Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Обзор второго игрового дня Epicenter по Dota 2
Текст: Яна Медведева

«Москва меняет людей. Даже Miracle». Сюрпризы первых дней Epicenter

Неожиданные герои от лучших мидеров мира, бенефис активных саппортов и самый неудачный расклад для Team Liquid.
6 июня 2017, вторник. 14:00. Киберспорт

Результаты дня

Результаты двух дней в группе B вполне соответствуют ожиданиям зрителей. Virtus.pro идёт на первом месте, Clutch Gamers пока не смогла выиграть ни одной карты в своей группе смерти, а Evil Geniuses даже первый день на турнире начала с победы. А вот группа А пока удивляет. Первую строчку оккупировала LFY, уже разделавшаяся с командами, которых считала самыми опасными в их пятёрке, а Team Liquid опустилась на последнюю строчку, а ведь впереди ещё матч против OG.

Игры дня

LFY-Liquid

Для начала это пока что единственная серия, в которой команды сыграли две карты. А к долгим играм добавились ещё и продолжительные паузы и задержка на старте. В общем, тем, кто планировал посмотреть эту игру от начала и до конца, она определённо запомнилась. После ничейного результата третья карта стала настоящей наградой для любителей ровных игр. До 40-й минуты ни одна команда не могла увеличить лидерство больше чем на 3,5 тыс. золота, вышки падали с обеих сторон, а Амер «Miracle» Баркави безуспешно пытался устроить шоу на Invoker.

Secret-Liquid

Самая ожидаемая игра дня от двух не самых стабильных европейских коллективов. Может, она и закончилась со счётом 2:0, но первая карта противостояния стоит целой серии. Сумасшедшие драки и оборона хайграунда, яйца Phoenix, убитые на самых последних секундах, шоу от Yapzor на Rubick в начале игры и даже Ember Spirit через физический урон!

Virtus.pro — Planet Odd

«Битва двух Романов» — одно из любимейших противостояний СНГ-зрителей. Если на первой карте казалось, что оно будет односторонним, то вторая игра внушила надежду на интересную борьбу. Sven от Resolution крушил врагов направо и налево, а соперник боялся подойти к нему, чтобы не оказаться очередной жертвой. Planet Odd уже были готовы штурмовать базу врага, но классическая комбинация от Virtus.Pro испортила их планы.

Игроки дня

Ту «Ahfu» Сун Чуань

LFY прочили остаться на последней строчке своей группы и заработать максимум одну шальную победу. Но китайская команда решила доказать, что просто так победы в квалификациях сильнейшего региона не даются. Настоящей находкой для состава стал саппорт из Малайзии AhFu, который в стартовых матчах сначала разобрался с OG на Nigth Stalker, а потом устроил шоу против Team Liquid. Его Elder Titan и Earth Spirit выигрывали команде самые важные драки, а ему удавалось выживать в самых безвыходных ситуациях.

Йессе «Jerax» Вайникка

Йессе оклемался от поражения в первый день групповой стадии. В первой карте против Natus Vincere его Night Stalker был основной стратегией чемпионов мэйджора, а во второй Jerax творил хайлайты на любимом Earth Spirit. 27 ассистов и безмолвие, которые всегда вовремя оказывалось на вражеских Magnus или Enigma, позволили OG захватить серьёзное преимущество в противостоянии.

Павел «Pasha» Хвастунов

Ну а для поклонников СНГ-сцены главным героем вчерашнего дня стал Павел «Pasha» Хвастунов. Его игру правильно охарактеризовал аналитик команды: «Паша вытворял чудеса». Его Reverse Polarity принесли Virtus.pro победу во второй карте против Team Odd, а Centaur легко разделался с Clutch Gamers в первый день группового этапа.

Сюрпризы дня

Shaker Spirit от Sumail

Когда в пике Evil Geniuses появляется Puck, соперник начинает строить планы по его уничтожению на средней линии. Но это совсем не значит, что герой предназначен Сумаилу «Sumail» Хассану. В первой карте против IG звёздный мидер сам предложил пойти на небольшой эксперимент — он решил сыграть на Earthshaker. Это один из его любимых героев для игры в пабе, а против Ember Spirit в умелых руках он превращается в страшное оружие. Сумаил в соло уничтожил соперника на линии, а потом гонялся по всей карте сначала за саппортами, а потом и за кор-героями. Карту он закончил с 16 убийствами и без смертей в статистике.

Miracle на Bloodseeker

Удивил необычным подходом и его визави Амер «Miracle» Баркави. В первой карте против LFY он стоял на средней линии на Bloodseeker, наказывая соперника за каждое неверное движение. У китайской команды было не так много способов контролировать быстрого Miracle, который искал жертву за каждым деревом. А удачно подобранные комбинации позволили Liquid завершить эту карту победой.

Провал Liquid

Впрочем, это была единственная победа Liquid в первый игровой день. Во всех остальных картах казалось, что игроки чувствуют себя не на своём месте, стратегии (даже без экспериментов) работают не так, а чудеса личного мастерства уже не спасают коллектив. Чат пестрил шутками, что Москва меняет людей, даже Miracle, который на сигнатурном Invoker отыграл последнюю карту со счётом 2-10. Может, им просто достались неудачные соперники?

Цифры дня

· В первой карте против IG Сумаил «Sumail» Хассан на Earthshaker нанес 23,8 тыс. урона. Это всего на 2 тыс. меньше, чем все игроки противоположной команды.

· Язиед «Yapzor» Жарадат в карте против Team Secret на Rubick сделал 5 убийств за 5 минут.

· Первая тир-3 вышка в матче IG против Clutch Gamers упала на 39-й минуте. После этого филиппинская команда держала оборону ещё почти 20 минут.

· За первые два дня группового этапа команды использовали 70 героев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
6 июня 2017, вторник
15:09 Epicenter: Evil Geniuses поднялась на первую строчку группы
14:30 Epicenter: Natus Vincere уступила LGD.Forever Young
13:59 Valve выпустит диски с саундтреком Dota 2
13:10 В Китае вышел клон Overwatch для мобильных устройств
12:43 iG подписала состав по CS:GO
11:50 Федерация киберспорта России сообщила подробности проведения финала ВКСЛ
10:08 Nemiga Gaming заключила контракт с игроками k29 по CS:GO
08:29 HLTV.org обновила рейтинг команд по CS:GO за май
5 июня 2017, понедельник
21:06 Epicenter: Invictus Gaming обыграла Clutch Gamers
20:38 Blizzard запустит специальное событие в честь выхода Малтаэля в HoTS
19:51 Epicenter: Team Liquid потерпела второе поражение в группе
18:47 Криштиану Роналду станет лицом FIFA 18
18:13 Epicenter: Virtus.pro одержала вторую победу на групповой стадии
17:13 Epicenter: Natus Vincere уступила OG
16:52 Gambit Esports объявила состав по LoL на предстоящий сезон LCL
15:39 Psyonix выпустит обновление в честь двухлетней годовщины Rocket League
14:32 Epicenter: Evil Geniuses стартовала с победы на групповом этапе
13:27 Кэнни «kennyS» Шраб стал лучшим игроком EPL Season 5 по CS:GO
13:19 Northern Gaming стала чемпионом RLCS Season 3 по Rocket League
12:29 Дан «apEX» Мадесклер: игроки North слишком самоуверенны
10:47 Rogue одержала победу на турнире Overwatch TakeOver 2 по Overwatch
05:08 G2 Esports стала чемпионом ESL Pro League Season 5
4 июня 2017, воскресенье
22:53 Vici Gaming сыграет на Galaxy Battles
21:55 OG потерпела поражение от LGD.Forever Young
21:19 Virtus.pro обыграла Clutch Gamers в дебютном матче на Epicenter
19:02 Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2
15:30 Royal Never Give Up стала победителем турнира Demacia Cup 2017
13:28 Misfits отправила Шабзеба «ShahZaM» Хана на скамейку запасных
12:33 Origen подписала состав Wind and Rain по League of Legends
06:33 G2 Esports сыграет с North в финале ESL Pro League Season 5
00:57 Легенды американской сцены по League of Legends будут выступать за Delta Fox
3 июня 2017, суббота
14:50 Gambit Esports и Ninjas in Pyjamas сыграют на турнире Blood in the Streets
12:57 Митч «Krepo» Вурспоелс объявил о приостановке карьеры комментатора
11:14 Опубликованы таланты Малтаэля в Heroes of the Storm
09:50 Newbee стала чемпионом ZOTAC Cup Masters
2 июня 2017, пятница
20:41 Mousesports сыграет на турнире Galaxy Battles по Dota 2
19:30 Эйдриан «Lifecoach» Кой стал игроком Evil Geniuses по «Гвинту»
18:58 Electronic Arts анонсировала новую часть Need for Speed
18:27 Гордон «g0g1» Прошич покинул состав EPG по Dota 2
15:56 Ангел смерти Малтаэль появится в Heroes of the Storm
15:53 CDEC Gaming не сможет сыграть на The Summit 7 из-за визовых проблем
13:12 В Dota 2 исправили ошибку с золотом
13:08 Перуанцы Infamous выиграли американскую квалификацию на Galaxy Battle
12:15 Team NP сыграет с Newbee в финале турнира ZOTAC Cup Masters по Dota 2
10:47 Создатели League of Legends получат награду BAFTA
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017