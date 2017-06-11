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Фигурки и статуэтки героев Overwatch, Dota 2, LoL, HotS и CS:GO
Текст: Александр Бражник

Ценный пластик. Фигурки и статуэтки популярных персонажей видеоигр

Как игрушечные копии героев видеоигр стали объектом коллекционирования и источником дополнительного дохода для разработчиков.
11 июня 2017, воскресенье. 14:45. Киберспорт

Японская компания Good Smile анонсировала выпуск пластиковой фигурки одного из самых популярных персонажей Overwatch — Трейсер. Созданная по лицензии Blizzard, эта игрушка может похвастаться потрясающим портретным сходством с героем онлайнового шутера и способностью принимать различные позы. Мимику Трейсер можно изменить за счёт трёх съёмных вариантов лица, а в руки ей вложить пистолеты и импульсную бомбу. В продаже фигурка появится только в декабре, но уже сейчас её можно заказать по цене около 60 долларов.

Реалистичные фигурки с подвижными сочленениями и статуэтки персонажей из популярных игр, включая киберспортивные дисциплины, давно стали предметом вожделения многих геймеров. Игроки с удовольствием коллекционируют пластиковые копии любимых героев. Но зарождалась эта культура на любви другого многочисленного сообщества. В 60-е годы прошлого века американская компания Hasbro решила подогревать интерес киноманов к популярным фильмам выпуском экшен-фигурок с подвижными частями, сменными костюмами и аксессуарами. Изначально эта продукция была рассчитана на детей, но очень скоро превратилась в предмет коллекционирования.

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Одними из первых персонажей, воплощённых в пластике, стали супергерои из вселенных DC и Marvel. Большой вклад в продвижение нового увлечения внесли фигурки, выпущенные по лицензии «Звёздных войн». Очень быстро рынок экшен-фигурок и коллекционных статуэток стал основой мерчендайза для голливудских компаний, а с развитием индустрии видеоигр значительно раздвинул свои границы.

Немалое значение для геймеров-коллекционеров имеет факт, сделана ли фигурка по лицензии издателя и каким тиражом она выпущена. Модели распространения тоже бывают разные. Нередко фигурки и статуэтки становятся частью коллекционного издания игры, но чаще продаются отдельно. Официальные цены на них начинаются с десятков долларов, но спустя какое-то время стоимость отдельных экземпляров может достигать на интернет-аукционах нескольких тысяч «зелёных».

Особую ценность для коллекционеров представляют статуэтки, изготовленные вручную. Отдельные художники специализируются на штучном копировании персонажей из видеоигр. Их создание требует не только усидчивости и кропотливой работы, но и знания анатомии человека и недюжинного художественного мастерства.

Overwatch

Dota 2

League of Legends

World of Warcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone

Counter-Strike: Global Offensive

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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