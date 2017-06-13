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Итоги конференции Sony на выставке E3 2017
Текст: Александр Бражник

Россыпь эксклюзивов. Как прошла конференция Sony на E3 2017

Компания Sony на E3 сконцентрировалась на показе эксклюзивов для PlayStation 4 и VR, выделив под своё шоу всего один час.
13 июня 2017, вторник. 14:30. Киберспорт

Конференцию Sony на главной игровой выставке в этом году многие сравнивают не только с мероприятиями главных конкурентов, но и с презентацией самой компании на прошлой E3. И по ощущениям, то, что Sony показала в этом году, уступает упомянутым шоу. Во-первых, на E3 2017 компания фактически осталась без громких премьер, сделав упор на анонсированные ранее тайтлы, во-вторых, были продемонстрированы игры, выход которых ожидается ещё очень не скоро. При этом всё действо заняло чуть более часа, и в конце мероприятия многие зрители явно ждали продолжения.

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С другой стороны, Sony сконцентрировалась на PS4-эксклюзивах и играх для PlayStation VR, тем самым практически исключив повторения с продемонстрированным контентом на соседних конференциях. А небольшую продолжительность основного мероприятия можно отчасти оправдать насыщенным пре-шоу.

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport, обещающая онлайновые соревнования под эгидой Международной федерации автоспорта по графику реальных мировых чемпионатов, как раз оказалась в числе игр, вынесенных за рамки основной конференции. Игра осталась без точной даты выхода, в конце трейлера разработчики ограничились многозначительной надписью «2017».

В ходе пре-шоу была также продемонстрирована японская ролевая игра Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (релиз 10 ноября), платформер Knack 2 (5 сентября), Tropico 6. Большое внимание уделили проектам, рассчитанным на времяпрепровождение в компании друзей. Эти игры интегрируют консоли семейства PlayStation с мобильными устройствами благодаря новой системе PlayLink, что открывает новые возможности для совместных интерактивных развлечений. На такую совместную игру рассчитаны Hidden Agenda, That’s You, Frantics, SingStar Celebration и Knowledge is Power.

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К объединяющим друзей развлечениям можно отнести и кооперативный шутер Stange Brigade с возможностью прохождения до четырёх человек. Игра от создателей Sniper Elite и Zombie Army Trilogy перенесёт игроков в атмосферу 1930-х и выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Для PlayStation VR до начала основного шоу показали идеально вписывающуюся в эстетику виртуальной реальности Superhot.

Uncharted: The Lost Legacy

Основная часть конференции Sony началась с демонстрации сюжетного трейлера Uncharted: The Lost Legacy. Дополнение, обладающее чертами большой игры, выйдет 22 августа 2017 года и уже доступно для предзаказа.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Ещё одно дополнение к эксклюзивному хиту PlayStation 4 не получило точной даты релиза, однако было обещано, что мы увидим Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds уже в этом году.

Days Gone от Bend Studio

Нескольких минут игрового процесса удостоился другой PS4-эксклюзив – экшен Days Gone, анонсированный на прошлогодней выставке E3. Открытый мир с ездой на мотоцикле, зомби, оружие, рукопашные схватки и одинокий скиталец – что ещё надо для любителей постапокалипсиса? Дату релиза! Её-то как раз и не назвали.

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Monster Hunter: World

С совсем другими монстрами предстоит столкнуться в Monster Hunter: World, анонсированной в ходе конференции Sony на E3 2017. Динозавры из известной серии, несколько лет обходившие стороной консоли от Sony, возвращаются на PlayStation. Игра также выйдет на Xbox One и PC, релиз состоится в 2018 году.

Call of Duty: WWII

Одной из самых ярких демонстраций неэксклюзивного контента стал показ трейлера новой Call of Duty, раскрывающего подробности мультиплеера. Игра выйдет 3 ноября на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Shadow of the Colossus

Презентация полноценного ремейка вызвало оживление среди зрителей в зале. Ранее игру уже переделывали под PlayStation 3, пришла очередь PlayStation 4. На этот раз экшен переработают с нуля под современные технологические решения. Продемонстрированные визуальные изменения по-настоящему впечатляют. Релиз намечен на 2018-й.

God of War

Релиз ещё одного PS4-эксклюзива отнесли на начало 2018 года. Публике показали пятиминутное видео игрового процесса. В трейлере даются отсылки к прошлым похождениям Кратоса, подробнее представлена боевая система и раскрывается роль сына главного героя. Он будет активно помогать Кратосу в атаках.

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Detroit: Become Human

В трейлере Detroit: Become Human от Quantic Dream эксклюзивно для PlayStation 4 представили третьего главного героя Маркуса. Создатели Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls интригуют историями высокотехнологичных андроидов, однако фактически собирают своих человекоподобных роботов уже долгих пять лет. На этот раз игра также не получила даты релиза.

Destiny 2

Destiny 2, напротив, стала чуть ближе для тех, кто ожидает её выхода. Релиз многопользовательского шутера на PlayStation 4 и Xbox One состоится на два дня раньше запланированного срока – 6 сентября. Также владельцы приставок от Sony получат сутки преимущества на стадии бета-тестирования: все, кто оформил предзаказ, смогут войти в игру уже 18 июля. На следующий день откроют доступ держателям Xbox One за предварительную покупку версии для своей приставки, а ещё через два дня начнётся открытое бета-тестирование консольной версии. PC-геймеры смогут опробовать игру только в августе, а выход компьютерной версии отодвинули аж на 24 октября.

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The Elder Scrolls: Skyrim VR

В большом блоке VR-проектов на конференции Sony показали самые разнообразные игры от рыбалки до шутера. Но больше всего эмоций вызвала демонстрация The Elder Scrolls: Skyrim VR.

Spider-Man

Супергеройскую тему открыла Marvel vs. Capcom: Infinite, демоверсия которой уже доступна геймерам, а большую точку в конце всей конференции поставила горячо ожидаемая всеми демонстрация геймплея из новой игры про Человека-паука.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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