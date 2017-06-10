В тихом омуте. Советы по прохождению кампании Siltbreaker в Dota 2

Игроки в Dota 2 дождались самой ожидаемой забавы Battle Pass – кампании Siltbreaker. В ней игрокам предстоит пройти локации и расправиться с мобами и боссами. Все так же, как и в Diablo, только с героями доты. В награду за прохождение каждого этапа можно получить очки для своего Боевого пропуска или сундук, если заработаете три звезды.

Valve выпустила первый акт кампании в Dota 2

По мнению многих игроков, сложность кампании серьёзно превзошла первоначальные ожидания. «Чемпионат» собрал советы геймеров по выбору героев, предметов и прохождению боссов в своеобразном гайде новой кампании Dota 2. Но если вы не приветствуете спойлеры и любите острые ощущения, то вам стоит отказаться от прочтения главы, посвященной убийству главных врагов.

Герои

Для прохождения кампании игроки советуют пользоваться простой формулой: вам понадобится герой, который будет лечить своих партнеров, танк, принимающий на себя основной удар, и два персонажа с хорошей атакой.

Саппорт. Dazzle поможет без особых проблем пройти ловушки при помощи Grave и отлично поможет в долгой драке своим ультимейтом. На первых этапах он и сам наносит достаточно урона, чтобы расправляться с одного удара с самыми мелкими крипами.



Witch Doctor – ещё один хороший помощник в борьбе с монстрами. Он обеспечит достаточно лечения союзникам в течение всей кампании. Но самый главный его плюс – это Maledict, который работает и на боссов. С ним расправляться с основными соперниками становится намного проще. Но не забывайте про артефакты для достаточного запаса маны.

Танк. Здесь советы игроков разнятся. Один из самый популярных пиков для ближней атаки – Legion Commander. Пассивная способность даёт возможность драться практически без остановок, а PTA позволяет снимать оглушения, которыми измучают некоторые мобы. Ультимейт станет отличным дополнением к герою с достойным уроном.



Второй вариант – Abaddon. Щит избавит вашего основного керри от станов, а ультимейт позволит впитывать максимальное количество урона. Купленный Aghanim сделает его полезным и в массовых драках.



Не самый популярный, но тоже вполне эффективный вариант – Tidehunter. Игроки советуют по максимуму прокачивать Anchor Smash, потому что он снимает атаку соперников в процентах и будет полезен на любом этапе. Аганим на этом герое позволит быстро убивать мелкие волны, а ультимейт остановит даже босса в критический момент. Tide вполне готов впитать урон с лечения от больших Omni, особенно если заранее обзавестись Hearth of Tarrasque.



В качестве героя с основным уроном игроки предлагают пять ключевых вариантов: Drow Ranger, Lina, Templar Assassin, Troll Warlord и Sven. Стрелы Drow по области помогают избавляться от волны крипов, а замедление сработает в затяжных драках. Щит TA позволит впитать в себя самые сильные атаки, а уменьшению брони будет рад второй атакующий герой команды. К тому же это возможность убить часть волны крипов без расходования маны.

Плюс Troll в возможности переключаться с дальней атаки на ближнюю, чтобы контролировать драку, а топоры расправляются с волной мелких крипов. К боссам лучше всего подходить вплотную – с хорошей скоростью атаки есть возможность не выпустить их из оглушения и внести максимальный урон.



Lina быстро и просто проходит этап с ловушками благодаря высокой скорости и издалека может сбить ультимейт ведьм в подземелье. Скорость передвижения и атаки очень много решает в борьбе с большими неповоротливыми монстрами, так что Lina легко может увернуться от станов и способностей соперников. Ну а Sven быстрее всего из предложенных героев расправится с мелкими крипами. Warcry поможет и пройти ловушки, и впитать урон, и «кайтить» противника.



Jakiro, по мнению игроков, – один из самых многофункциональных вариантов. Кто-то использует его в качестве основного источника урона, усиливая магические атаки, а кому-то нравится танковать. Его разнообразное замедление пригодится на всех этапах.

Предметы

Самый важный и самый главный предмет в кампании – Magic Wand. Покупайте палочку как только появится первая возможность. Все способности мобов считаются заклинаниями, так что заряд будет пополняться быстрее, чем вы успеете вспомнить о её использовании. В битвах с боссами это практически бесконечный источник здоровья и маны.



Ещё один незаменимый артефакт – Tranquil Boots. Покупайте их и лечитесь. Они помогут и в прохождении ловушек, и позволят не бегать всё время рядом со своим саппортом, нужно просто вовремя отойти из драки. Ими можно поделиться, так что собирать 4 на команду не обязательно.



Glimmer Cape на саппортах незаменим при необходимости возродить союзника или спасти его из передряги.



Vladmir's Offering будет неплох, чтобы поддерживать всю команду во время драки. Хотя не все игроки стремятся занимать им лишний слот.

Mjollnir будет полезен, если в вашем пике оказалось недостаточно урона по области.



Все остальные артефакты должны зависеть от вашей роли. Танкам неплохо обзавестись Hearth of Tarrasque и Guardian Greaves, для керри с дальней атакой подойдет Hurricane Pike.

Прохождение боссов

Lycan. Достаточно прост для прохождения. Следите за тем, чтобы ваш NPC не попал под раздачу и постоянно наблюдайте за вышками. Пока они живы, вам намного проще драться. Героям с дальней атакой и способностями по области легко можно позволить держать линию самостоятельно. Босс будет призывать волков, для которых нужно оставлять пространство, чтобы вас не заблокировало между ними, и бросаться станом и нюком.



А заработать первые сундуки можно ещё по пути к волку в стартовом регионе.

Ogre. Не пытайтесь таскать их за собой. Их атаку со станом отлично видно и от неё можно увернуться, урон они наносят в области вокруг себя, от которой также легко отбежать. Ваша первоочередная задача – расправиться с маленькими ограми сзади, которые постоянно усиливают своего основного босса.



Spider. Не пытайтесь драться в пещере паука. Там наплодится столько мелких паучат, что вас просто закроет у стены, если не хватит урона. Намного проще вытянуть паука из пещеры и быстро забраться на пригорок сверху. Оттуда можно расстреливать его на протяжении всего пути и за время станов. Большие зелёные пауки распространяют яд, который вас обезоруживает, но его можно снять при помощи PTA Legion Commander. Держитесь подальше от больших розовых пауков, они используют лассо и тянут вас к своему боссу. Если у вас есть достаточное количество урона по области, то гнёзда с паучками – это отличный способ заработать практически без жертв.



Omniknight. Найдите героя с самой высокой скоростью передвижения и заставляйте одного босса гоняться за ним. Пока самый быстрый таскает этого Omni, трое других разбираются с оставшимся. Опасайтесь летящих топоров, они наносят большое количество урона. Когда один Omni останется в одиночестве, он начнет вызывать огромные взрывы, от которых нужно уклоняться. Иногда он будет невосприимчив к урону. Другой вариант – действовать как Miracle. Но не факт, что в этом случае всё закончится хорошо.

Поход по пустыне с Bristleback. Ваша задача провести по пустыне Bristle. Его смерть будет означать окончание игры. Ваш подопечный достаточно плотный, но будет идти вперёд без разбору и не попытается уклониться от атак. Чем быстрее вы его дотащите до ворот, тем лучше для вас. Игроки не советуют пытаться убить всех противников. Это бесполезно, они появляются быстрее. Важно расправиться с лучниками, которые атакуют способностями – от них исходит больше всего урона. В конце пути вас ждёт огромное количество этих ребят, так что разделитесь по парам по обе стороны и надейтесь, что у вас всё получится. Главное оружие в этот момент – способность лечить друг друга.

SandKing. Игроки, дожившие до этого момента, рекомендуют закупиться BKB. У вашего соперника будет 20 000 здоровья, 56 регена в секунду, а ещё Linken's Sphere, Shiva и Blink в придачу. Он будет пользоваться станами, которые наносят невероятное количество урона, создавать себе помощников, бить хвостом и призывать торнадо. Последние замедляют и постепенно убивают вас. К этому моменту желательно накопить 4-5 жизней, крепкие нервы и очень много урона. Не пытайтесь сбиться в кучу, иначе умрёте все вместе. Независимо от того, сколько урона вы можете впитать, бейте врага здесь и сейчас.

Советы

• Избегайте выкупов. Они будут вам стоит две жизни вместо одной.

• Общайтесь со своими тиммейтами, даже если вы играете отдельно. Коммуникация особенно понадобится во время встречи с Omni.

• Отдавайте сыр танку. Он ему явно нужнее.

• Не оставляйте артефакты на земле. Они пропадают.

• По возможности выфармливайте всех крипов. К концу кампании вам понадобятся дорогие артефакты на каждом из героев

• Не берите героев только с ближней атакой. Многих боссов легче пройти, нанося урон издалека.

• Барабаны упростят прохождение ловушек.

• Делитесь найденными артефактами в зависимости от роли.

• Отключите денай правым кликом перед игрой.

• Чтобы взаимодействовать с сундуками, нужно использовать клавишу, которая у вас соответствует команда Move.

• Босса-паука можно пропустить, но при этом вы потеряете возможность заработать много золота и опыта.

• Наслаждайтесь игрой!