«Соперники Team Liquid оказались не готовыми к такой доте»

— Понравился ли вам формат турнира с выбыванием команд после групповой стадии? Как в целом смотрите на тенденцию проводить плей-офф по классической, олимпийской системе?

— Пожалуй, единственный минус выбывания из группового этапа заключается в том, что многие команды не сыграют на сцене. Тем не менее считаю такой подход верным. Для зрителя это прекрасно: накал, драма, каждый матч — как последний. Если же говорить о спортивной составляющей и удобстве для игроков, то наличие нижней сетки, конечно, лучше. Формат The International — идеальный формат, на мой взгляд. Тут довольны и команды, и зрители. И групповой формат не теряет актуальности. Разве что у зрителя происходит перенасыщение дотой в групповом этапе и уследить за всеми матчами физически невозможно.

— Заслуживают ли Team Secret и LGD.FY, полуфиналисты такого крупного турнира, как EPICENTER, прямого приглашения в Сиэтл?

— Не думаю. Нужно понимать, в Китае и Европе есть более стабильные и успешные коллективы на данный момент (IG, Newbee, OG, Team Liquid). Team Secret должна без особых проблем проходить квалификацию, и им это будет полезно. У LGD.FY всё сложнее, ведь в китайской квалификации борьба куда серьёзнее. Но, на мой взгляд, им ещё есть что доказывать.

Алексей «Bafik» Бафадаров и керри команды Team Liquid Лассе «MATUMBAMAN» Урпилайнен

— В финале Team Liquid бросила все силы, чтобы не дать развернуться Sumail. Оказалось ли именно это ключом к победе над EG?

— Вы зрите в корень. Сумаил «SumaiL» Хассан — самое важное звено в команде, и это понимают все. Но ведь Сумаила пыталась выключить не только Team Liquid. Помимо особого внимания мидеру EG, европейская команда показала серьёзную стратегическую работу. Против них очень сложно драфтить, это команда с колоссальным набором рабочих персонажей. Они серьёзно подошли к вопросу стаков, и, если вы обратите внимание, буквально в каждой игре их ключевые персонажи вырывались вперёд за счёт этого аспекта. Думаю, к The International мы вернёмся к блокированию древних против множества героев.

Помимо особого внимания мидеру EG, европейская команда показала серьёзную стратегическую работу

В ходе турнира они набрали форму, выявили свои самые сильные стороны и грамотно использовали их. Соперники оказались не готовыми к такой доте. Думаю, «жидкие» завоевали прямое приглашение на The International, победив на двух LAN-турнирах. Но там всё будет намного сложнее, ведь после громких побед они записали себя в фавориты, а это серьёзное давление.

— Bristleback проявил себя с лучшей стороны на The Manila Masters и Epicenter, заняв лидирующие позиции как по популярности, так и по винрейту. Стоит ли его «нерфить» или команды просто не приспособились к игре против него?

— Думаю, стоит, да и разработчики со мной согласны. Как раз по окончании Epicenter Valve выпустила патч, где герою уменьшили прирост силы и бонусный урон от Warpath на первых двух уровнях. Это повлияет на него с точки зрения самостоятельности, но при правильных саппортах герой будет так же силён. Посмотрим, возможно, будут ещё изменения после The Summit 7.

Жаль, что при хорошей идее и должном хайпе в шоу-матче мы не увидели ничего интересного

— В шоу-матче русскоязычные таланты открыли драфт Pudge, желая придать зрелищности, но зарубежные коллеги начали набирать метовых героев, намекая на принципиальную борьбу. Каким всё же должен быть такой матч — серьёзным или фановым?

— Если никто не оговаривал заранее условия шоу-матча и это битва за прайд, то, безусловно, серьёзный подход. Не в обиду парням, мне кажется, они заняли очень удобную позицию, мол, смотрите, мы фанимся, а они подошли основательно, э-э-х. Возьми они более серьёзный и рабочий драфт, борьба была бы интереснее. Но представьте, что было бы, если бы они проиграли при равных драфтах. А так, многие фанаты списали это на «серьёзность англоязычных кастеров», мол, не умеют они в рофлы. Жаль, что при хорошей идее и должном хайпе в шоу-матче мы не увидели ничего интересного.