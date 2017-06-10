Новая глава. 5 главных нововведений в FIFA 18

FIFA 18 официально анонсирована и выйдет, как обычно бывает с играми серии, уже в сентябре. Пару недель назад мы отправились в немецкий Мюнхен, чтобы одними из первых в мире поиграть в раннюю версию игры и познакомиться поближе с некоторыми из её новинок. Рассказываем, что мы там увидели.

Легендарные игроки на PC, Xbox и PlayStation

Последние годы владельцы Xbox One и Xbox 360 хвастались, что только на их платформах в игре были доступны игроки прошлого — так называемые «легенды». Поиграть за Пеле, Гуллита или Дель Пьеро можно было только на консолях от Microsoft в рамках глобального партнёрства между компанией и издательством Electronic Arts. В этом сезоне соглашение завершилось, и начиная с FIFA 18 лучшие игроки прошлых лет будут доступны и на PC с PlayStation 4.

Теперь такие футболисты в FIFA называются icons, то есть «иконы» прошлого. Среди новых героев уже анонсирован бразилец Роналдо. Также на рекламных плакатах был замечен другой бразилец — Роналдиньо, который, с большой долей вероятности, тоже появится в FIFA 18. Также на форуме Reddit многие пользователи, основываясь на некоторых фразах из презентации, высказывали предположения, что EA Sports сократит в FIFA 18 количество легендарных игроков, оставив только лучших. Даже если так, мы всё равно ждём появления среди них аргентинца Марадоны и нашего великого вратаря Льва Яшина.

EA Sports сократит в FIFA 18 количество легендарных игроков, оставив только лучших. Среди новых героев уже анонсирован бразилец Роналдо. Также на рекламных плакатах был замечен Роналдиньо. Среди «икон» ждём появления аргентинца Марадоны и нашего великого вратаря Льва Яшина.

Криштиану Роналду — новое лицо FIFA

К этому всё шло. Ещё несколько лет назад на обложке красовался Лионель Месси, который выигрывал один «Золотой мяч» за другим, и это было логично — лучший футболист должен быть на обложке лучшей футбольной игры. За последние несколько сезонов в футболе картина несколько изменилась: Роналду уже на коне и готовится выиграть третий подряд главный индивидуальный трофей сезона. И вот теперь именно 32-летний португалец будет красоваться на обложке самой продаваемой спортивной видеоигры современности.

Конечно, этим не ограничится. Роналду будет участвовать в рекламных акциях по продвижению FIFA 18. За предзаказ спортивного симулятора все игроки получат португальца в свою команду на ограниченное количество матчей прямо на старте продаж. Также Роналду появится во всех значимых режимах игры, включая Journey. В общем, отношения между игроком мадридского «Реала» и FIFA только начинаются.

Обновлённый режим Journey

В прошлом году EA Sports представила сюжетный режим Journey. В нём каждый игрок вживался в роль выдуманного британского молодого футболиста Алекса Хантера и помогал тому сделать первые шаги в профессиональном спорте. Несмотря на благосклонное отношение со стороны игроков и прессы, которым Journey очень понравился, в истории Хантера не хватало разнообразия. Например, весь сюжет развивался только в рамках английского футбола, в истории не хватало второстепенных персонажей, нелинейности и других важных вещей. В FIFA 18 разработчики постарались исправить многие недочёты.

Во-первых, теперь карьера Хантера не ограничивается только Англией. В показанном на презентации кусочке молодой бомбардир вместе с родными и агентом рассуждает на кухне о возможности перехода в мадридский «Реал» (привет, Роналду!). Также во время презентации мелькнули кадры бразильских фавел, что намекает на многое, а разработчики вскользь сказали, что в сюжете появятся ещё два важных героя, за которых можно будет поиграть, как за Хантера. Ну и на сладкое — во втором сезоне Journey, кажется, Хантер наконец-то влюбится. Но подробности сюжета пока держатся в строжайшем секрете.

Антропометрические данные футболистов теперь ещё сильнее влияют на дриблинг игроков. Юркие игроки легче ускоряются и балансируют телом, высокие более полезны в силовой борьбе и менее подвижны.

Новая анимация футболистов

В EA Sports полностью переделали анимацию многих футболистов. У игроков попроще переработали ритм и амплитуду движений в зависимости от внешних данных. Например, бег великанов вроде Ласины Траоре стал более тягучим, а интенсивность шагов ниже. Маленькие же игроки, вроде Лоренцо Инсинье, наоборот, научились шустро-шустро перебирать ногами, быстро ускоряясь за мячом. Антропометрические данные теперь ещё сильнее влияют и на дриблинг игроков. Юркие футболисты легче ускоряются и балансируют телом, высокие более полезны в силовой борьбе и менее подвижны. Также в EA Sports заявили, что переделали несколько десятков видов, скажем так, молниеносных анимаций — отскоки мяча, удары с лёта, киксы и так далее. Всё для того, чтобы реакция футболистов на движения мяча происходила быстрее.

Но самые интересные преображения ждут звёздных игроков — им полностью переделали анимацию движений. Это нам показали на примере Криштиану Роналду, который в FIFA 18 перемещается по полю, как в реальной жизни. Тот же размах рук, тот же молниеносный старт и характерное положение корпуса, те же нечеловечески высокие прыжки во время борьбы на «втором этаже». EA Sports пообещала, что на Роналду дело не закончится. Подробностей пока нет, но надеемся как минимум на пару десятков полностью проработанных звёзд футбола в FIFA 18.

Новые болельщики

Разработчики FIFA понимают, что антураж виртуальной трансляции во многом строится на поведении болельщиков на трибунах перед началом и во время матчей. В FIFA 18 на трибунах особенно жарко. Например, во время главного аргентинского матча между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» всё поле усыпано обрывками баннеров, какими-то разноцветными листами и кусками туалетной бумаги. На трибунах прибавилось баннеров, а многие фанаты клубов (например, из Мадрида) разучили настоящие кричалки, из жизни.

FIFA 18 на трибунах особенно жарко. На трибунах прибавилось баннеров, а многие фанаты клубов разучили настоящие кричалки, из жизни.

Ещё одно симпатичное нововведение — возможность празднования забитых мячей вместе с болельщиками, которое понравится фанатам АПЛ. Теперь после результативного касания можно подбежать к трибунам и попасть в объятия фанатов. Да и фанаты теперь живее — умеют бегать по трибуне, неслаженно вскакивать с мест и попадать в объективы телекамер. В целом трансляции в FIFA 18 стали живее и интереснее.



FIFA 18 появится в продаже 29 сентября на PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch.