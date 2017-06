Переиздание Age of Empires и возвращение Beyond Good & Evil 2

На игровой выставке E3 продолжают бомбить трейлерами, датами выхода проектов и новыми релизами. 12 июня нашлось место и киберспорту. По Quake Champions проведут чемпионат мира с призовым фондом в 1 млн долларов, а Intel и ESL объявили о создании премии для команд по CS:GO. И тоже в 1 млн долларов.



На конференциях PC Gaming Show и Ubisoft со сцены не звучали высокопарные речи о компьютерных соревнованиях или планах ворваться в киберспорт. В основном говорили больше об играх. И вот здесь не обошлось без громких анонсов.

Дополнение для XCOM 2

Студия Firaxis Games готовится выпустить новое дополнение для XCOM 2. War of the Chosen усложнит войну с Адвентами. Три новых лидера пришельцев, классы персонажей, сюжетная линия и большое количество контента. Разработчики уверяют, что DLC будет куда масштабнее предыдущих. Так что ждите 29 августа. Дополнение появится на PC, PS4 и Xbox One.

Mount and Blade 2: Bannerlord

Если вам нравятся масштабные средневековые бои, то студия TaleWorlds Entertainment готова забросить вас в самую гущу масштабного сражения и позволит поруководить армией.

Ooblets

Новая приключенческая игра от студии Glumberland, издавать которую будет компания Тима Шейфера Double Fine. Игрокам предстоит копаться в земле на ферме, выращивать неведомых зверушек, продавать то, что выросло на грядках, и отправиться навстречу приключениям. Релиз игры состоится в 2018 году на PC и Xbox One.

Total War: Warhammer 2

Продолжение первой Total War: Warhammer, вокруг которого ходит немало споров на тему, должно оно стать отдельной игрой или всего лишь дополнением. Так или иначе разработчики подготовили новое коллекционное издание за 150 долларов (фанаты за него продадут не только дом, но и душу), показали геймплейный трейлер и назвали дату выхода игры. Релиз состоится на PC 28 сентября 2017 года.

Lawbreakers

Отец Gears of War и жанра «шутер» Клифф Блезински выпустил трейлер Lawbreakers. По ощущениям, это Unreal Tournament нового поколения. Проверить этот тезис получится уже 8 августа 2017 года на PC и PS4.

Блезински сделал ещё один ход конём: его новая игра будет стоить 30 долларов, а никак не 60. Потому что, по его мнению, сетевые шутеры без полноценной кампании просто не могут обходиться в такую сумму, это неправильно. В общем, разработчик привлек к себе внимание и стал ещё ближе к народу.

Возвращение агента Бласковица. Все анонсы Bethesda Softworks на E3 2017 Продолжение Evil Within и Wolfenstein, а также дополнение для Dishonored 2 и чемпионат по Quake Champions на миллион долларов.

Echo Arena

Одна из немногих игр для VR, анонсированных на E3. Эксклюзив для Oculus Rift, который выйдет уже 20 июля. Единственный недостаток — это многопользовательская игра.

The Last Night

Odd Tales показала на E3 2017, пожалуй, самый стильный трейлер игры. Идеальное сочетание пиксельной графики и 3D-анимации. Авторы вдохновлялись фильмом «Бегущий по лезвию», поэтому события будут разворачиваться в киберпанковом мире. О дате выхода игры ничего не сообщается. Зато известно, где она появится раньше, — на Xbox One и PC.

Tunic

Приключенческий платформер, который визуально напоминает последнюю The Legends of Zelda. Над игрой работает Эндрю Шудайс совместно с компанией Finji, выпустившей Night in the Woods и Feist. Главный герой — очаровательный лис, путешествующий по миру в поисках приключений. Релиз состоится в 2018 году на Mac, PC и консолях.

Middle-earth: Shadow of War

Продолжение Middle-earth ещё не вышло, а разработчики уже анонсировали дополнение. В нём Талион и Келебримбор познакомятся с «клинком Галадриэли». Девушку прислала в Мордор сама королева эльфов Галадриэль. И всё ради того, чтобы сразиться с Назгулами и ослабить Кольца Всевластия.

Age of Empires Definitive Edition

Главный сюрприз PC Gaming Show — переиздание Age of Empires, которая вышла 20 лет назад. Разработчики прокачали всё: от графики до баланса. В общем, детство возвращается. Непонятно только: а нужно ли оно сейчас?

The Crew 2

Продолжение многопользовательской игры The Crew. Изначально проект позиционировался как гоночная аркада, но в итоге вобрал в себя так много, что теперь и непонятно, как его представлять. Тут гонки на автомобилях, мотоциклах, катерах, самолётах и вертолётах.

К The Crew 2 очень много вопросов. Первая часть провалилась. В какой-то момент издательство начало раздавать игру бесплатно. Однотипные задания, глупый сюжет и привязка к мультиплееру. Ubisoft в последние годы любит плодить игры с онлайном, от которых не испытываешь восторга.

Много спорта и побег из тюрьмы. Что показали на конференции Electronic Arts Игровой процесс Need for Speed Payback, трейлеры сюжетных режимов Madden NFL и FIFA 18 и анонс новых игр от BioWare и Hazelight на EA Play.

Skull and Bones

На дворе золотой век пиратства, вы капитан корабля, который можно улучшать как гоночный болид: от декоративных предметов до пушек. В общем, очередной многопользовательский проект от Ubisoft, за который страшно с момента анонса. For Honor теряет игроков из-за недостатка контента. И это основное опасение, на которое необходимо ответить разработчикам.

Steep

Игра про экстремальные виды спорта, за которую не стыдно, обзаведётся дополнением. Оно посвящено зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Лучше Steep, если вы любитель лыж и сноуборда, сейчас не найти, а с учётом грядущего события и подавно.

E3 2017: Новая Need For Speed и возвращение NBA Live О новой Need for Speed, которая теперь похожа на сериал «Форсаж», оскароносном актёре в Madden NFL и возвращении NBA Live.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Кроссовер для Nintendo Switch от Nintendo и Ubisoft. Со стороны Mario + Rabbids: Kingdom Battle напоминает мультяшный XCOM для детей. И это вовсе не плохо. По крайней мере на Switch появится ещё одна интересная игра.

Just Dance 2018

Конференцию Ubisoft невозможно представить без Just Dance 2018. Во время презентации танцевали, пели, но как-то недолго. В любом случае готовьтесь двигать попой 26 октября. Игра выйдет на консолях и предложит потанцевать как под современные хиты, так и под классику.

Transference

Новая игра для VR от Ubisoft, про которую пока ничего не понятно. Однако дебютный трейлер интригует. В видео снялся актер Элайджа Вуд. Он играет роль директора компании Spectre Vision. Вероятно, Transference окажется хоррором. Уж больно трейлер завораживает и пугает одновременно.

Far Cry 5

Настало время показать видео игрового процесса Far Cry 5. В новой части главный герой может отдавать приказы напарникам (неважно, живой это человек или пёс по кличке Бумер, который умеет не только бросаться на людей, но и приносить оружие в зубах) и устраивать сражения на самолётах. В остальном это пока типичный Far Cry.

Starlink: Battle for Atlas

Многопользовательская космическая аркада с открытым миром для Nintendo Switch, Xbox One и PS4. Модели и способности кораблей зависят от реально существующих моделей, которые можно модифицировать. Стоит добавить деталь — и она сразу появится в игре. В общем, родители, готовьте деньги. Дети будут мечтать о лучшем звездолёте во вселенной на пути к очередной планете.

South Park: The Fractured But Whole

На своей конференции Ubisoft напомнила, что ждать осталось недолго. Игра по мотивам «Южного парка» выйдет 17 октября 2017.

При этом разработчики готовят карточную игру на мобильные телефоны. Подробностей пока никаких, но это же South Park. Будет как минимум неловко и смешно.

Assassin's Creed Origins

Самое главное показали ещё на конференции Microsoft. Так что Ubisoft припасла только короткий ролик про Древний Египет.

Зато в конце конференции продемонстрировала 20 минут игрового процесса.

Взяли количеством. Что показали на конференции Microsoft на E3 2017 На своей конференции Microsoft представила публике анонсированную на прошлой выставке E3 консоль и завалила геймеров анонсами новых игр.

Beyond Good and Evil 2

Главный анонс всей выставки. Продолжение Beyond Good and Evil вернулось. Когда вышел Мишель Ансель, он не смог сдержаться и заплакал. Он назвал Beyond Good and Evil 2 «научно-фантастической космической оперой, где игроки бьются за свободу».

События игры развернутся до рождения Джейд, главной героини первой части, в XXIV веке в Солнечной системе под названием System 3. По сюжету это место, куда мигрировали люди со «Старой Земли». Количество ресурсов ограничено, а за остатки борются частные компании.



При этом стилистика и атмосфера игры отличаются от оригинала. Матерящиеся персонажи не имеют ничего общего с журналистской, чьё главное оружие — фотокамера.

Пока о Beyond Good and Evil 2 известно не так-то и много. Но для многих современных геймеров достаточно и трейлера. Сегодня ночью список игр, которые никогда не выйдут (привет, Half-Life 3 и WarCraft 4), покинула одна игра. Главное, чтобы не получилось, как всегда, что бывает с долгостроями.