Крип зрительских симпатий. Конкурс косплея на Epicenter по Dota 2

Без конкурса косплея не обходится уже ни один крупный турнир по Dota 2. Участники в костюмах приходят на соревнования не только в надежде выиграть денежный приз, но и желая развлечь публику между играми. Кому не хочется оставить на память фотографию не только с любимым игроком, но и со своим сигнатурным персонажем?



После технологичных и крутых косплеев в Маниле всего неделю назад казалось, что Москве будет сложно подобраться к заявленному уровню. Поэтому на Epicenter 2017 поклонники взяли не столько мигающими лампочками и живыми вардами, сколько разнообразием. Были тут и классические костюмы, и ростовые куклы, и даже завоевавший всеобщую любовь крип – главный воин любого матча.

Спамеры иллюзий. Все этапы Epicenter глазами англоязычных зрителей Сообщество Reddit – о лучших матчах московского турнира по Dota 2, самых интересных игроках и промахах организаторов.

Жаль только, что из-за затянувшегося шоу-матча конкурсу косплея на сцене досталось не так много времени. Предлагаем посмотреть на участников поближе и познакомиться с победителями.

Приз зрительских симпатий: Милана Есюткина, крип

Фото: media.epicenter.gg

2 место: Екатерина Корбут, Doom

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

1 место: Анна Крэйц и Марианна Тисс, Techies

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Другие участники конкурса

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg

Фото: media.epicenter.gg