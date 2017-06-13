Всё хорошо, прекрасная маркиза. Чем запомнится Epicenter по Dota 2

Командная мета

Epicenter окончательно закрепил манильскую тенденцию на узнаваемые пики. В большинстве случаев не обязательно видеть логотипы команд, чтобы понять, кто и с кем играет. Во второй день группового этапа на англоязычном стриме режиссёр трансляции перепутал местами подписи EG и Planet Odd. Но аналитики уже после первой стадии банов заметили, что тут что-то не так, и начали бить тревогу.



За весь турнир единицы героев попадали в пики разных команд и играли на одной и той же позиции. В основном речь идёт о саппортах Crystal Maiden и Treant Protector, которым сразу же досталось в патче. Остальные популярные персонажи перемещались по линиям, ролям, игрокам от команде к команде и от игры к игре, составляя новые связки в разных драфтах. В итоге за турнир в пиках появились 93 героя, включая забытых Doom и Skywrath Mage.



Теперь задача капитанов и их команд – не вникнуть в общую мету, а создать комфортный для себя пул, даже если он не слишком успешен в руках других коллективов. Evil Geniuses на этом чемпионате проиграла всего две карты с Puck – ровно столько, сколько выиграли с ним все остальные команды вместе взятые. У них же в процессе турнира стратегию с Drow Ranger позаимствовала OG, но её игры шли не так быстро и гладко, как у «злых гениев». И если раньше никто не играл Elder Titan, это совсем не значит, что с ним не сможет выиграть LFY.

Фото: media.epicenter.gg

Турнир четвёртой позиции

Epicenter окончательно перетянул славу лучших игроков на саппортов четвёртой позиции. Недавние патчи всё больше вносили разнообразие в их игровой стиль, превратив в ключевую позицию, которая может делать всё. Теперь они и выигрывают старт игры, и фармят, чтобы быть инициаторами в мидгейме, и обеспечивают преимущество по обзору, и выполняют ещё с десяток разнообразных функций. И как только игрок на этой роли не справляется с какой-то из обязанностей, команда проваливается сразу в нескольких аспектах.

Epicenter окончательно перетянул славу лучших игроков на саппортов четвёртой позиции. Теперь они и выигрывают старт игры, и фармят, чтобы быть инициаторами в мидгейме, и обеспечивают преимущество по обзору.

Каждая команда, вошедшая в топ-4 турнира, может похвастаться невероятным уровнем исполнения саппортов. Марун «GH» Мерхей из Team Liquid стал лучшим игроком турнира, расправившись сначала с Virtus.pro, потом с LFY, а затем не дав сделать и шага в сторону Evil Geniuses. Сами «злые гении» серьёзно подняли уровень всей команды, когда Людвиг «Zai» Вольберг и Андреас «Cr1t» Нильсен определились со своими обязанностями. LFY заиграла в абсолютно другую доту, когда к коллективу присоединился Ah Fu, ускоривший темп игры всей команды. Даже в OG, вылетевшей ещё на групповой стадии, сиял Йессе «Jerax» Вайникка, который пытался успевать всегда и везде.

«Соперники Team Liquid оказались не готовыми к такой доте» Комментатор студии SLTV Алексей «Bafik» Бафадаров — об итогах, игроках и героях Epicenter Moscow 2017 по Dota 2.

Большинство команд, оставшихся за пределами четвёрки лучших, как раз не дотянули по уровню игры саппортов-«четвёрок». Илья «Lil» Ильюк ещё до чемпионата говорил, что не до конца изучил специфику роли в новом патче. Boboka из IG до сих пор пытается восстановить пул героев, а Na'Vi как будто играет с двумя саппортами пятой позиции.

Фото: media.epicenter.gg

Причём от «четвёрок» теперь требуют не только первоклассно перемещаться по карте, уметь фармить и реагировать на любые передвижения соперника. Теперь им нужно иметь пул героев чуть ли не шире, чем на любой другой роли. 6 из 4 наиболее популярных банов на Epicenter – это персонажи, которые стали самыми надоедливыми и опасными саппортами. Их вклад отметил и IceFrog, ослабив практически каждого популярного персонажа этой роли.

Всё хорошо, прекрасная маркиза

От Epicenter ждали не только шикарных игр и интересных сюжетных поворотов, но и первоклассного шоу и чудес организаторского искусства. Устроителям требовалось не только показать, как нужно проводить турниры, но и переплюнуть самих себя образца прошлого года. И вот с этой задачей организаторы, кажется, не справились.

От организаторов Epicenter ждали, что они не просто покажут, как нужно проводить турниры, но и переплюнуть самих себя образца прошлого года.

На Epicenter 2016 игроки каждый день хвастались роскошествами, которые их окружают. То унитазы с подогревами, то ужины при свечах, то денежный лимит, который можно потратить на еду и развлечения за счёт организаторов. В этот раз обошлось фотографиями кед (безусловно, крутых) и парой отчётов с экскурсий. То ли игроки, что называется, зажрались и уже ничему не удивляются, то ли их удивлять было нечем.

Фото: media.epicenter.gg

А посетители турнира отметили даже движение назад. Им не приглянулась площадка проведения с неудобными креслами. Зрители делились фотографиями, на которых просмотру мешали цепи, тросы, шторы и осветительные приборы. В конце концов, в зале были проблемы с экраном, на стриме — со звуком, а на самом турнире было нечем заняться.

Спамеры иллюзий. Все этапы Epicenter глазами англоязычных зрителей Сообщество Reddit – о лучших матчах московского турнира по Dota 2, самых интересных игроках и промахах организаторов.

Пока комментаторы восторгались в «Твиттере», обсуждения чемпионата в каждой группе VK превращались в список жалоб. Нет розыгрышей проходов на автограф-сессии, нельзя принести с собой даже воды, и отсутствует культурная программа. Даже церемония открытия, которой так интриговали организаторы, оказалась роликом со световыми эффектами. Зрители до конца турнира ждали, что хотя бы на закрытии грянет шоу сродни DAC, но и этого не случилось.



Турнир получился качественный, но до вау-эффекта совсем не дотянул. А некоторые зрители, побывавшие на мэйджоре, даже сказали, что киевский турнир был приветливее, комфортнее, а что самое главное — напряжённее и эмоциональнее.

Великолепная шестёрка

Впрочем, все понимают, чем и для кого важны турниры в середине июня. Именно их результаты определяют список команд, которые обеспечат себе поездку в Сиэтл без лишней квалификационной нервотрепки. И сотрудники Valve, которые отвечают за эту задачу, наверняка безмерно благодарны Team Liquid.

Фото: media.epicenter.gg

Если до Epicenter «жидких» вносили в список достойных претендентов, но однозначно инвайта им не отписывали, то теперь с ними всё предельно ясно. Как и с Newbee, которая неделю назад выиграла ZOTAC. Топ-4 мэйджора и две команды победительницы – чем не достойный список?

Суматоху могут внести результаты The Summit 7 и Galaxy Battle — последних чемпионатов перед квалификациями на The International. Но аналитики, уже взявшиеся составлять списки приглашённых команд, свято верят в силу Virtus.pro и Newbee. Если им достанутся чемпионские титулы, то это будет самый скучный анонс инвайтов за последние пару лет.