Злой мышонок и мудрая панда. Талисманы для команд в Dota 2

У киберспортивных команд есть все внешние атрибуты больших спортивных клубов: эмблемы, формы, хэштеги. Организации штампуют футболки и придумывают слоганы и кричалки. Но, по мнению Вебстера Лисотана, им не хватает маленькой детали — талисманов. Именно за эту деталь взялся филиппинский художник.



Сам Вебстер живет в городе Баюгане. Здесь он учился в старшей школе, а после посвятил всё своё свободное время графическому дизайну. Кроме рисования он любит две вещи: доту и баскетбол. Ему нравилось придумывать новые талисманы для любимых спортивных клубов и изображать баскетболистов в мультяшном и немного карикатурном стиле.



В Dota 2 Вебстер начал с небольших картинок с героями игры. Затем стал рисовать друзей в образе любимых персонажей. И наконец дело дошло до профессиональных игроков. На новый виток творчества его вдохновила любимая команда TNC Pro Team. В поддержку коллектива на Starladder i-League Invitational он нарисовал каждого из игроков с сигнатурными героями, а затем придумал для них лисёнка-талисман. К Epicenter коллекция пополнилась десятком разных маскотов для участников чемпионата и других топовых команд.



Мудрая панда для Invictus Gamig, хитрый мышонок — Evil Geniuses и, конечно же, суровый мишка для Virtus.pro. Нашёлся даже свой персонаж для Team Secret, у которых эмблема — это глаз.



«Я художник-самоучка. Сейчас работаю дома, но хочу погрузиться в мир киберспорта через своё творчество. В среднем на создание одного талисмана уходит, наверное, часов шесть», — рассказал Вебстер порталу Joindota.



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