Немецкое качество. Как прошла выставка Role Play Convention

Как участники выставки в Кёльне состязались в копировании образов персонажей популярных игр — от Overwatch до Heroes of the Storm.

Немецкая житница косплея Role Play Convention зарождалась как площадка для общения поклонников RPG и долгое время объединяла любителей World of Warcraft. За 10 лет существования выставки на ней начала собираться более разношёрстная публика, и сейчас там можно встретить героев из League of Legends, Overwatch, Heroes of The Storm и других игр, близких сердцу поклонников киберспорта.

Звёздная защитница Люкс из League of Legends

Образ Шаи из League of Legends идеально получился не у всех

Яркая и ослепительная Гнар из League of Legends

Роль Турбосвина из Overwatch примерила на себя девушка

Образ Крысавчика также оказался в женских руках

Эльфийка Валира Сангвинар — персонаж игр World of Warcraft, Hearthstone и Heroes of The Storm — в исполнении южноафриканской косплейщицы Kinpatsu

Российская участница Наташа Кочеткова в образе Шандрис Оперенной Луны из вселенной World of Warcraft

Артас из вселенной Warcraft попал в окружение милых дам

Кэмми из Street Fighter