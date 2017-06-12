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Новые игры компании Bethesda на выставке E3 2017
Текст: Георгий Ядвидчук

Возвращение агента Бласковица. Все анонсы Bethesda Softworks на E3 2017

Продолжение Evil Within и Wolfenstein, а также дополнение для Dishonored 2 и чемпионат по Quake Champions на миллион долларов.
12 июня 2017, понедельник. 10:15. Киберспорт

Компания Bethesda достаточно быстро отстрелялась на E3 2017, ограничившись короткой конференцией. Упор был сделан на играх, которые выйдут в 2017 году. Список анонсов получился хоть и не очень большим, но довольно интересным.

The Elder Scrolls Legends

Карточная игра The Elder Scrolls Legends обзаведется новым дополнением под названием Heroes of Skyrim. Оно будет состоять из 150 карт. Выход запланирован на 29 июня 2017 года.

The Elder Scrolls Online

Да, новую часть в серии TES не показали. Зато разработчики выпустят дополнения для многопользовательской TES: Horns of the Reach и Clockwork City. Первое DLC включает два новых подземелья, новые маски монстров и достижения. Второе добавит город и крупную локацию с квестами, на прохождение которых уйдет более 10 часов. Оба дополнения будут платными. Их стоимость не раскрывается.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Как и сообщалось ранее, Skyrim появится на Nintendo Switch. При этом героя можно будет одеть в костюм Линка из The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Quake Champions

Компания ESL и id Software проведут чемпионат мира по новому шутеру из серии Quake. Игра по-прежнему находится в бета-версии, однако это не помешает организовать соревнования в двух форматах: 1 на 1 и 4 на 4. Общий призовой фонд – миллион долларов. Финальная стадия пройдет в Далласе на выставке QuakeCon с 24 по 27 августа.

Dishonored: The Death of the Outsider

Билли Лерк и Дауд возвращаются как основные персонажи дополнения под названием The Death of the Outsider. Их новой целью станет никто иной как Чужой. Выход DLC состоится 15 сентября 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.

Evil Within 2

Продолжение Evil Within, о котором пока ничего неизвестно. Зато прослеживается фирменный стиль японского геймдизайнера Синдзи Миками, создателя Resident Evil. Игра выйдет 13 октября на PC, PS4 и Xbox One.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Хардлайнер конференции, которая первые минуты бомбила роликами про DOOM и Fallout 4 в виртуальной реальности. Агент Бласковиц снова вернулся очищать мир от фашистской заразы в 1961 году. Важно понимать, что игра не претендует на историческую достоверность, так как все события происходят в вымышленном мире. Игроки посетят Нью-Мексико, Новый Орлеан и пост-ядерный Нью-Йорк. Выход Wolfenstein 2: The New Colossus стоит ожидать 27 октября на PC, PS4 и Xbox One.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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E3 2017 Quake Champions
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