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Лучшие моменты Virtus.pro на Epicenter 2017
Текст: Яна Медведева

СНГ-гамбит. Чем запомнится выступление Virtus.pro на Epicenter

Самые красивые комбинации турнира с участием VP и зал, который верил в свою команду до конца.
10 июня 2017, суббота. 10:15. Киберспорт

Любимцы российской публики Virtus.pro хорошо показали себя на групповом этапе Epicenter 2017 по Dota 2, но покинули соревнования на стадии четвертьфинала, уступив Team Liquid. Однако их игра на турнире запомнится поклонникам «доты» яркими моментами. О том, каким был путь VP к итоговому пятому месту, расскажем в подборке «Чемпионата».

4 июня Virtus.pro открывала групповую стадию Epicenter. Команда встретилась с игроками из Clutch Gamers. Филиппинцы, выигравшие несколько региональных квалификаций, не продержались и 35 минут ни на одной карте и сделали в два раза меньше убийств, чем VP.

Следующим соперником VP стала Planet Odd. Здесь ребята показали во всей красе то, что англоязычные аналитики называют «СНГ-гамбит» – комбинацию с Magnus и уроном по всем жертвам. Такие моменты давно стали визитной карточкой Virtus.pro.

Вторая карта получилось сложнее. VP отдала преимущество, но перевернула ход игры очередной комбинацией. Этот момент был одним из самых красочных на групповой стадии Epicenter.

Чем дальше, тем сильнее соперники. Может, у Invictus Gaming и не слишком задалась игра с начала турнира, но списывать их со счетов нельзя. На первой карте китайцы решили атаковать первую вышку, но встретили достойный отпор. А зрители насладились очередным крутым «раскастом» от Павла «9pasha» Хвастунова.

Иногда игроки Virtus.pro бывают самоуверенными не только, когда дают интервью, но и во время игры. И в этом случае Илье «Lil» Ильюку приходится не подливать масла в огонь, а вытаскивать из передряг своих союзников.

Встреча Virtus.pro и Evil Geniuses была самым ожидаемым матчем группового этапа. Речь шла не только о первом месте в пятёрке и выходе в полуфинал, но и о престиже. Только не зря Виталий «v1lat» Волочай называет EG криптонитом VP — обойти американцев не удалось. Но в течение второй игры наша команда доставила «злым гениям» немало проблем.

И даже в бочке дёгтя в проигранном четвертьфинале была ложка мёда в виде красивой и уверенной первой карты. Уже на 20-й минуте VP вела больше 10 тысяч по золоту и атаковала по всем линиям.

Team Liquid в этой игре не помогали даже отличные хроносферы. А пока они пытались «убить» попавших туда соперников, с ними расправлялся Владимир «No[o]ne» Миненко.

Серия завершилась со счётом 2:1 в пользу европейского коллектива. Аналитики пытались найти причины поражения, шутили и огорчались в «Твиттере». Но хочется, чтобы выступление VP на родной арене запомнилось не колкостями, а крутыми моментами и тем, как за них до конца «топил» зал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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