Давно не виделись. Чего ждать от финала Epicenter по Dota 2

11 июня в 15:00 по московскому времени в «ВТБ Ледовый Дворец» состоится главная киберспортивная битва выходных. Evil Geniuses и Team Liquid сразятся за приз в $ 250 тыс. в финале турнира Epicenter. Рассказываем, какой путь прошли команды до заключительного матча и чего нужно ждать от этого противостояния.

Evil Geniuses

«Злые гении» приехали на турнир в качестве явных фаворитов. Победа на The Manila Masters, разыгравшийся Sumail, которого было не остановить на филиппинском турнире, и та самая синергия, о которой мечтали поклонники команды, – всё при них, и почему бы не взять еще один титул?!

Путь по турнирной сетке для EG был каким-то слишком простым. 10:1 по картам, всего пара сложных игр – и это в пятёрке, которую называли группой смерти. Проблемы команде доставила только Planet Odd, растянувшая игроков EG по всей карте. Роман «Resolution» Фоминок на Anti Mage просто не позволял американцам зайти на свою базу, постоянно размениваясь строениями. Постепенно стратегия «гениев» слабела, а кор-герой соперника уже без проблем расправлялся со всей командой.



Но были ли соперники EG на самом деле так сильны? Группа А доказала, что над ней зря посмеивались, делегировав в четвёрку лучших сразу три команды. Virtus.pro со второй строчки группы B уже уступила Team Liquid, а Invictus Gaming вообще оказалась не готова к турниру. В таких условиях несложно казаться всесильным, особенно если у тебя есть пара отработанных стратегий.

План EG на первые стадии драфта бесконечно прост и понятен даже зрителям, что уж говорить о капитанах и аналитиках соперников. Puck в первой стадии, который может оказаться либо в миду, либо в сложной. Crystal Maiden, отлично сочетающаяся с любым героем для Sumail. Всё ещё актуальный Io, хоть у игроков EG и не идёт временами с «релокейтами». А ещё Treant Protector и надоедливый Sand King от Zai. Всего не забанишь, EG найдут, чем открыть драфт.



Несмотря на кажущееся разнообразие подходов и героев, на этом турнире стратегии Evil Geniuses свелись к трём подходам. Первый: Sumail отвлекает на себя внимание, а Arteezy сносит вышки на Venomancer. Второё: команда вместе дерётся и уничтожает строения за счёт Drow Ranger. Третий: Arteezy получает героя, который уходит в броню и как можно больше аффективного здоровья, чтобы нагло стоять на хайграунде и бить вышку, даже если у него не слишком много урона. В основном эти стратегии строятся вокруг Bristleback.



Все рецепты просты, но задача соперников EG не столько рассмотреть их, сколько найти момент, когда команда максимально рассредоточена по карте и расслаблена.

Team Liquid

Команда Куро «Kuroky» Тахасоми – это повод для споров, дискуссий и пересудов. Перед турниром все скорее обсуждали не их игровую форму, а их шансы на получение приглашения на The International. Team Liquid выиграла Starladder в Китае, заняла второе место в европейской лиге DreamLeague, но постоянно казалось, что им чего-то где-то не хватает. Найти это слабое место и подкачать его нужно было именно перед Epicenter.



В первый день группового этапа Team Liquid заставила хейтеров потирать руки и пойти в атаку. И вот эта команда претендует на прямое приглашение?! Сразу два поражения, причём одно из них от LFY, которую тогда ещё считали аутсайдером. Диванные аналитики громко воскликнули «Liquid проигрывает всем подряд!» и бросились строить теории о смене состава, ролей, драфтера и сферы деятельности. А уже на следующий день Liquid отвечает победой над OG и Natus Vincere и попадает в плей-офф, где расправляется с VP, мстит LFY, а теперь готовится к финалу. Как-то неудобно получилось.



Недавний спад Team Liquid объяснялся просто: сочетать в одной команде Miracle и Matumbaman – сложная задача. Нужно много фарма, пространства и игрового времени. Эти два крутых игрока, к сожалению, полностью совпали по своим темпоритмам – они фармят и дерутся одновременно. Но когда они добивают крипов, на карте же тоже что-то должно происходить.

И именно со вторым вариантом связана ещё одна особенность Team Liquid. Пока зрители готовят попкорн в ожидании мидового противостояния Miracle и Sumail, звёздный игрок «жидких» частит с походами в лёгкую. В это время среднюю линию занимает Matu, который на Lone Druid быстро добирается до вышки противника. Да и сам Miracle теперь не всё время стремится играть на многокнопочных кастерах, летающих по карте. DK и Sven в его исполнении оказались не менее эффективны, пусть и не так эффектны.

Чего ждать от финала

Каждая из команд будет играть в свою игру и выдерживать свой стиль. Уверенность в собственном драфте и умение пользоваться его сильными сторонами сейчас, кажется, намного важнее, чем стремление рушить планы оппонента. Так что будьте готовы к Drow, Void, Venomancer и Lone Druid, которого так боятся EG.



Evil Geniuses во время банов любит сосредоточиться на одном игроке, который выполняет ключевые функции в команде, так что под их атаку может попасть GH. А вот Kuro вряд ли поделится со своими оппонентами полезными и активными саппортами.



Зрители уже предвкушают хоть и не обязательно мидовую, но крутую битву Miracle и Sumail за самого неожиданного героя в средней линии. Оба уже поиграли на Earthshaker, Сумаил попробовал силы на AA, а Амер разделывался с соперниками на Bloodseeker.



Но Андреас «Cr1t» Нильсен обозначил и немного личную историю для этого гранд-финала. Его задача не только не дать Liquid взять второй раз подряд чемпионский титул Epicenter, но и обойти своего бывшего тиммета по OG. А тем временем n0tail, Fly и Moonmeander будут следить за этой битвой из зала.