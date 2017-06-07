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Лучшие футболисты современности из Football Manager 2007
Текст: Георгий Ядвидчук

Пророк футбола. Как выглядели современные звезды в Football Manager 2007

Рамос, Модрич и компания. Лучшие игроки по версии футбольного менеджера, которые зажигают сейчас.
7 июня 2017, среда. 14:30. Киберспорт

Football Manager давно уже вышла за рамки обычной игры для гиков, в которой пользователи хотят вжиться в роль Хосепа Гвардиолы, руководить командой и швырять миллионами направо и налево, а то и вовсе вытащить клуб из низов и сотворить историю. FM помогает небольшим командам отыскивать молодых талантов и проводить трансферную политику, оценивать текущую форму футболистов, выстраивать тактику и многое другое. В Англии даже проводят первые киберспортивные турниры. Здесь цифры в таблицах цепляют ценителей не меньше пышногрудых красавиц, а у каждого игрока есть своя история, которая окажется ничуть не хуже похождений Рэя Парлора в «Арсенале».

Сейчас, когда «Реал» выиграл очередную Лигу чемпионов, игроки снова обратили внимание на Football Manager. Только не новый, а FM 2007, вышедший в октябре 2006 года. 10 лет назад нынешние звезды только начинали свой путь.

В чемпионском составе «Реала» есть два вундеркинда по версии FM 2007. В 2006 году Лука Модрич защищал цвета загребского «Динамо», а Серхио Рамос заканчивал первый сезон в мадридском клубе. Тогда ещё никто не мог представить, что они сотворят историю спустя 10 лет.

Статус вундеркинда получил и Лионель Месси. «Золотой мальчик» «Барселоны» в сезоне-2005/06 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. И хотя он не попал на финал из-за травмы, это никак не помешало журналистам начать жужжать про молодое 20-летнее дарование.

Другой звёздный аргентинский мальчик Серхио Агуэро в начале карьеры зажигал в «Индепендьенте». В мае 2006-го его выкупил мадридский «Атлетико». Он-то и закончил огранку бриллианта. FM 2007 ставила его в один ряд с другими вундеркиндами.

Компанию футболистам с выдающимися талантами составлял и Саломон Калу. Нападающий Кот-д’Ивуара в 2006 году завершил выступление за Фейеноорд и перешёл в «Челси», которому он впоследствии отдал шесть лет. Сейчас он играет в «Герте».

Были и другие: Рауль Гарсия из «Осасуны», Стивен Тейлор из «Ньюкасла», Жулио Баптиста из «Реала» и Мануэль Фернандес из «Бенфики».

В список лучших футболистов по версии FM 2007 входило куда больше игроков: Карлос Вела, Алексис Санчес, Фредди Гуарин, Эсекьель Лавесси, Игорь Акинфеев и Кирилл Павлючек. Всего их 61. У кого-то получилось оправдать статус и дорасти до уровня лучших футбольных клубов мира, кто-то по-прежнему не покидал чемпионата страны, а кто-то уже уехал на заработки в Китай.

Всё-таки, какой бы хорошей ни была Football Manager, она никогда не сможет учитывать такие вещи, как уважение к клубу, страсть к деньгам и скверный характер. Но ежегодно в футбольном менеджере появляются всё новые и новые одарённые мальчишки. И если сейчас цифры пророчат светлое будущее итальянцу Джанлуиджи Доннарумме, который всё никак не решит, подписывать ему новый контракт с «Миланом» или нет, Люку Шоу и Ренату Санчешу, не исключено, что в будущем мы увидим их стоящими с кубком чемпионов в руках. Или собирающими чемоданы куда-нибудь в Китай.

Тактика, схемы и статистика. Самая необычная киберспортивная игра
Фанаты Football Manager нашли способ соревноваться друг с другом и не растягивать один турнир на полгода.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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