Немецкое качество. Как прошла выставка Role Play Convention

Немецкая житница косплея Role Play Convention зарождалась как площадка для общения поклонников RPG и долгое время объединяла любителей World of Warcraft. За 10 лет существования выставки на ней начала собираться более разношёрстная публика, и сейчас там можно встретить героев из League of Legends, Overwatch, Heroes of The Storm и других игр, близких сердцу поклонников киберспорта.
Звёздная защитница Люкс из League of Legends
Образ Шаи из League of Legends идеально получился не у всех
Яркая и ослепительная Гнар из League of Legends
Роль Турбосвина из Overwatch примерила на себя девушка
Образ Крысавчика также оказался в женских руках
Эльфийка Валира Сангвинар — персонаж игр World of Warcraft, Hearthstone и Heroes of The Storm — в исполнении южноафриканской косплейщицы Kinpatsu
Российская участница Наташа Кочеткова в образе Шандрис Оперенной Луны из вселенной World of Warcraft
Артас из вселенной Warcraft попал в окружение милых дам
Кэмми из Street Fighter
Саб-Зиро из Mortal Kombat