E3 2017: Новая Need For Speed и возвращение NBA Live

О новой Need for Speed, которая теперь похожа на сериал «Форсаж», оскароносном актёре в Madden NFL и возвращении NBA Live.

Выставка E3 2017 ещё официально не открылась, но компания Electronic Arts уже продемонстрировала свои новинки всему миру. Вчера вы могли посмотреть презентацию EA Play в прямом эфире, после которой журналистам со всего мира дали поиграть в готовящиеся к выходу игры. Сегодня мы расскажем о новой части популярного автомобильного блокбастера Need for Speed, а также обо всей спортивной линейке, которую EA показала на выставке.

Need for Speed: Payback

«Это не совсем гоночная игра, это скорее автомобильный экшен», — говорит один из продюсеров игры во время закрытой презентации. Ориентир для игры выбран верно — суперпопулярный киносериал «Форсаж». Как и в фильме, в Payback главные герои будут сражаться против огромного преступного картеля, разумеется, в первую очередь на автомобилях.

На пресс-конференции показали погоню, во время которой главной героине игры Джесс пришлось перепрыгивать на ходу с автомобиля на огромный грузовик, мчащийся по хайвею — типичнейшая для «Форсажа» ситуация. Подробности сюжета, кроме наличия трёх героев и города Фортуна-Вэлли, пока держатся в секрете. Единственное, что известно, что сюжетная часть игры будет проходить в отрыве от мультиплеера и других режимов игры.



Помимо криминальной истории в NFS: Payback будет и открытый мир, который разработчики постарались насытить всевозможными заданиями и секретами. Помимо обычных ситуаций — гонок, встреч с полицией — на карте будут спрятаны редкие уникальные автомобили, найдя которые, вы пополните свой гараж (привет, Forza Horizon!). Сама же местность напополам, по словам разработчиков, списана с Лас-Вегаса и Сиэтла, то есть помимо залитого огнями казино мегаполиса в Payback будут и пустыни, и леса западной Америки.

Много спорта и побег из тюрьмы. Что показали на конференции Electronic Arts Игровой процесс Need for Speed Payback, трейлеры сюжетных режимов Madden NFL и FIFA 18 и анонс новых игр от BioWare и Hazelight на EA Play.

Конечно, в Payback будет и главная фишка всего сериала Need for Speed — мощная кастомизация автомобилей. На презентации нам показали, как можно «затюнинговать» классического вольсквагеновского «Жука». Помимо огромного набора спойлеров, колесных дисков и прочего, в Payback будут и полные обвесы, которые сильно преображают внешний вид автомобиля, а также меняют его гоночные характеристики.



По поводу киберспортивных активностей разработчики пока не сильно распространяются. По их словам, сейчас для команды важно сделать просто хорошую игру. А если кто-то в Payback будет ещё и устраивать турниры, то будет вообще замечательно.

Баскетбольный сериал от EA Sports последние 10 лет испытывает невероятные трудности. По качеству некогда флагман жанра в последних выпусках сильно уступал NBA 2K, продажи падали, а разработчики серии шли на радикальные шаги, чтобы привести свою игру в чувства. Меняли название, закрывали сериал, потом снова возрождали, и теперь вот осенью выходит новая часть — NBA Live 18. Во время презентации я не поверил своим глазам — EA Sports провели мощную работу над ошибками. Как сказал стоящий рядом со мной чернокожий американец: «NBA Live вернулась, детка!»

Главное — в NBA Live совершенно другой игровой процесс. От анимации баскетболистов до их взаимодействия на площадке. Что-то подсмотрено у конкурентов, что-то своё, но NBA Live действительно впервые за годы играется очень неплохо. Нет того сумбура и идиотизма, который был в предыдущих частях.

Второе — NBA Live потрясающе выглядит и по картинке почти ни в чём не уступает NBA 2K. Мы играли в пресс-версию на PS4 Pro, но разработчики уверяли, что на неанонсированной пока (это случится уже вот-вот) новой консоли от Microsoft будет ещё круче. Особенно хорошо авторам удалось передать антураж баскетбольных матчей — от оформления арен до поведения зрителей.

Одним из трендов всей спортивной линейки EA Sports на E3 2017 стало внедрение в каждую игру сюжетного режима. В NBA Live 18 он называется The One, и в нём всё как мы любим — история неизвестного баскетболиста, который с нашей помощью продирается к славе. Причём в The One будет не только студенческий баскетбол и НБА, а также и уличные поединки. По словам продюсера, они постарались не просто сделать одиночный режим, а передать всю культуру американского баскетбола. Учитывая, что творилось в очередях к стендам на NBA Live, а там было шумно примерно как на рок-концерте, то кажется, что у EA Sports получится в этом году возродить франшизу. Впрочем, не будем загадывать.

Madden NFL 18 и FIFA 18 на Switch

Про американский футбол и отдельно серию Madden NFL у нас знают немногое, поэтому я ограничусь лишь общими фактами, тем более что на презентации игре уделяли не так много времени.

Главная новинка — новый сюжетный режим, который обставлен в лучших традициях Journey из FIFA. Огромное количество героев, звезды американского футбола в кадре и душещипательная история очередного талантливого спортсмена, который мечтает стать звездой NFL. Одну из центральных ролей в истории сыграл актёр Махершала Али, лауреат «Оскара»-2017 за роль в фильме «Лунный свет».

Также нас заверили, что Madden NFL будет самой красивой спортивной игрой в истории и долго показывали, как мнется и деформируется форма на бегущем атлете. Особенно хорошо, по словам разработчиков, игра будет круто смотреться на новой консоли от Microsoft.

Также удалось поиграть в FIFA 18 в версии для Nintendo Switch. Хорошая новость заключается в том, что игра смотрится на не очень мощной консоли вполне прилично. Графически все, конечно, беднее, но почти все приемы и фишки большой игры остались на месте. К тому же, в Switch-версии будет Ultimate Team — самый популярный режим игры. И это уже доказывает, что в EA Sports верят в новую консоль от Nintendo.

Новая глава. 5 главных нововведений в FIFA 18 Новые легендарные игроки, Криштиану Роналду на обложке, обновление режима Journey и другие новинки FIFA 18.

Плохая новость — маленькие кнопки Switch совершенно не подходят для интенсивной игры, когда хочется крутить финты, делать ложные замахи и так далее. Скорее всего, если кто-то захочет показывать киберспорт на портативной консоли, придётся покупать дополнительные накладки на кнопки.