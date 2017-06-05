«У Epicenter худший из форматов за весь год». Cобытия недели в Dota 2

Из жизни региональных турниров

Организатор американского регионального турнира BEAT Invitational озаботился судьбой мелких чемпионатов. Он написал письмо Valve, в котором разъяснил проблемы, появившиеся у организаторов с появлением мэйджоров. Команды перестали воспринимать всерьёз другие соревнования, используя их, словно тренировочную площадку, а найти время для проведения своего турнира всё сложнее. Региональные чемпионаты никак не задействованы в общей системе, и потому они не привлекают внимания команд. А это значит, что и зрителей на них становится всё меньше. К тому же постоянные трансферы и перестановки отпугивают крупных спонсоров.

Что пишет Reddit:

— Скажу за себя. Мне больше нравилась эра до мэйджоров. Я мог смотреть, как мои любимые команды играют в доту чуть ли не каждый месяц. Сейчас, если команда не прошла на один иди два турнира, она уходит в «инактив» на два месяца. Даже если ты фанат EG или OG, у тебя будут огромные периоды, когда любимая команда вообще не играет. Мне бы хотелось, чтобы всё вернулось к норме, но, к сожалению, Valve это волнует, пока у них растёт их прибыль. С другой стороны, игроки перегорали, а зрители уже не испытывали такого хайпа. А ещё мета становилась одинаковой для всех команд. Сейчас больше хайпа и больше стилей игры, чем раньше. Мы можем просить о регулярности, но о матчах Na'Vi—Alliance три раза в неделю.

— Серединой будет рейтинговая система, как в теннисе. Выиграли турнир — получили X баллов. Очки снимаются после каждого патча, и вы их можете потерять при изменениях в составе. Если вы меняете больше двух игроков одновременно, вы потеряете все свои очки. Самое сложное в этом случае — правильно раздавать эти очки.

Valve, прислушайтесь к автору. Нам нужен баланс и рост турниров от третьих сторон. Это то место, где находятся новые таланты и игроки с потенциалом, для большинства из них это стартовая площадка.

— Самая большая проблема в доте — это TI. Его призовой фонд перебивает всё и делает все остальные турниры бессмысленными. Мэйджоры — это нормально. Посмотрите на CS:GO сцену, там есть три мэйджора по 1 млн долларов, и сцена нормально функционирует. Нам нужно больше LAN-турниров, которые будут определять силу команд вроде TNC или SG перед тем, как они отправятся на мэйджор. Было немного смешно, когда SA-сцена получила слот на мэйджоре без опыта выступления на чемпионатах.

— Устойчивость традиционных видов спорта построена на турнирах и лигах низкого уровня. Если вы посмотрите на любую профессиональную спортивную лигу, они все имеют обширную низовую систему.

Итоги ZOTAC Cup Masters

В течение прошлой недели Тайвань принимал турнир ZOTAC Cup Masters. Очень размеренное расписание и наличие явных фаворитов сделали его не слишком популярным среди зрителей. Тем не менее именно здесь можно было увидеть LAN-дебют нового состава Fnatic и убедиться, что Team NP — это все те же Cloud 9.

NP — это «Чикаго Буллз» в доте. Они играют, как клоуны, против слабых команд, но устраивают ад сильным соперникам с нулевой минуты.

Что пишет Reddit:

— Каждый год я смотрю, как этот польский состав приезжает на лан-турниры и проигрывает.

— MSS: 16 убийств, 5 смертей и больше всего урона за игру на Elder Titan. Этот парень просто бог доты.

— Последние несколько месяцев заставили меня думать, что MVP выигрывали за счёт командной работы и того, как их стили дополняли друг друга. Никто из этой команды не отличался индивидуальными скиллами. QO и Dubu в частности.

— Никогда не видел, чтобы команда «контрпикнула» сама себя. Но брать Invoker, когда знаешь, что там будет стоять PL, — это самая идиотская затея.

— PieLieDie: «У нас те же проблемы, только мы стали лучше». Следом должна была быть фраза «Envy всё ещё пытается закинуть, а я продолжаю умирать».

— EE и PLD обыграли Puppey. Но смогут ли они победить своего старого врага Второе Место?

— Думаю, победа здесь гарантировала Newbee приглашение на TI. А NP нужно выиграть The Summit, чтобы тоже получить приглашение.

— Просто посмотрите на их здоровье и броню. Это как пятеро сильных мужиков против пяти маленьких девочек. Анимешные девочки обычно очень сильны.

Новый дом для Resolution

Команда Thunderbirds наконец-то нашла подходящего спонсора. Состав вместе с тренерами и менеджером присоединился к организации Planet Odd. Теперь у них милый жёлто-зелёный логотип и новый дом. Но, судя по всему, выступать они продолжат в американском регионе.

Что пишет Reddit:

— Кажется, Planet Odd — это новая киберспортивная организация. Всё, что я могу сказать, — они образовались в апреле. Согласно информации на сайте, у них есть женская команда по CS:GO и несколько игроков в Hearthstone. Всегда круто видеть новые организации в Dota 2. Удачи им.

— Скептически к ним отношусь. Ими владеет онлайн-казино, и за ними нет никакой истории. Надеюсь, это не отразится на игроках.

Thunderbirds — крутое название. Я даже не могу придумать ничего хуже, чем Planet ODD.

— Вероятно, они решили с ними сотрудничать, потому что это маленькая организация, которая не будет забирать часть призовых. А теперь они могут получить спонсорские контракты, потому что у них сильная команда.

— Самый серьёзный вопрос: где организация базируется? Повлияет ли это на регион, который они представляют?

Визовый провал The Summit

Американское посольство сделало double kill. На The Summit не смогут попасть Clutch Gamers и CDEC. Команде из Юго-Восточной Азии для поездки необходимо оформить спортивные визы. Процесс продлится месяц, требует финансовых затрат, и для этого необходимо другое приглашение от организаторов. Китайскому коллективу просто отказали в визах, так что на турнире их заменит LGD. Team Empire ждут собеседования для оформления документов последнему игроку. Как бы оно ни было, сообщество уже побаивается за судьбу The International.

Есть у меня ощущение, что китайские команды снова провалятся на TI из-за визовых проблем.

— Виза-квалификации. Самые сложные.

— Им всем отказали? Может, если это один или два игрока, они могут заменить их американцами. — Abed!

— Печально, как много игроков пропустили турниры из-за этой фигни. Не знаю, происходило ли такое, но это может разрушить тебе карьеру. Представьте, что ты всю жизнь потратил на то, чтобы стать про, прошёл квалификацию на LAN, тебе очень нужны деньги, а тут такое. — Карьера September.

— LGD разместила своих агентов в иммиграционных структурах каждой страны. Они ищут возможность отказать игрокам в визах, когда команда получила второе место, чтобы обеспечить LGD приглашение. Они активизируются при фразе «Я буду играть на киберспортивном турнире».

— Кто-нибудь считает «винрейт» посольства в матчах против китайских команд?

Старт Epicenter

В воскресенье в Москве стартовал один из самых ожидаемых турниров года — Epicenter. Состав команд впечатляет, зрители ждут отменного качества трансляции и крутого шоу, а игроков уже осыпали подарками. Не радует только формат, особенно на стадии плей-офф. Он получился столь же растянутым, как и на Zotac. А от этого спадает накал страстей.

Что пишет Reddit:

— Я вообще считаю, что это худший из худших форматов за весь год. Странная система, после которой вылетают четыре команды, а потом очень короткий формат Single Elimination. Швейцарская система намного лучше для таких коротких турниров, потому что вылет тогда более обоснован.

— Настоящий вопрос: зачем эти две серии в первый день?

Хотелось бы, чтобы все топ-7 команд оказались на одном турнире до TI. Грустно, что нет ни NP, ни Newbee.

— Только что посмотрел, как OG проиграли с TB. FeelsGoodMan.

— В этом есть смысл. Теперь не нужна команда из SEA, чтобы обыграть OG. Нужна команда как минимум с одним игроком из SEA. Не удивлен, что Ahfu перешёл в LFY. Это всё коварный план РуРу.

— Jerax и s4 стараются спасти игру OG, пока n0tail и Ana проваливаются в середине. Напоминает мне… 90% игр OG.

— Если бы я был фанатом OG, я бы отдал им все деньги, когда у Sumail закончится контракт с EG.

Арт недели

На прошлой неделе Reddit покоряли векторные арты, так что работа этого художника выделилась из общей массы. Шикарный портрет Mirana так и просится, чтобы его оживили и использовали в новой модельке героя.

Косплей недели

Пора вернуться к классическому женскому косплею. На прошлой неделе Мария Сидорова порадовала поклонников игры новой фотосессией в облике Queen of Pain.

Момент недели

Пусть Team NP и не выиграл ZOTAC, но зато порадовали зрителей крутыми хайлайтами и забавными ошибками. К первым можно отнести игру Кертиса Линга на Enchantress.

Провал недели

Epicenter только стартовал, а игроки уже успели отметиться критическими ошибками. Йохан «n0tail» Сундштайн в пылу драки дал неудачный Sunder и отправился в таверну.