Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Как распределились $ 100 млн призовых с турниров по Dota 2
Текст: Владимир Чайка

Солидная сумма, или История $ 100 млн в Dota 2

Как суммарный призовой фонд турниров по Dota 2 достиг $ 100 млн и кому достались эти деньги.
14 июня 2017, среда. 11:00. Киберспорт

После завершения Epicenter Moscow 2017 суммарный призовой фонд всех официальных киберспортивных турниров по Dota 2 превысил $ 100 млн. На преодоление этой отметки ушло шесть лет. Несмотря на то что Valve дала мощный старт игровой дисциплине с помощью сногсшибательного по меркам 2011 года призового фонда в размере $ 1,6 млн, награда на регулярных крупнейших международных турнирах ещё более года держалась в интервале от $ 10 тыс. до $ 20 тыс. Лишь в ноябре 2012 года в рамках четвёртого сезона лиги G-1 Champions, прошедшей в китайском Фучжоу, была покорена планка в $ 50 тыс. А уже в преддверии The International 2013 в Шанхае состоялся первый «стотысячник» — Perfect World's Dota 2 Super League разыграла между участниками $ 170 тыс.

Кто и сколько зарабатывает в Dota 2. Долгожданный тест про деньги
Суммарный призовой фонд всех турниров по Dota 2 скоро пробьёт отметку в $ 100 млн. Знаете ли вы, в чьих карманах осели эти средства?

Удивление всего дота-сообщества вызвал анонс первого сезона Nexon Sponsorship League в Сеуле в 2013-м. На тот момент о корейских командах и игроках никто ничего не знал, а организаторы заявили о розыгрыше более $ 100 тыс. Стоит понимать, что тогда такие деньги не разыгрывались практически нигде. Поэтому на второй сезон в Южную Корею отправился первый легионер, которым стал Джимми «DeMoN» Хо, а на третий — уже целая команда Team Zephyr.

Впервые на Западе разыграли $ 100 тыс. в рамках MLG Championship Columbus в конце 2013 года — тот самый турнир, благодаря которому на весь мир прославился Артур «Arteezy» Бабаев. Маленькими шагами, но уверенным темпом призовые фонды международных соревнований каждый полгода-год ставили новые рекорды, и на данный момент уже было проведено несколько турниров без поддержки Valve, общий призовой фонд которых превышал $ 500 тыс. и даже $ 1 млн.

Распределение денежных средств турниров в Dota 2 по годам; показатель за 2017 год указан по состоянию на 12 июня и продолжает расти.

Распределение денежных средств турниров в Dota 2 по годам; показатель за 2017 год указан по состоянию на 12 июня и продолжает расти.

Как видно на диаграмме, из года в год сохраняется положительная динамика, но всё же ситуация может поменяться уже в этом году. Перед стартом The International 2016 суммарный призовой фонд всех турниров за первое полугодие составлял $ 9,95 млн, в то время как за аналогичный период текущего года было разыграно чуть более $ 7 млн. Конечно, впереди нас ждёт ещё несколько турниров, которые добавят в зачёт несколько сотен тысяч долларов, но сократить столь солидный гандикап перед началом чемпионата мира в Сиэтле не получится. По сути, разница как раз в сокращенном количестве мэйджоров: в 2016 году к лету уже состоялись турниры в Шанхае и Маниле, в то время как в 2017 — только в Киеве. Но если призовой фонд The International 2017 установит новый рекорд, всё может встать на свои места.

Кампании, сундуки и престиж. Катализаторы роста призового фонда TI7
Когда призовой фонд TI приостанавливается, Valve тут же достаёт из рукава очередной козырь. Что ещё в запасе у разработчиков Dota 2.

Из $ 100,3 млн разыгранных средств большую часть составляет вклад дота-сообщества — $ 52,6 млн, или 52,45%. Вот только с того момента, как Valve начала проводить мэйджоры, организаторы других турниров позабыли о заработке прямым путём, то есть через продажу внутриигровых билетов, компендиумов или предметов, так как сезонные боевые пропуски от разработчиков вытеснили всех. Теперь основным источником дохода турниров является непосредственный доход от трансляций и контрактов с рекламодателями. По этой причине турниры с участием команд второго и третьего эшелонов переживают сейчас не лучшие времена.

Топ-10 команд, заработавших наибольшее количество денег в Dota 2

Топ-10 команд, заработавших наибольшее количество денег в Dota 2

Не менее интересно узнать о том, кто же урвал самые большие кусочки 100-милионного пирога. Две бронзы и одно золото на The International, победа на DAC 2015, а также успешные выступления на мэйджорах и других крупных турнирах позволили «Злым гениям» вырваться далеко вперёд от ближайших преследователей. В тройке также расположились китайские обладатели чемпионских Аегисов — Wings и Newbee. Четвёртое место за четырёхкратными победителями мэйджоров OG. Десятку замыкает единственный представитель СНГ в данном списке — Natus Vincere с показателем $ 3,65 млн. Всего же более миллиона долларов в доте заработала 21 команда, включая Virtus.pro ($ 2,7 млн) и Team Empire ($ 1 млн).

Стержень американской «Доты». История Саахила «UNiVeRSe» Ароры
Профессиональная карьера и секрет успеха самого богатого «дотера» планеты Саахила «UNiVeRSe» Ароры.

Что касается персон, то самым богатым киберспортсменом мира является игрок сложной линии Evil Geniuses Саахил «UNiVeRSe» Арора. Его карман пополнился призовыми в размере $ 2,82 млн. Следом за ними в десятке толстосумов разместились игроки чемпионских составов EG и Wings, заработавшие львиную долю своего состояния победой на чемпионате мира. Среди лидеров списка отдельно стоит выделить Густава «s4» Магнуссона ($ 1,4 млн) и Клемента «Puppey» Иванова ($ 1,37 млн), которые занимают 13-е и 15-е места соответственно. В отличие от остальных, они собирали своё состояние по крупицам, ведь ни одна из побед на турнирах не принесла им более $ 300 тыс. К слову, капитан Team Secret был первым, кто заработал $ 1 млн в доте таким образом.

Босс среди боссов, или Самый титулованный игрок в Dota
История становления легендарного игрока в «Доту» Клемента «Puppey» Иванова, за плечами которого десятки титулов и мировые рекорды.

Стоит обратить внимание и на то, что почти 40% всех денег достались игрокам из Поднебесной, которые представлены наибольшим количеством в Dota 2. В тройку лидеров по национальной принадлежности входят также представители США и Швеции. Украинские и российские игроки вместе заработали чуть более $ 8 млн. Примечательно, что замыкает десятку Пакистан, который представлен лишь одним игроком — Сумаилом «SumaiL» Хассаном. В одиночку юный талант сумел переплюнуть достижение десятка представителей Сингапура, Германии и даже Филиппин.

10 стран, представители которых заработали наибольшее количество денег в Dota 2

10 стран, представители которых заработали наибольшее количество денег в Dota 2

Желающих инвестировать в киберспорт прибавляется с каждым днём, поэтому отметка в $ 100 млн суммарного призового фонда всех турниров по Dota 2 — это только начало. Главное, чтобы пропорционально новым материальным достижениям росло и качество самих чемпионатов. В данный момент множество зрителей сетуют на переизбыток соревнований с участием сильнейших коллективов мира, в то время как организаторам турниров для команд среднего эшелона сложно функционировать без краудфандинга. Урегулирование этих вопросов — одна из важнейших задач, которую предстоит решить Valve уже в ближайшем будущем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
14 июня 2017, среда
13:57 Red Canids и DeadlyKittens покинули турнир Mid Season Brawl 2017 по HotS
13:12 Blizzard выпустила крупное обновление в HotS
13:03 Определились участники турнира All Stars по Heroes of the Storm
12:26 HGG: сборная России по Hearthstone не вышла из группы
12:08 Шабзеб «ShahZam» Хан и Шон «seang@res» Гейрс вернулись в активный состав Misfits
11:01 Epsilon обновила состав по CS:GO
13 июня 2017, вторник
23:12 Определился победитель онлайн-турнира «Чемпионата» по FIFA17 на PC
21:42 Старт групповой стадии Galaxy Battles отложен из-за тайфуна «Мербок»
19:37 Русскоязычная трансляция турнира The Summit 7 по Dota 2 пройдёт дистанционно
15:40 Чемпионат мира по Rocket League посмотрели более 2 млн человек
15:21 Blizzard сообщила даты проведения второго игрового сезона в HotS
13:48 Китайские фанаты Dota 2 попросили Valve разобраться в конфликте игроков и ACE
13:11 Разработчики усложнили прохождение первого акта кампании в Dota 2
10:24 Результаты третьего игрового дня на HotS Mid Season Brawl 2017
09:26 Адам «Friberg» Фрайберг ушёл из состава NiP по CS:GO
00:36 Анонсирована Beyond Good & Evil 2
12 июня 2017, понедельник
22:17 Россиянин впервые за 7 лет сыграет на чемпионате мира по FIFA
22:00 Virtus.pro сыграет против Team Empire в первом матче The Summit 7
21:27 Марун «GH» Мерхей: проигрыши в групповой стадии заставили нас шевелиться
20:59 Для XCOM 2 выпустят дополнение War of the Chosen
20:58 ESL и Intel объявили о создании премии для команд по CS:GO в $ 1 млн
20:26 Роналдо, Яшин и Марадона появятся в FIFA 18
20:14 Planet Odd и Newbee попали в разные группы на Galaxy Battles
19:02 Суммарный призовой фонд турниров по Dota 2 превысил $ 100 млн
12:49 Fnatic и eStar Gaming возглавили группы на турнире Mid-Season Brawl
12:23 Cloud9 стала победителем Americas Minor Championship 2017
12:16 ESL анонсировала турнир по Quake Champions с призовым фондом $ 1 млн
03:01 На конференции Microsoft представили 42 игры
02:21 Объявлена стартовая цена Xbox One X
01:20 Microsoft и Turn 10 Studios анонсировали Forza Motorsport 7
00:31 Microsoft раскрыла название новой консоли и объявила дату её выпуска
11 июня 2017, воскресенье
23:32 Vega Squadron стала победителем CIS Minor Championship 2017
21:57 NoXiAK и Nardeus присоединились к Paris Saint-Germain eSports
21:48 Джефф Кейли назвал стоимость Project Scorpio
20:02 Vega Squadron вышла на LAN-финал квалификаций PGL Major Kraków 2017
20:02 В Dota 2 вышел патч 7.06d
18:48 Epicenter: Team Liquid стала двукратным чемпионом
17:10 Владимир No[o]ne Миненко: проиграли из-за плохих пиков и плохой игры
13:00 Tengri вышла в финал квалификаций PGL Major Kraków 2017
11:57 Vega Squadron представила состав на летний сезон LCL
10 июня 2017, суббота
23:53 NBA Live 18 выйдет на Xbox One и PlayStation 4
23:38 Представлен тизер дополнения для Battlefield 1 «Во имя царя»
23:16 EA представила геймплейный трейлер Need for Speed Payback
23:10 В FIFA 18 появится продолжение сюжетного режима «История»
22:46 Опубликован трейлер сюжетного режима Madden NFL 18
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017