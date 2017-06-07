Каждой команде — по чудо-мальчику. Открытия третьего дня Epicenter

Результаты дня

Новый игровой день окончательно запутал ситуацию в группе А. Шансов на выход в плей-офф нет только у Natus Vincere, хотя и это зависело исключительно от результатов встреч их оппонентов. Некоторые команды даже при собственном идеальном выступлении в последний день не могут гарантировать себе выход в основную стадию.



А в группе B всё предельно просто. Clutch Gamers уже едет домой, их не спасёт даже победа над EG. Американцы будут бороться за полуфинал с VP, а IG и Planet Odd разыграют последнюю квоту в плей-офф. Группа смерти на деле оказалась слишком предсказуемой.

Liquid — OG

Определённо самая захватывающая серия дня. Ещё вчера все устраивали коллективные похороны Liquid и разводили аналитику, кого бы выгнать, чтобы заиграть. Но Куро «Kuroky» Тахасоми и его чудо-мальчик Амер решили пойти другим путём. Они просто расслабились и дали друг другу играть на его комфортном поле. От этого и серия получилась потрясающей. OG порадовала разнообразным подходом к стратегиям (хоть и закончилось все Naga Siren), а Liquid сначала подарила фанатам быструю и красивую игру, а потом пощекотала нервы красивым переворотом.

EG — ODD

После триумфального и лёгкого первого дня для Evil Geniuses им прочили такую же простую победу над Planet Odd. Нестабильный соперник, да ещё и мидер, стиль игры которого отлично знаком Sumail, — что может помешать «злым гениям»? Но ODD смогла найти правильный подход к стилю американских грандов, а в ответ EG продемонстрировала красивые перемещения на ранней стадии. Ну и, конечно же, не обошлось без шоу от Sumail.

ODD — Clutch

Так как в параллельной серии решалась судьба Na'Vi, игру Clutch-Odd многие пропустили. А зря. Эти команды сражались за выживание на турнире, оттого борьба получилась ещё более напряжённой. На Clutch всё ещё лежит огромная ответственность за региональный успех, который никак не может перерасти хотя бы в одну выигранную карту на международной сцене. А Planet Odd всё чаще припоминают былую славу прошлого TI. Командам было за что сражаться, даже помимо возможного попадания в плей-офф. Обе карты длились практически по часу, команды носились от базы к базе, а игроки ставили рекорды по нанесённому урону и количеству убитых крипов. Игра, достойная решающего матча для каждого из коллективов.

Игроки дня

Йессе «Jerax» Вайникка



Ну и что, что у OG не всё идёт гладко на этом турнире. Да, они только осваивают патч и ещё не нашли в нём своё место. Зато у них есть Jerax! Earth Spirit в его руках всё ещё выглядит абсолютно дизбалансным героем, а Kunkka во третьей карте против Liquid создал столько пространства для своих кор-игроков, что Naga Siren очень быстро стала проблемой. При этом Йессе успевает сделать отличный GPM для саппорта и не отставать по количеству артефактов.

Роман «Resolution» Фоминок



Роман — настоящий герой своей команды. Развести EG по карте и поставить их в невыгодное положение? Легко. Перевернуть проигранную игру одним движением? Проще простого. В третий игровой день он стал лучшим сразу по пяти показателям. Если за судьбу VP уже можно не беспокоиться, они всё равно будут в плей-офф, то вот ещё одной надежде СНГ в последний игровой день придётся быть немного лучше, чем Сю «Burning» Жилей.



Амер «Miracle» Баркави



Miracle за ночь прошёл путь из грязи в князи. Ещё в первый день его называли главной обузой Liquid и ставили крест на его звёздной карьере, а теперь восторгаются хайлайтами переворота против OG. В третьей карте он повторил трюк Sumail, отдав себя на растерзание на первых минутах и поставив личный антирекорд по смертям. А потом ушёл в лес, дал пару точных SunStrike — и вот он, ваш любимый чудо-мальчик, который спасает зрителей от очередной победы Naga Siren.

Моменты дня

Побег от Sumail на Puck



Что ни день, то хайлайты от Сумаила. В этот раз ему в руки попал любимый Puck, на котором можно проявить все чудеса быстрого нажимания кнопок и отменной реакции. В один из моментов пакистанский мидер водил за нос четверых соперников, у которых было достаточно ресурсов для его поимки. Видимо, и его команда в это время засмотрелась на чудесный побег, потому что не успела воспользоваться выигранным временем.

Комбо от Liquid

Не только Virtus.Pro может радовать зрителей красивыми комбинациям. Team Liquid должна была стать жертвой нападения OG, но в итоге они сами превратились в охотника.

Zai оставил Sumail без rampage

Не все интересные моменты дня обязательно должны быть крутыми хайлайтами с идеальным исполнением. Многим зрителям запоминаются и немного обидные эпизоды. Так, Zai в очередной раз оставил своего мидера без Rampage в самом конце игры. Как-то он пошутил, что делает это, так как спасает своих коллег по команде от их эго.

Открытия дня

Planet Odd может огрызнуться



Planet Odd — это команда, которую отправляли в нижнюю двойку с начала турнира. После победы на ESL Genting команда не показывает результатов, а только успевает менять названия. Но прошедший день показал, что порох в пороховницах ещё есть, а шансы на плей-офф не так призрачны. Их задача — обыграть Invictus Gaming. Китайцы очень долго раскачивались, а новый патч сделал их очень предсказуемыми в драфтах. Так что Planet Odd вполне по силам подвинуть Армию Императора и не пустить их в основную стадию.



Virtus.pro не безупречна



СНГ-зрители хотят видеть в VP команду, которая не проигрывает никому и никогда. Но так не бывает. И в третий игровой день представители СНГ это доказали. Можно долго говорить фразы «Мы должны были выигрывать эту карту, но ошиблись», но это не отменит результата — VP иногда недооценивает соперника и совершает ошибки, которые раньше высмеивали у своих соперников. Чтобы более сильные и резвые противники не увидели в них закономерности, VP стоит обратить внимание не только на свою игру, но и на то, чем и как играют их визави.

OG на грани вылета



Перед стартом турнира ходило мнение, что OG Epicenter не слишком-то и нужен. Приглашение на The International у них в кармане ещё с Киева, а сама команда знает, как плохо влияют на игроков крупные победы перед главным стартом сезона. Но вряд ли это сможет оправдать их вылет ещё на групповой стадии, ведь даже их личная победа против Team Secret ещё не гарантирует чемпионам мэйджора выхода в плей-офф. Может, это действительно такие игры разума? Отвести от себя прицел перед подготовкой к TI и попробовать в полевых условиях что-то, кроме героев с иллюзиями.

Цифры дня

В матче против Planet Odd Саахил «Universe» Арора одержал 800-ю победу в своей профессиональной карьере.



В матче против OG Jerax обогнал по показателю GPM хардлайнеров обеих команд.

Сумаил «Sumail» Хассан вошёл в топ-8 игроков по количеству опыта в минуту на Lina за всю историю про-игр Dota 2. В первой карте против Planet Odd его XPM достиг 814.



Владимир «No[o]ne» Миненко вошёл в топ-10 про-игроков по количеству нанесённого урона на Bristleback (42 тыс.).