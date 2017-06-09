Шоу 80-го уровня. Открытие турнира Epicenter по Dota 2

Epicenter в Москве некоторые зрители ждали больше, чем киевский мэйджор. С момента анонса организаторы всячески подогревали интерес и подпитывали фантазию аудитории, обещая красочное шоу. И не обманули.



9 июня спортивный комплекс «ВТБ Ледовый дворец» уже во второй раз распахнул свои двери для поклонников киберспорта. В прошлом году арена принимала Epicenter по CS:GO. Теперь здесь собираются поклонники Dota 2. За три часа до старта игр они уже выстроились в огромную очередь, чтобы побыстрее подобраться к лестнице на 80-й lvl и к пожеланию GL HF.

Сцена, как и в прошлом году, оборудована всем необходимым для большого светового шоу. На ней можно имитировать разные оформления для экрана и создавать огромную объёмную картинку. Этим организаторы и воспользовались во время церемонии открытия. Перед зрителями развернулось настоящее представление с битвой персонажей, а главным действующим лицом снова стал Рошан.

Основную стадию турнира ведёт спортивный комментатор Павел Занозин, который уже неплохо погрузился в киберспортивную атмосферу.

Эффектное динамическое освещение площадки не просто позволяет использовать разные оформления для экрана. В этом году оно ещё и показывает, какая команда захватила преимущество. Чем больше лидерство Света, тем сильнее экран охватывает зелёное освещение. Когда игра переходит на сторону Тьмы, оформление меняется на красное.

Зрителям пока непривычно только одно – игроки в этот раз сидят прямо на сцене, а не в звукоизолированных кабинках. Чтобы не слышать комментаторов и зрителей, они используют вертолётные наушники. В киберспорте это уже обычная практика для League of Legends и CS:GO, где сейчас никто жалуется на давление аудитории. Зато можно быть чуть ближе к зрителям!