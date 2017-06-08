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Лучшие игроки группового этапа Epicenter по Dota 2
Текст: Яна Медведева

«Из-за AhFu опять ослабят Earth Spirit». Лучшие на первом этапе Epicenter

Киберспортсмены, которые спасали проигранные карты, формировали мету турнира и создавали самые яркие моменты на групповой стадии.
8 июня 2017, четверг. 17:30. Киберспорт

Команды доиграли последние матчи групповой стадии Epicenter и уже готовятся к первым противостояниям плей-офф. Формат турнира не позволял зрителям уследить за каждой игрой первого этапа. Но даже если вы не смотрели всех матчей, вы наверняка слышали о том, что творили эти ребята на протяжении групповой стадии. Рассказываем о самых ярких игроках Epicenter перед стартом плей-офф.

Сумаил «Sumail» Хассан

Evil Geniuses с возвращением на тренерскую позицию Авери «SVG» Сильвермана и приходом патча 7.06 как будто заиграли в новую игру. Пара саппортов практически нашла своё место на карте, а Артур «Arteezy» Бабаев остепенился. Комбинация всех этих условий позволила Сумаилу «Sumail» Хассану снова блистать, как в 2015 году.

В 9 матчах EG он сыграл на 9 разных героях. Его привычный «мидовый» пул последних месяцев снова пополнили Ancient Apparition, Earthshaker, Zeus и Razor. Большую часть персонажей, на которых Sumail может пойти в среднюю линию, в процессе драфта легко перевести на другую позицию. Puck при необходимости оказывается в сложной, Razor идёт «фармить» лёгкую линию, а Сумаил придумывает другого героя, на котором сможет подстроиться под текущие планы соперника.

До встречи с Virtus.pro он не просто доминировал на стадии выбора линий, он заставлял противников или умирать на линии, или просто уходить в лес, чтобы не отдавать Sumail ещё больше преимущества. Пока противоположная команда пыталась решить проблему Сумаила, где-то на лёгкой линии Arteezy на Venomancer уже приближался к вражеской базе…

Sumail занял вторую строчку по показателю KDA, за групповую стадию побил несколько рекордов по количеству опыта на разных героях и стал самым опасным противником по количеству убийств. В среднем за карту он делает 10 убийств, по одному каждые три минуты. И даже в конце проигранной карты против Planet Odd он обгонял своего визави по средней линии практически по всем показателям.

Ту «AhFu» Сун Чуань

Приход малайзийского игрока поддержки в состав китайской команды преобразил её игру. LFY перестали осторожничать, стали ходить вдвоём или втроём в сложную линию, а соперникам всегда приходилось быть начеку. Потому что в любой момент игры из-за любого дерева на них в атаке мог выйти AhFu.

Саппорт с KDA на уровне керри и абсолютный лидер по количеству ассистов за игру — 18,78. По эффективности он легко держится на уровне «фрамящих» игроков, хоть и практически не увлекается убийством крипов. Команда легко берёт его героя на первый пик. Earth Spirit, Night Stalker, Elder Titan — что-то из этого точно останется в пуле после первой стадии банов, а это значит, что у Ah Fu будут развязаны руки в течение всей игры.

В течение групповой стадии малайзийский игрок показал себя как один из лучших саппортов мира. Он всегда находится в нужной позиции, не лезет вперёд, даже когда команда чувствует себя сильнее. Именно его действия спасли LFY в нескольких сложных играх. Как шутили зрители на трансляции, если IceFrog снова ослабит Earth Spirit, то всё из-за этого парня.

Язиед «Yapzor» Жарадат

Переход Язиеда «Yapzor» Жарадата в Team Secret называли главным усилением последнего трансферного окна. Наконец-то у «секретных» появилась настоящая четвёртая позиция, креативный и активный исполнитель, избавивший Клемента «Puppey» Иванова от необходимости портить себе карму игрой на Earth Spirit.

Yapzor на этом турнире не стал покорять поклонников разнообразием, а сосредоточился на игре на своих коронных персонажах: Rubick, Clockwerk и Nyx Assassin. Наверное, за групповую стадию его вполне можно назвать самым вездесущим игроком, успевавшим помочь и навести панику на всех линиях. По словам Алана «Nahaz» Бестера, Yapzor участвовал в 194 из 236 убийств, сделанных Team Secret за время группового этапа. А во время серии против Liquid 10 раз из 12 убил Амера «Miracle» Баркави.

В придачу к и без того активным способностям героя, он собирает Drum of Endurance и становится практически неуловим. Самыми крутыми моментами в его исполнении стали не только точные «станы» и крутые «инициации», но и спасения в практически безвыходных ситуациях.

Йессе «Jerax» Вайникка

В том, что OG оказались за бортом плей-офф Epicenter, практически нет вины Йессе «Jerax» Вайникка. В течение всего группового этапа он был одним из тех игроков, который до конца старался вытащить команду даже в самых безвыходных ситуациях и умудрялся показывать яркие моменты, когда всё шло крахом.

Несмотря на итоговый удручающий результат, Jerax не отстал от своих оппонентов по эффективности, набрав 12% ассистов за игру. В матче против Liquid на Earth Spirit он сделал 11 убийств, практически побив рекорд для этого героя, нанес больше урона, чем его керри, и продержал соперников в контроле больше четырёх минут игрового времени. А в серии с Team Secret Tusk в его исполнении был главным героем каждой драки.

За время турнира он попробовал и не самую привычную для себя роль. Его отправили в лес «фармить» на Venomacner. Может, из самого игрового плана мало что получилось, но за 30 минут игры по количеству «фарма» он добрался до своих основных героев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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