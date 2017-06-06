«Москва меняет людей. Даже Miracle». Сюрпризы первых дней Epicenter

Результаты дня

Результаты двух дней в группе B вполне соответствуют ожиданиям зрителей. Virtus.pro идёт на первом месте, Clutch Gamers пока не смогла выиграть ни одной карты в своей группе смерти, а Evil Geniuses даже первый день на турнире начала с победы. А вот группа А пока удивляет. Первую строчку оккупировала LFY, уже разделавшаяся с командами, которых считала самыми опасными в их пятёрке, а Team Liquid опустилась на последнюю строчку, а ведь впереди ещё матч против OG.

Игры дня

LFY-Liquid



Для начала это пока что единственная серия, в которой команды сыграли две карты. А к долгим играм добавились ещё и продолжительные паузы и задержка на старте. В общем, тем, кто планировал посмотреть эту игру от начала и до конца, она определённо запомнилась. После ничейного результата третья карта стала настоящей наградой для любителей ровных игр. До 40-й минуты ни одна команда не могла увеличить лидерство больше чем на 3,5 тыс. золота, вышки падали с обеих сторон, а Амер «Miracle» Баркави безуспешно пытался устроить шоу на Invoker.

Secret-Liquid

Самая ожидаемая игра дня от двух не самых стабильных европейских коллективов. Может, она и закончилась со счётом 2:0, но первая карта противостояния стоит целой серии. Сумасшедшие драки и оборона хайграунда, яйца Phoenix, убитые на самых последних секундах, шоу от Yapzor на Rubick в начале игры и даже Ember Spirit через физический урон!

Virtus.pro — Planet Odd

«Битва двух Романов» — одно из любимейших противостояний СНГ-зрителей. Если на первой карте казалось, что оно будет односторонним, то вторая игра внушила надежду на интересную борьбу. Sven от Resolution крушил врагов направо и налево, а соперник боялся подойти к нему, чтобы не оказаться очередной жертвой. Planet Odd уже были готовы штурмовать базу врага, но классическая комбинация от Virtus.Pro испортила их планы.

Игроки дня

Ту «Ahfu» Сун Чуань



LFY прочили остаться на последней строчке своей группы и заработать максимум одну шальную победу. Но китайская команда решила доказать, что просто так победы в квалификациях сильнейшего региона не даются. Настоящей находкой для состава стал саппорт из Малайзии AhFu, который в стартовых матчах сначала разобрался с OG на Nigth Stalker, а потом устроил шоу против Team Liquid. Его Elder Titan и Earth Spirit выигрывали команде самые важные драки, а ему удавалось выживать в самых безвыходных ситуациях.



Йессе «Jerax» Вайникка



Йессе оклемался от поражения в первый день групповой стадии. В первой карте против Natus Vincere его Night Stalker был основной стратегией чемпионов мэйджора, а во второй Jerax творил хайлайты на любимом Earth Spirit. 27 ассистов и безмолвие, которые всегда вовремя оказывалось на вражеских Magnus или Enigma, позволили OG захватить серьёзное преимущество в противостоянии.

Павел «Pasha» Хвастунов



Ну а для поклонников СНГ-сцены главным героем вчерашнего дня стал Павел «Pasha» Хвастунов. Его игру правильно охарактеризовал аналитик команды: «Паша вытворял чудеса». Его Reverse Polarity принесли Virtus.pro победу во второй карте против Team Odd, а Centaur легко разделался с Clutch Gamers в первый день группового этапа.

Сюрпризы дня

Shaker Spirit от Sumail



Когда в пике Evil Geniuses появляется Puck, соперник начинает строить планы по его уничтожению на средней линии. Но это совсем не значит, что герой предназначен Сумаилу «Sumail» Хассану. В первой карте против IG звёздный мидер сам предложил пойти на небольшой эксперимент — он решил сыграть на Earthshaker. Это один из его любимых героев для игры в пабе, а против Ember Spirit в умелых руках он превращается в страшное оружие. Сумаил в соло уничтожил соперника на линии, а потом гонялся по всей карте сначала за саппортами, а потом и за кор-героями. Карту он закончил с 16 убийствами и без смертей в статистике.

Miracle на Bloodseeker



Удивил необычным подходом и его визави Амер «Miracle» Баркави. В первой карте против LFY он стоял на средней линии на Bloodseeker, наказывая соперника за каждое неверное движение. У китайской команды было не так много способов контролировать быстрого Miracle, который искал жертву за каждым деревом. А удачно подобранные комбинации позволили Liquid завершить эту карту победой.

Провал Liquid



Впрочем, это была единственная победа Liquid в первый игровой день. Во всех остальных картах казалось, что игроки чувствуют себя не на своём месте, стратегии (даже без экспериментов) работают не так, а чудеса личного мастерства уже не спасают коллектив. Чат пестрил шутками, что Москва меняет людей, даже Miracle, который на сигнатурном Invoker отыграл последнюю карту со счётом 2-10. Может, им просто достались неудачные соперники?

Цифры дня

· В первой карте против IG Сумаил «Sumail» Хассан на Earthshaker нанес 23,8 тыс. урона. Это всего на 2 тыс. меньше, чем все игроки противоположной команды.



· Язиед «Yapzor» Жарадат в карте против Team Secret на Rubick сделал 5 убийств за 5 минут.



· Первая тир-3 вышка в матче IG против Clutch Gamers упала на 39-й минуте. После этого филиппинская команда держала оборону ещё почти 20 минут.



· За первые два дня группового этапа команды использовали 70 героев.