Взяли количеством. Что показали на конференции Microsoft на E3 2017

Главной интригой конференции Microsoft задолго до её начала был внешний вид новой игровой консоли, её официальное название и цена. Известный журналист и постоянный ведущий премии The Game Award Джефф Кейли из кулуаров E3 2017 немного смазал впечатление, за несколько часов до мероприятия уверенно заявив на своей странице в «Твиттере», что знает стоимость устройства – $ 499. В конце более чем полуторочасовой конференции представители Microsoft подтвердили эту информацию.



Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер вышел на сцену E3 Coliseum в футболке с надписью «Player (1)». Именно этому игроку индустрии видеоигр досталось представить миру новую консоль, до сих пор известную под кодовым названием Project Scorpio. В Microsoft не стали мудрить с названием, выбрав для нового устройства имя Xbox One X. Характеристики приставки стали известны ещё два месяца назад, поэтому оставалось презентовать её внешний вид. В итоге Xbox One X оказалась не только самой мощной игровой консолью в мире, но и самой маленькой в семействе Xbox. Разработчики отметили, что все аксессуары и игры Xbox One будут совместимы с новым устройством. Продажи Xbox One X начнутся 7 ноября 2017 года.

Конференция Microsoft на E3 2017 оказалась ярче, живее и насыщеннее мероприятия Electronic Arts. Разработчики буквально завалили геймеров анонсами новых игр. Некоторые из них публика ждала долгое время, другие оказались абсолютно неожиданными. В общей сложности зрителям показали более четырёх десятков проектов, половина из которых станет эксклюзивами для Xbox One и Windows 10.

Forza Motorsport 7

Одним из флагманов новой консоли станет гоночный симулятор Forza Motorsport 7. Для громкого анонса этого проекта Microsoft заключила контракт с Porsсhe и включила в игру новейший суперкар Porsche 911 GT2 RS. Игру можно будет запускать в разрешении 4К с частотой кадров 60 fps. Forza Motorsport 7 стартует на месяц раньше Xbox One X – 3 октября 2017 года на Xbox One и Windows 10.

Metro Exodus

Приятной неожиданностью стал анонс игры Metro Exodus. Вдохновлённые творчеством Дмитрия Глуховского разработчики обещают выпустить новую часть серии в 2018 году. Действие будет разворачиваться в российской глубинке и постапокалиптической Москве. Игра выйдет на Xbox One, Playstation 4 и PC.

Assassin's Creed: Origins

Новая часть Assassin's Creed перенесёт игроков на земли Древнего Египта. На конференции Microsoft показали трейлер игры и геймплейные кадры из альфа-версии. Релиз Assassin's Creed: Origins состоится 27 октября 2017 года на Xbox One, Playstation 4 и PC.

Crackdown 3

Один из эксклюзивов для Xbox One и Windows 10 на конференции Microsoft представил актёр Терри Крюс. Экшен находится в разработке с 2014 года и информация о его технологическом совершенстве с завидным постоянством появлялась на выставке E3 в прошлые годы. Похоже, на этот раз разработчики наконец определились с датой выхода: релиз Crackdown 3 состоится в день официального старта продаж Xbox One X – 7 ноября 2017 года.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Набравший большую популярность среди PC-геймеров многопользовательский шутер PlayerUnknown's Battlegrounds окажется портирован на консоли семейства Xbox One уже в конце этого года.

Dragon Ball FighterZ

Студия Bandai Namco представила на конференции Microsoft свой новый файтинг Dragon Ball FighterZ. Игрокам будет предложено сражаться командами 3 на 3, подбирая выгодное сочетание бойцов. Разработчики обещают динамичные бои и широкий набор приёмов. Игра выйдет в 2018 году на Xbox One, PlayStation 4 и PC.

Life is Strange: Before the Storm

Информация о выходе новой Life is Strange просочилась в Сеть до начала E3. На конференции Microsoft стало известно, что приквел Life is Strange: Before the Storm будет поделён на три эпизода, первый из которых увидит свет уже 31 августа.

Middle-Earth: Shadow of War

Анонсированная ранее Middle-Earth: Shadow of War, по задумке представителей Microsoft, также будет стимулировать продажи Xbox One X. При этом игра появится и на консоли от Sony. Релиз экшена по вселенной «Властелина колец» после переноса запланирован на 10 октября 2017 года.

Sea of Thieves

Ещё один эксклюзив удостоился длиннющей демонстрации на конференции Microsoft. Многопользовательское пиратское онлайн-приключение не удивило разнообразием показанных заданий. У разработчиков ещё есть время для полировки проекта – релиз перенесён на начало 2018 года.

Black Desert

Другая ММО, которой теперь предстоит перекочевать на консоли семейства Xbox One, попытается привлечь уже знакомую с ней публику пресловутым разрешением 4К. На приставках от Microsoft южнокорейская Black Desert должна появиться в начале 2018 года до релиза на PlayStation 4.

Deep Rock Galactic

Кооперативный экшен с процедурной генерацией окружения Deep Rock Galactic уже находится в раннем доступе в Steam. На Xbox One игру обещают выпустить в этом году.

State of Decay 2

И снова эксклюзив для Xbox One и Windows 10. Выход сиквела зомби-шутера намечен в планах Microsoft на 2018 год.

Anthem

Одной из самых зрелищных демонстраций оказалось представление Anthem от BioWare, которой за сутки до этого дразнили на конференции Electronic Arts. Шутер с кооперативом на четверых игроков предстал перед публикой во всей красе. Своей впечатляющей графикой он обязан движку Frostbite. Игру обещают выпустить в конце 2018 года.

В ходе конференции Microsoft было продемонстрировано ещё много других игр. Среди них шутер от третьего лица The Darwin Project, платформеры Ori and the Will of the Wisps, The Artful Escape и Super Lucky’s Tale, научно-фантастическая игра TACOMA, The Last Night, Code Vein, Ashen и множество других проектов.

Фил Спенсер отдельно остановился на 4K-апдейтах популярных игр для Xbox One X. Первопроходцами станут Gears of War 4, Forza Horizon 3 и Halo War 2, позднее появятся Final Fantasy XV и Resident Evil 7.

Большое внимание Microsoft традиционно уделяет обратной совместимости. На конференции было объявлено о запуске программы для игр с оригинальной консоли Xbox. Сервис окажется доступен геймерам уже в этом году и позволит использовать мощность новой консоли для более качественного отображения и быстрого запуска любимых игр.