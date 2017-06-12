Спамеры иллюзий. Все этапы Epicenter глазами англоязычных зрителей

Групповая стадия

В самом начале турнира Epicenter по Dota 2 показ соревнований вызвал у англоязычного сообщества смешанные чувства. На групповой стадии все игры вызывали интерес публики, но шли на двух стримах одновременно. К тому же, впечатление испортил обсервер. У англоязычных комментаторов не было отдельного человека на камере, поэтому они работали с русскоязычным. А он, к сожалению, по уровню пока не дотягивает до зарубежных коллег. Да и комментаторы часто рассказывали о других событиях на карте.



Что касается матчей, то в первые дни все удивились двум вещам: отличной подготовке LFY и очень слабой игре Team Liquid.



— После S-god игра Miracle – это кровь из глаз.

— Такое ощущение, что когда Sumail играет на Storm, у него не заканчивается мана. Он прыгает так, как будто у него постоянный реген. Когда я играю, мне хватает поставить один ремнант и прыгнуть два раза.

Группа А — тяжелая шутка. Большой вопрос, кто присоединится к Na'Vi в паре на вылет. Пока что претендует только Liquid.

— Вы только что могли услышать, что на другом стриме кто-то дал RP.

— А я жду комментариев вроде «Я следил за LFY с TI1 ещё до того, как вы все узнали о них. И я был их большим фанатом».

— И мы снова идём к тому, что Team Secret выглядят как тир-1 в группе, а потом отлетят в самом важном матче.

— Пожалуйста, больше не берите традиционных саппортов в мир. Вчера три парня поставили иконки Earthshaker на мид. К счастью, я успел его забанить.

— OG всегда возвращается к стратегиям с иллюзиями, когда находятся под давлением. Но они уже не так хороши, и это слишком предсказуемо.

— Я ничего не ждал от Na'Vi, но всё равно разочарован. У них есть потенциал быть как минимум тир-2 командой с возможностью удивить противников. Но по какой-то причине они выглядят так, как будто не тренировались и не понимают мету. Я надеюсь, что организация сделает серьёзные изменения и переформирует Na'Vi после того, как они пропустят TI.

— n0tail выиграл 4 из 5 мэйджоров, а люди продолжают его называть спамером иллюзий и дерьмовым керри после одной или двух неудачных игр.

— Я поверить не могу, что их обсервер так плох. Им давно пора отдать контроль камеры комментаторам. Я слышу, как LD комментирует ганк, а в это время мы смотрим, как игрок в миду бьет крипов.

— А мне нравится, какая интересная получилась групповая стадия на Epicenter. На мэйджоре она практически не важна, потому что никто не вылетает.

— Я не знаю, почему люди так наезжают на Secret за то, что они не взяли первое место в группе. Три дня назад хейтеры вообще называли их тир-3.

Четвертьфиналы

Четвертьфиналы, и сразу на вылет, – дота-сообщество к такому не привыкло. Но зато этот формат позволил насладиться напряжёнными матчами, а не ждать развязок в нижней сетке. По мнению англоязычных зрителей, Virtus.pro уступила вполне заслуженно – не нужно недооценивать соперника, даже если он провёл не лучший групповой этап. Ну а Team Secret может гордиться тем, что у них есть Yapzor.



— Боже, люди гонят на MP, но на самом деле очевидно, что Secret просто больше фарма отдают саппортам. 10 тысяч золота в середине и конце игры из 15 тысяч преимущества принадлежало только саппортам и дало возможность Rubick делать то, что он делал.

— Я удивлён, что нет кабинок. На играх VP будет очень шумно.

— Ру-хост сказал, что они используют вертолетные наушники с белым шумом, но я не уверен, что это поможет.

— Cyborgmatt: «Неважно, насколько хороши наушники, если в микрофон залетают все звуки».

Я должен создать религию, где мы будем поклоняться Yapzor на Rubick.

— Я думаю, что даже если Secret проиграют EG, их нужно пригласить. Они обыграли OG, Liquid и IG на этом турнире со счётом 2:0, и все эти команды получат приглашения на TI.

— MP – это самый жадный саппорт, которого я только видел. Его саппорт-Lifestealer постоянно забирает фарм у Yapzor на керри-Rubick.

— Так много людей набросились на Kuro после первой игры, а потом он передрафтил VP во второй и переиграл в третьей. Будет здорово, если Reddit поймет, что любая команда из топ-10 может проиграть.

— VP: «Мы не волнуется по поводу Liquid». Liquid: «lul».

— Очень рад, что VP вылетела после интервью, в котором Solo говорил, что они думают только о гранд-финале против EG.

— VP нужно перестать писать GG в большинстве игр, когда есть ещё хоть небольшая вероятность того, что её можно перевернуть. Такое ощущение, что они играют не слишком хорошо, как будто воспринимают это как тренировку.

— Действительно разочаровывающая игра от VP. Они так непоследовательны, не могут удержать свою игру, делают одну ошибку, проигрывают драку, а потом по наклонной. Но в какой-то степени я рад, что они проиграли, это будет для них хорошей пощёчиной, которая покажет, что они сильны, но слишком высокомерны.

Полуфиналы

От полуфинальных встреч ждали равной борьбы и жарких матчей, а получили две серии по две карты, причём практически без сопротивлений. Secret от разогнавшийся EG не спас даже гениальный Rubick, а LFY расслабилась в самый неподходящий момент.



— Midone умер, выкупился и опять умер. Больше похоже на Imdone.

— Yapzor будет очень популярен во время решаффла после TI, если не раньше. По сравнению с ним остальные игроки Secret выглядят отвратительно.

— Хорошо сыграно, EG. Они играют на каком-то другом уровне. Zai и Sumail, вероятно, лучшие игроки в доту прямо сейчас.

— Puppey оценивает Ember слишком высоко. Я понимаю, что Midone божественно играет на нём, но это не первый раз, когда они проигрывают, потому что Ember контрят на линии и он не получает фарм.

— Ребят, давайте перестанем обвинять во всём капитанов после неудачных драфтов. Мне кажется, это происходит каждую игру: «Cr1t draft LUL», «Puppey draft LUL», «Kuro draft LUL». Если это не полный аутдрафт, то мы видели, что исполнение значит в десятки раз больше. Поэтому аналитикам и игрокам сложно угадать, кто выиграет.

— Какого чёрта Valve просто не добавят возможность играть турниры по локальной сети?

Я прошу прощения у Liquid, что сомневался в них. Думал, им будет тяжело против LFY. Но серьёзно, LFY играли плохо. Недооценили соперника или Liquid просто слишком сильны?

— От практически вылета на групповой стадии до доминирования в плей-офф над фаворитами.

— Death Prophet – это самый ужасный пик против BB. Ты пытаешься убить его с помощью ультимейта, но первым умираешь от пассивки.

— У меня закончили PogChamp для Liquid. Кто-то из фанатов EG может одолжить на финал?

Шоу-матч

Пока финалисты готовились к заключительной встрече турнира, организаторы провели один из самых удачных шоу-матчей. В нём принимали участие комментаторы и аналитики русскоязычной и англоязычной студии. К радости Reddit, последние оказались сильнее, а вот ру-кастеры не смогли реализовать свою заготовленную стратегию.



— На LAN-финале Dota101 Collegiate Open 13 апреля 2013 года GoDz взял себе макмаффин с двумя яйцами, а EternalEnvy, который там был сокастером, украл его. Когда GoDz это заметил, он вызвал EE на матч 1 на 1 в миду. GoDz иград на DP, а EE на Ursa. Если GoDz выигрывает, то Envy покупает ему ещё два макмаффина, если Envy выигрывает, то он не платит за спёртый. GoDz выиграл матч, но Envy так и не сдержал обещание.

— Спасибо вам, Epicenter, за этот шоу-матч. Серьёзно, это было чертовски весело и немного лучше, чем All Stars последние годы на TI. Спасибо талантам, что согласились на это, а Fly и n0tail на каст.

— Единственное, что заставило меня посмотреть это – это ХВОСТ. Боже, как же я скучаю по старым Na'Vi.

— Как и всегда в шоу-матчах. Одна команда прикалывается, другая выкладывается на победу. Результат понятен уже после пиков.

— В следующий раз нужно играть Reverse CM.

Финал

От гранд-финала Epicenter на Reddit ждали двух возможных исходов: лёгкой победы Evil Geniuses или зарубы на пять карт, где выиграет тот, кто быстрее снесет трон при размене. Но у Team Liquid были другие планы. Ещё на стадии драфта европейцы не оставили шансов своим соперникам и защитили титул чемпионов.



— Давайте посмотрим что будет, если мы не забаним Wisp. – ОТМЕНА!

— Как можно не банить Io против Liquid? У GH даже в пабе на нём 73% винрейта!

— Какая-то аналитика тут на 1k. На самом деле Liquid выиграла, потому что их уровень башен был выше. Больше играешь – больше зарабатываешь уровней – больше опыта в дотке.

— GH слишком хорош. Jerax, Yapzor, GH – игроки на 4 позиции становятся моими любимчиками. Люблю это «мало фарма, но много пользы».

— Как всегда. EG выиграла – Sumail лучший мидер в мире. EG проиграла – кикните Cr1t с его дерьмовыми пиками, верните PPD.

Miracle должен получить собственный сет на Invoker.

— Liquid часто играют в несколько кор-геров, а это отлично контрит стратегию EG, где всё делает Sumail.

— Secret выиграла этот турнир для Liquid, обыграв в группе OG.

— Никогда не видел, чтобы кто-то так разваливал EG.

— До появления SADBOYS это был их обычный матч.

— Наконец-то мы поняли, что EG всё-таки люди и могут ошибаться.

Арт турнира

Большие чемпионаты с лучшими командами – это не лучшее время для творчества. Но зато всегда можно сделать забавный коллаж по результатам турнира.

Косплей турнира

Англоязычные зрители не забывали следить и за косплеерами в зале и на сцене. Им тоже приглянулся крип, но вот девушка в костюме Invoker действительно завоевала их сердца. Косплею на Epicenter 2017 по Dota 2 будет посвящён отдельный материал на «Чемпионате».

Момент турнира

Epicenter выдался богатым на красивые моменты, реддиторы еле успевали делиться записями и комментировать действия игроков. Выбрать один хайлайт из десятков крутых моментов затруднительно, поэтому мы сделали подборку от разных команд и игроков.

Групповая стадия турнира запомнилась зрителям очередными комбинациями от Virtus.pro. Всю её мощь на себе ощутила Planet Odd, а крики кастеров было слышно на соседнем стриме.

Одним из главных героев турнира стал Язиед «Yapzor» Жарадат. Интересно, чем его так полечили в московской больнице, что он выдавал такие шикарные игры на Rubick?!

Но любимый жанр любого реддитора – это хайлайты от Sumail. Мидер EG до самого гранд-финала претендовал на второе подряд звание MVP турнира благодаря вот таким небольшим, но красивым моментам.