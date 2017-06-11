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Как прошла конференция Electronic Arts на выставке E3 2017
Текст: Георгий Ядвидчук

Много спорта и побег из тюрьмы. Что показали на конференции Electronic Arts

Игровой процесс Need for Speed Payback, трейлеры сюжетных режимов Madden NFL и FIFA 18 и анонс новых игр от BioWare и Hazelight на EA Play.
11 июня 2017, воскресенье. 12:00. Киберспорт

Конференции компании Electronic Arts перед выставкой E3 давно перестали удивлять. На EA Play у издателя всегда приблизительно один и тот же сценарий. Спортивная линейка, игры по мотивам Star Wars, какие-нибудь гонки и, возможно, продолжение уже существующей серии. Про киберспорт, на который сделан упор в последний год, практически ни слова. Показанные чемпионские пояса за победу в соревнованиях Madden NFL давно не новость. EA Play – тот самый случай, когда тот, кто ничего не ждёт, не будет разочарован.

A Way Out

Новый проект от авторов Brothers: A Tale of Two Sons. A Way Out – приключение про двух заключенных – Лео и Винсента. По сюжету герои должны сбежать из тюрьмы ради воссоединения с семьями. Естественно, побег – не единственная проблема на пути двух приятелей, которые до побега и знать не знали друг о друге.

Основной акцент в A Way Out сделан на кооперативном режиме. Можно будет играть как в Сети, так и на одном диване с другом. О платформах и сроках выхода пока ничего не сообщается. Но зная создателей Brothers: A Tale of Two Sons, от них не ждёшь никакого подвоха. Ребята умеют рассказывать простые истории красиво и с душой.

FIFA 18

Для большинства поклонников футбола (при всём уважении к любителям Pro Evolution Soccer) FIFA – ежегодная лучшая игра года. Основной анонс состоялся до EA Play. Так что вместо деталей об игровом процессе и представления Криштиану Роналду публике показали трейлер сюжетной кампании. В FIFA 18 она станет продолжением режима «История», который впервые появился в FIFA 17. Алекс Хантер стал востребованной звездой и теперь готовится к переходу в один из лучших клубов в мире.

Уже после конференции разработчики объявили, что сюжетный режим не появится на консоли Nintendo Switch.

Вместо деталей об игровом процессе FIFA 18 и представления Криштиану Роналду публике показали трейлер сюжетной кампании. Это будет продолжение режима «История».
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Madden NFL 18

Не самый главный анонс для российского рынка. Однако же в новой части Madden NFL появится сюжетный режим. Главный герой Девин Уэйд покинул Техасский университет в Остине, где считался преуспевающим квотербеком, и забросил игру на несколько лет. После возвращения он хочет пробиться в НФЛ и стать лучшим. В общем, очередная мотивирующая история успеха.

Самое главное, что в кампании одну из ролей сыграет Махершала Али, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Лунный свет».

Выход игры ожидается 25 августа на платформах Xbox One и PlayStation 4.

NBA Live 18

На этот раз EA пока ничего не сказала про игру NHL, зато выкатила два трейлера NBA Live 18.

В новой части баскетбольного симулятора от EA появится переработанный режим карьеры The One. Пользователи смогут создать собственного персонажа для игры в качестве профессионального спортсмена НБА или уличного игрока в стритбол. В последнем случае будет доступен режим игры 5 на 5.

В NBA Live 18 игроки смогут создать собственного персонажа для игры в качестве профессионального спортсмена НБА или уличного игрока в стритбол.

Демоверсию NBA Live 18 выпустят в августе 2017 года. При этом все достижения в одиночном и кооперативном режимах сохранятся. Релиз игры запланирован на сентябрь на платформах Xbox One и PlayStation 4.

Anthem

Другой тайтл Electronic Arts уже успели прозвать Destinyподобной игрой. О проекте неизвестно ничего, кроме сеттинга – научно-фантастический. За разработку отвечает студия BioWare, которой сильно досталось за последнюю часть Mass Effect: Andromeda. Больше подробностей раскроют на конференции Microsoft 12 июня в 00:00 по московскому времени.

Battlefield 1

На EA Play показали пока только тизер нового дополнения «Во имя царя». В ролике звучит стихотворение Анны Ахматовой «Почти в альбом».

Услышишь гром и вспомнишь обо мне,
Подумаешь: она грозы желала…
Полоска неба будет твёрдо-алой,
А сердце будет как тогда – в огне.
Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас ещё оставив тень.

Точная дата релиза неизвестна. Разработчики намерены выпустить дополнение в сентябре на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

SEED

Нет, это не очередная новая игра. Вице-президент EA Патрик Содерлунд во время конференции анонсировал подразделение SEED. Это исследовательская команда внутри компании, которая займётся экспериментами с новыми технологиями, включая нейросети. Известно, что сотрудники активно работают c Project Scorpio. Задача команды – поиск нового игрового опыта за пределами существующих проектов EA.

Need for Speed Payback

«Форсаж» снова пытается переехать в плоскость видеоигр. Дебютный трейлер практически точно цитирует сцену с погоней за грузовиком не только визуально, но и буквально. В ролике демонстрируется несколько новых задач и отдельные варианты настроек игры. Need for Speed Payback предполагает переключение между тремя персонажами.

Тейкдауны из Burnout, открытый мир, полиция, расширенные опции тюнинга – EA пытается сделать всё, чтобы вернуть лицо игровой серии.

Need for Speed Payback выйдет 10 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Star Wars Battlefront 2

Хедлайнер всей конференции, которая началась с выходом Джанина Гаванкар. Актриса озвучила главного имя персонажа – Иден Версио.

Battlefront 2 выглядит пока как хорошо выполненная работа над ошибками. Сюжетная кампания есть, три эпохи вселенной есть, воздушные бои есть. Как и новая система классов и бесплатные дополнения (уже известно, что Финн, Капитан Фазма, Дарт Крайт и планета Ди'Куар появятся с первым контентным обновлением в декабре). И это далеко ещё не всё. По крайней мере, на этот раз, если фанаты и будут гореть, то не сильно. Уже сейчас их стараются умаслить по полной.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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