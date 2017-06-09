Миролюбивый Solo и расчётливый Ramzes. Статистика групп Epicenter

Чем отличились игроки и команды из СНГ, сколько рекордов поставил Сумаил «Sumail» Хассан и у какого коллектива на победу уходит почти час.

Каждый день группового этапа Epicenter 2017 статистики и аналитики собирали самые интересные факты о прошедших играх. Делимся с вами подборкой занимательных статистических данных о первой стадии турнира.

5 фактов о героях

Troll Warlord занял второе место по популярности среди героев группового этапа, но имеет всего 33% побед.



Самая популярная связка персонажей в группах – Crystal Maiden + Earthshaker. Её использовали 6 раз и одержали 4 победы.



Самый успешный герой группового этапа – Faceless Void. На его счету 9 из 9 выигранных карт. Чаще всего его использовала Team Liquid на позиции керри.



Также ни одной карты в группе не проиграли Elder Titan, Death Prophet, Zeus, Oracle, Leshrak, Arc Warden, Witch Doctor, Bloodseeker, Bane, Chen и Lion.



За 46 карт Divine Rapier купили только один раз. Это сделал Armel на Ember Spirit в матче против Planet Odd, но всё равно проиграл.

5 фактов о времени

Матчи групповой стадии продлились практически 41 час.



Invictus Gaming выигрывает карту в среднем за 47 минут, а проигрывает за 31.



В среднем одна игра Evil Geniuses заняла 30 минут. Ни одна из карт в их исполнении не продлилась больше 37 минут.



Дольше всех на групповой стадии играла Planet Odd. В среднем на одну карту у этой команды уходило 42 минуты.



Самая длинная игра групповой стадии – встреча Invictus Gaming и Planet Odd. Китайская команда одержала победу на 63-й минуте.

5 фактов о Сумаиле «Sumail» Хассане

В первой карте против IG Sumail на Earthshaker нанёс 23,8 тыс. урона. Это всего на 2 тыс. меньше, чем все игроки противоположной команды.



На 9 картах группового этапа мидер EG сыграл на 9 разных героях, среди которых Ancient Apparition и Earthshaker.



Sumail вошёл в топ-8 игроков по количеству опыта в минуту на Lina за всю историю профессиональных игр в Dota 2. На первой карте против Planet Odd его XPM достиг 814.

Sumail поставил рекорд по GPM на Ancient Aparition в профессиональных матчах. Он получал 668 золота в минуту, обгоняя по этому показателю своего ближайшего преследователя практически на 100 GPM.



В среднем за игру Sumail совершал 10 убийств. Это самый высокий показатель среди игроков на групповом этапе Epicenter.

5 фактов о выступлении игроков и команд из СНГ

Владимир «No[o]ne» Миненко вошёл в топ-10 профессиональных игроков по количеству нанесённого урона на Bristleback (42 тыс.).



Роман «Resolution» Фоминок стал лидером по среднему количеству убитых крипов за игру. На его счету 377 крипов. Ему же принадлежит самый высокий средний GPM (596).



Роман «Ramzes» Кушнарёв больше всех добивает своих крипов. В среднем 27 убийств союзных юнитов.

Алексей «Solo» Березин стал одним из самых миролюбивых игроков группового этапа. За карту он делает в среднем 1,56 убийства.



На групповой стадии игроки Natus Vincere делали меньше всего убийств за игру (13,9) и продемонстрировали самые низкие общекомандные показатели GPM (1656) и XPM (1839).