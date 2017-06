Потасовка по-шведски. Всё о международном турнире по Heroes of the Storm

10 июня в Швеции открывается международный чемпионат по Heroes of the Storm. В играх HGC Mid-Season Brawl в Стокгольме и Йёнчёпинге примут участие команды из Европы, Северной и Латинской Америки, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Юго-Восточной Азии и Австралии.



Всего 12 составов самой разной величины. От непримиримых Fnatic и Team Dignitas до молодых и дерзких парней из Nomia. Как и в League of Legends, игроки из Кореи носят статус «оверлордов». Практически любой турнир по Heroes of the Storm превращается в борьбу команд одной страны против всех. Киберспортсмены из Страны утренней свежести не только задают правила игры, но и становятся законодателями моды на определенные стратегии. Главная интрига «потасовки»: смогут ли L5 и MVP Black обойти лучшие составы Америки и Европы.

В группу А попали Fnatic, Super Perfect Team, MVP Black, Roll20 esports, Nomia и DeadlyKittens.



В группе B оказались L5, Tempo Storm, Team Dignitas, eStar Gaming, Soul Torturers и RED Canids.

С 10 по 14 июня все участники проведут по 5 матчей. Команды с первого и второго мест выходят в верхнюю сетку, с третьего и четвёртого – в нижнюю. Остальные покидают чемпионат. Стадия плей-офф начнётся 17 июня и завершится 19-го.



На русском языке планируется вести сразу три трансляции. Комментировать матчи будут Артём «Qp3r» Купер, Виктор «Luffi» Ковалев и Святослав «HapyZerg» Власюк.



Помимого «потасовки» на фестивале DreamHack Summer компания Blizzard проведёт серию шоу-матчей на турнире All Stars. В команды войдут игроки из всех регионов, за которых проголосуют больше всего пользователей.