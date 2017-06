Сбывшийся сон. Как Алексей Кондаков создал Vega Squadron

По закулисью «Мэдисон Сквер Гарден» бежит мужчина. В тёмном коридоре все уступают ему дорогу, а следом еле успевает семенить оператор. На спине у мужчины дважды написано Vega. И сейчас он готов обнимать всех подряд. За кулисы заходит счастливая пятёрка игроков, они протягивают ему большой блестящий кубок ESL One New York по Dota 2. «Ух какой!» — восторгается Алексей «Vega» Кондаков и снова принимается раздавать поздравления. 4 октября 2015 года сбылась его киберспортивная мечта.

Ловись, рыбка

Алексей ещё со школы любил Star Craft. Зависал в нём в старших классах, играл под ником Vega, но после поступления в университет стало не до стратегических заруб. Потом учёба, работа, собственный бизнес. Как-то знакомые предложили ему купить партию рыбы для перепродажи. Тогда Алексей был уверен, что способен продать что угодно, вот и согласился. Так появилась его собственная компания, которую он назвал по старой привычке – «Вега».



Любовь к компьютерным играм в нём возродила жена, подарив Алексею диск со Star Craft 2 в 2011 году. Он пропадал в игре ночами, как школьник. Параллельно нужно было заниматься бизнесом и развивать разросшуюся компанию. А Алексей грезил о киберспорте, о котором начали гудеть вокруг.



В 2012 году знакомый предложил ему проспонсировать игроков в Star Craft. Речь шла о смешном бюджете – 5000 рублей в месяц. Алексей не раздумывал и возглавил новую организацию – Vega Squadron. Днём – бизнесмен, сидящий в офисе и разгребающий дела рыбной компании, вечером – руководитель киберспортивной команды, общающийся с игроками в чатах и помогающий им поехать на местные и международные турниры. Так и жил, ожидая, пока киберспорт начнёт приносить достаточно денег, чтобы отказаться от поднадоевшей рыбной волокиты и посвятить себя любимому занятию.

Состав по StarCraft прожил почти три года. Алексей срывался к киберспорстменам на турниры и сам играл по ночам. Его игроки пробивались на WCS EU Premier и выступали на московском DreamHack. Но в 2014 году дисциплина постепенно начала умирать, зрительский и спонсорский интересы падали, а из-за скачков доллара начались проблемы с бизнесом. Нужно было идти на жёсткие меры.

«В тот год мне приснился сон: стою на стадионе, выходит команда из пяти человек, все орут: «Вега, Вега!» Я проснулся и понял, что киберспорт бросать нельзя», – поделился Алексей в одном из интервью

Через несколько недель в стане организации Vega Squadron появился первый состав по Dota 2. А ещё через год Алексей будет стоять на арене в Минске и слушать, как многотысячный зал приветствует его команду – единственную на турнире представительницу СНГ.

Место, где рождаются звёзды

Построить крупную киберспортивную организацию в СНГ непросто. Далеко не все потенциальные спонсоры заинтересованы в сотрудничестве, тем более с нераскрученными брендами. А у игроков уже возникли аппетиты…

Vega не старалась выстраивать звёздные составы и раскручиваться за счёт имен – в любой дисциплине работали на результат

В Dota 2 подписали стак со звучным названием — BUHLO, который меньше чем через год и после нескольких замен отправился на The International. Сейчас трое игроков этого состава выступают в Virtus.pro – лучшей команде СНГ. И двоих из них вырастил и привёл на большую сцену Алексей.

Первым опытом в CS:GO стала команда Wrecking Gaming. С первого раза не задалось, но меньше чем через год они практически в том же составе вернулись в организацию.



«Очень рад возвращению под знамёна Vega Squadron, ведь именно отсюда начался наш осмысленный путь в CS:GO», – приветствовал организацию Дмитрий «jR» Червак. Теперь ребята сражаются за путёвки на квалификации мэйджора.

Ещё было множество игроков в StarCraft, состав по Hearthstone и команда по Heroes of the Storm. И никто не покидал организацию со скандалом и не вспоминал её недобрым словом

Игроки состава по League of Legends сами обратились к Алексею Кондакову. Они искали организацию, которая окажет им минимальную поддержку для быстрого старта. Через полгода участники состава уже грызлись в финале Континентальной лиги с Albus Nox Luna, а до победы в летнем сплите им не хватило всего одной карты.

«Странно видеть, как благодаря отличному менеджменту и стаффу эта маленькая организация так поднялась», – делился впечатлениями Арсений «Ars Zeeqq» Усов, находясь на тренировочной базе Vega Squadron уже в составе другой команды.



За два года Vega серьёзно разрослась. Теперь у них есть большой дом в Подмосковье, где можно разместить сразу три команды. Несколько составов топового уровня в СНГ и целый штат менеджеров, тренеров и даже психологов. Всё это не приносит Алексею Кондакову бешеных доходов, зато дарит немало удовольствия.

Босс

«Он очень добрый и приятный мужчина, ради команды готов сделать всё и пойти на всё. Мне нравится, что он живёт недалеко от командного дома Vega Squadron, поэтому всегда навещает, продукты покупает, проверяет, как дела, как атмосфера. Очень приятно, когда глава организации — часть команды. Если в команде проблемы, всегда есть плечо Босса, есть человек, на которого можно положиться», — рассказывал о нём тренер состава по League of Legends Алексей Таранда.



Как и в начале становления организации, Алексей Кондаков старается всегда найти возможность поехать на турнир вместе с командой. Он первым поздравил свой состав по Dota 2 с чемпионским титулом за кулисами ESL One и поддерживал их после обидного поражения на The International. Он кричал на трибунах во время плей-офф летнего сплита Континентальной лиги и ехал из Калининграда, чтобы помочь Андрею «livezerg» Гульдяшову на WCS EU Premier.

Ещё он живо интересуется играми, по которым подписывает составы. Начал играть в League of Legends, чтобы понимать, что пикает и делает его команда, и проводит вечера в Dota 2. Может, за игровым советом к Алексею и не приходят, но за другой помощью к нему можно обратиться в любой момент.

«Если кто-то из команды разбудит меня ночью и попросит о чём-то, я всё сделаю для победы. Когда кто-то звонил с вопросами о форели поздно вечером, я просто трубку не брал, думал, до утра подождёт», – делится Алексей

Сегодня его киберспортивному детищу исполнилось 5 лет. Десятки игроков, собственная тренировочная база и ставший явью сон про огромную толпу фанатов. В киберспорте редко встретишь организацию, лицом которой стал бы не один момент из жизни состава, не звёздный игрок, а её руководитель.



«Я, конечно, устал всё делать за свой счёт, но больше не представляю себя без киберспорта». Алексей забросил рыбное дело и все силы отдаёт компьютерным играм.