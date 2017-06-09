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Анонс и расписание игровой выставки E3 2017
Текст: Артём Ращупкин

С большим размахом. Игровые компании подошли к Е3 во всеоружии

На крупнейшей игровой выставке Е3 2017 в Лос-Анджелесе ожидается большое количество громких анонсов.
9 июня 2017, пятница. 13:15. Киберспорт

Выставка электронных развлечений Electronic Entertainment Expo (E3) ведёт свою историю с 1995 года. Тогда крупнейшие игровые издательства не имели обособленной площадки для продвижения собственных проектов и были вынуждены показывать игры на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show. Рождение Е3 встретили с воодушевлением и представители индустрии видеоигр, и обычные геймеры. В первый же год её посетили 38 тыс. гостей. Постепенно мероприятие набирало обороты и через несколько лет приобрело статус важнейшего ежегодного события в игровой индустрии.

От других игровых выставок E3 отличает её бизнес-направленность. Простым смертным вход сюда пусть и не заказан, но финансово обременителен. В этом году несколько тысяч счастливчиков на старте продаж могли приобрести билеты за $ 150-250, остальным уже на месте придётся выложить за проход в святая святых видеоигр без малого 1000 долларов. При этом действует и возрастное ограничение – посетителю должно быть не меньше 17 лет.

С некоторых пор игровым гигантам оказывается явно недостаточно трёх-четырёх дней официального проведения мероприятия, да и количество новостей на единицу времени в эти дни зашкаливает. Поэтому крупные компании добавляют к календарю Е3 ещё несколько дней, организуя собственные конференции до официального открытия выставки. Для них издатели и разработчики игр и консолей в течение года припасают самые громкие анонсы.

Крупные компании добавляют к календарю Е3 ещё несколько дней, организуя собственные конференции до официального открытия выставки.

Благодаря прямым трансляциям конференций в Интернете горячие новости о новинках мгновенно разлетаются по миру. Принимая в расчёт интерес обычной публики и статус мероприятия, игровые компании не ограничиваются и этим. В дни проведения выставки E3 они организуют всевозможные ивенты и презентации, в том числе и на свежем воздухе. В это время территория вокруг Convention Center в Лос-Анджелесе бурлит, а внутри выставочного комплекса образуется столпотворение.

Первый этаж выставочного центра отдан под стенды и игровые зоны, а на втором в течение нескольких дней выставки за закрытыми дверями журналистам демонстрируют самые ожидаемые проекты ближайшего будущего. В этом году Е3 проходит с 13 по 15 июня, конференции стартуют уже 10 июня.

Расписание конференций в рамках Е3 2017 по московскому времени:

10 июня в 22:00 — Electronic Arts
12 июня в 00:00 — Microsoft
12 июня в 07:00 — Bethesda
12 июня в 08:00 — Devolver Digital
12 июня в 20:00 — PC Gaming Show
12 июня в 23:00 — Ubisoft
13 июня в 04:00 — Sony
13 июня в 19:00 — Nintendo Direct

Electronic Arts привезёт на E3 новую Star Wars: Battlefront и Need for Speed

Компания Electronic Arts представит на E3 2017 продолжения Battlefront и Need for Speed, а также покажет новые части спортивных симуляторов Madden NFL, FIFA, NHL и NBA Live. Кроме того, в программе конференции заявлен «ранее неанонсированный проект».

Microsoft должна пролить свет на Project Scorpio

Microsoft расскажет подробности об игровой приставке Project Scorpio и представит список игр на ближайшие годы. Компания обещает продемонстрировать геймплейные кадры эксклюзивов для своей консоли, в числе которых Sea of Thieves, Crackdown 3 и State of Decay 2. Также стоить ожидать анонса Forza Motorsport 7 и игры во вселенной Halo в новом жанре.

Новый Wolfenstein и Starfield от Bethesda

Один из пользователей анонимного форума 4chan, якобы знакомый с некоторыми разработчиками из Bethesda, рассекретил ближайшие планы компании по анонсированию нового IP — Starfield. По словам пользователя, игра разрабатывается в жанре sci-fi экшен-приключение в открытом мире. Помимо новой игры Bethesda может показать и продолжение Wolfenstein. На это указывает случайно опубликованный в прошлом году txt-файл с полной хронологией франшизы. Вице-президент Bethesda Пит Хайнс рассказал, что видел, над чем трудятся разработчики Wolfenstein. И, по его словам, это будет крутая игра.

Devolver Digital может показать Serious Sam 4

Миллионы геймеров по всему миру ждут четвёртого пришествия Сэма. Новая игра во вселенной Serious Sam была анонсирована более трёх лет назад, но до сих пор мы ничего о ней не знаем. Стали поговаривать, что Сэма заморозили, но Croteam развеяла эти слухи. Ждём каких-то подробностей о Serious Sam 4 от Devolver на E3 2017.

Ubisoft представит новый Assassin's Creed, Far Cry 5 и другие проекты

За девять дней до начала выставки Ubisoft выпустила ролик, в котором рассказала, какие игры компания представит на предстоящей E3. Ubisoft покажет Far Cry 5 и прольёт свет на новый Assassin's Creed, действие которого, по слухам, развернётся в Древнем Египте. Также компания подтвердила планы насчёт анонса новых игр, среди которых как минимум одна игра не будет являться продолжением существующей франшизы.

Sony планирует громкие анонсы

Анонсированная на E3 2016 Days Gone будет широко представлена на предстоящей выставке в Лос-Анджелесе. Кроме этого, по словам исполнительного директора Sony Interactive Entertainment America Шона Лайдена, на E3 2017 состоится несколько громких анонсов японских игр.

«Многие японские разработчики сошли со своего пути в погоне за прибылью в мобильных играх. Как вы видите, они возвращаются на главную дорогу — к консоли. На Е3 мы покажем их большие проекты», — заявил Лайден. Не стоит забывать и про другие громкие игры компании: God of War, Gran Turismo Sport, Uncharted: The Lost Legacy и The Last of Us: Part 2.

Что обещают представить другие издательства на Е3 2017

Activision
· Call of Duty: WWII (PC, PS4, Xbox One)
· Destiny 2 (PC, PS4, Xbox One)
· Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4)

Square Enix
· Battalion 1944 (PC, PS4, Xbox One)
· Dragon Quest XI (PS4, Nintendo Switch)
· Final Fantasy VII Remake (PS4)
· Kingdom Hearts III (PS4)
· Project Octopath Traveler
· Project Prelude Rune
· The Avengers Project (PC, PS4, Xbox One)
· Guardians of the Galaxy (PC, PS4, Xbox One)

Sega
· Total War: Warhammer II (PC)
· Sonic Forces (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Bandai Namco Entertainment
· Ace Combat 7: Skies Unknown (PC, PS4, Xbox One)
· Code Vein (PC, PS4, Xbox One)
· Project CARS 2 (PC, PS4, Xbox One)
· Tekken X Street Fighter (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)
· Untitled Tamagotchi game (Nintendo Switch)

Capcom
· Marvel vs. Capcom: Infinite (PC, PS4, Xbox One)

Codemasters
· Dirt 4 (PC, PS4, Xbox One)
· Micro Machines World Series (PC, PS4, Xbox One)
· F1 2017 (PC, PS4, Xbox One)

Deep Silver
· Kingdom Come: Deliverance (PC, PS4, Xbox One)
· Agents of Mayhem (PC, PS4, Xbox One)

Focus Home Interactive
· Call of Cthulhu: The Official Video Game (PC, PS4, Xbox One)
· Insurgency: Sandstorm (PC, PS4, Xbox One)
· Vampyr (PC, PS4, Xbox One)

Konami
· Metal Gear Survive (PC, PS4, Xbox One)

Take-Two Interactive
· Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One)
· NBA 2K18 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

THQ Nordic
· Darksiders III (PC, PS4, Xbox One)

Warner Bros. Interactive Entertainment
· Batman 2017 (PC, PS4, Xbox One)
· Middle-earth: Shadow of War (PC, PS4, Xbox One)

«Чемпионат» будет подробно освещать выставку E3 2017. Ожидайте новостей, отчётов с конференций, информации с пресс-показов и репортажей с важнейшего мероприятия в индустрии видеоигр.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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