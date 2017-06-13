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Итоги турнира CIS Minor по Counter-Strike: Global Offensive
Текст: Кирилл Овсянников

Не такой уж «минор». Чем запомнится турнир CIS Minor по CS:GO

Московский турнир для команд второго эшелона в этом году получился на загляденье и в чём-то даже смог превзойти другие соревнования.
13 июня 2017, вторник. 10:15. Киберспорт

С появлением в киберспорте престижных мэйджоров часть состязаний неминуемо должна была оказаться во втором эшелоне. Обычно это случалось с мероприятиями, которые по тем или иными причинам не могли привлечь к участию сильнейшие команды мира. Впрочем, организаторы некоторых турниров и не думают привлекать чемпионские коллективы, ориентируясь на соревнования для подающих надежды новичков. Московский минор по CS:GO, завершившийся в выходные, как раз стал отличной иллюстрацией того, что хорошее зрелище можно организовать и без команд, входящих в топ мировых рейтингов.

Высокое качество игры

Всегда очень приятно смотреть, когда команды второго эшелона показывают действительно качественную игру. Пользуясь аналогиями с большим спортом, это можно сравнить с уровнем футбола в английском Чемпионшипе или студенческим баскетболом в США.

Мастерство и зрелость командам по CS:GO из СНГ пришло не случайно. В их игре видна работа опытных тренеров, понимающих в киберспорте и работающих по собственным апробированным методикам. «Умный CS:GO» – это теперь не только про Virtus.pro, SK Gaming или Astralis, но и про Tengri, Vega Squadron, pro100 и Quantum Bellator Fire. В их игре присутствует борьба интеллектов, война тактических задумок и хитростей, и это не может не восхищать. Особенно после того, как вспоминаешь, что для большинства этих игроков киберспорт на данный момент формально является хобби.

Новые имена

Главная ценность для зрителей на таких турнирах – это, конечно, своеобразная возможность заглянуть в ближайшее будущее киберспорта. Именно из игроков, уже отличившихся на подобных соревнованиях или только начинающих свою карьеру, вырастают будущие звёзды.

Вспомните истории Дениса «Seized» Костина или Егора «flamie» Васильева из Natus Vincere, и вы поймёте, что именно из самых упорных представителей второго эшелона появляются игроки мирового уровня. Многие участники турнира в Москве смогли отлично проявить себя по ходу соревнований. Взять хотя бы Николая «mir» Битюкова или Бектияра «fitch» Бахитова из Tengri. Можно назвать ещё с десяток отличных парней, чьи перспективы в киберспорте действительно велики.

Хорошая организация и настоящие эмоции

Московский минор проходил без зрителей. Это решение организаторов можно обсуждать и критиковать. Есть ощущение, что эмоций фанатов очень не хватило данному турниру. Наверняка несколько сотен болельщиков пожелали бы прийти на матчи и точно не оказались бы разочарованными. В остальном турнир был организован на высоком уровне. Игры шли без больших задержек и технических проблем, а на площадке работала полноценная студия аналитики. Ей команды-участницы постоянно подкидывали много работы.

Именно такой уровень организации позволяет молодым игрокам почувствовать себя частью самого настоящего большого киберспорта. Давайте сравним это с первым выходом новичка «Барселоны» на стадион «Камп Ноу» для игры за собственный клуб. В деле становления игроков этот, конечно, такой эмоциональный опыт имеет важнейшее значение.

Солидный призовой фонд

Ну и, наконец, деньги правят миром. За неимением других чётких и однозначных критериев успешности мы привыкли рассматривать киберспорт через призму призовых. Какой турнир заплатит победителю больше, тот и можно считать крутым. В этом плане CIS Minor оказался и не таким уж минорным. Призовой фонд в $ 50 тыс. по нынешним временам, может быть, и не является пределом мечтаний для профессиональных киберспортсменов, однако для команд второго эшелона считается вполне достойным.

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Безусловно, денежная мотивация на турнире не являлась основной, куда важнее было пробиться на главные отборочные к ELEAGUE. Но и $ 30 тыс. за первое место, доставшиеся Vega Squadron, и $ 15 тыс. за серебро Tengri отнюдь не окажутся лишними для молодых игроков. При этом обе команды заработали желанные слоты в офлайн-квалификацию к турниру PGL Major Kraków 2017.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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