.

Team Liquid — команда, одержавшая победу на SL i-League Invitational в конце мая. Чемпион прошлого сезона Epicenter.

Natus Vincere — серебряные призёры европейской квалификации на турнир. Команда попала на Epicenter через зрительское голосование, набрав больше 70% голосов.

Planet Odd — победители американской квалификации. В составе Planet Odd выступает игрок из СНГ Роман «Resolution» Фоминок.

Team Secret — чемпионы европейской квалификации. На The Kiev Major команда без поражений прошла групповую стадию, но уступила SG e-sports в первом матче плей-офф.

Clutch Gamers — коллектив, выигравший квалификацию в Юго-Восточной Азии. В течение месяца команда заработала путёвки на четыре международных чемпионата.

Invictus Gaming — одна из сильнейших команд Китая, бронзовый призер киевского мэйджора и победитель DAC-2017.

LFY — чемпион китайской квалификации, команда выигравшия несколько региональных отборочный на международные турниры.

Формат и расписание чемпионата

Турнир стартует с групповой стадии. 10 команд разделены на две пятёрки. В каждой группе они сыграют друг с другом матчи до двух побед.

Команда, занявшая первое место в своей пятёрке, обеспечит себе выход сразу в полуфинал и минимум топ-4 турнира. Второе и третье место каждой группы сразятся в четвертьфинале плей-офф. Остальные команды покинут чемпионат.

Подобные системы используют крупные турниры по CS:GO, но они пока непривычны для дота-сцены. Как бы команды ни любили Double elimination, права на ошибку в основной стадии не будет. Все эксперименты придётся оставить на групповом этапе.

Первая стадия стартует 4 июня. Чемпионат откроют встречи Virtus.pro и Clutch Gamers, а OG сыграет против LFY. В течение следующих трёх дней зрители посмотрят по шесть серий, которые будут идти на двух параллельных стримах. Плей-офф стартует 9 июня с четвертьфинальных встреч. 10 июня проёдут полуфинальные матчи, а 11 июня состоится гранд-финал, победитель которого получит $ 250 тысяч.

Где посмотреть?

Групповой этап будет проходить в закрытом формате. Матчи можно будет посмотреть на официальных канала турнира на Twitch.TV, на нескольких языках.

Основную стадию чемпионата с 9-го по 11-е июня примет «ВТБ Ледовый дворец». Раньше здесь уже проходил один из турниров серии, но по CS:GO. Те, кто не смог приехать в Москву, чтобы понаблюдать за играми вживую, увидят всё в официальных трансляциях.

Одной из главных фишек прошлогоднего чемпионата стало оформление сцены. Но если в первом сезоне организаторы делились хотя бы небольшими деталями своих задумок, то теперь всё держат в тайне. Но на этой арене им будет где развернуться. По крайней мере, зрители надеются на возвращение Рошана.

Чего ещё ждать?

Для посетителей турнира с абонементами проведут автограф-сессии с командами. В один из дней чемпионата зрителей ждёт конкурс косплея, а в холле будет работать магазин атрибутики.

Комментаторы и аналитики просили организаторов организовать шоу-матч с участием русскоязычных и зарубежных коллег. Представители Epicenter ещё не определились, будет ли реализована эта идея, но обещали подумать об этом. Кто кого: Ярослав «NS» Кузнецов или Кевин «Purge» Горец?

Также в список «талантов» турнира попали несколько журналистов, которые побеседуют с участниками Epicenter и поделятся впечатлениями из зала с теми, кто будет смотреть чемпионат дома.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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