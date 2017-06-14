Солидная сумма, или История $ 100 млн в Dota 2

После завершения Epicenter Moscow 2017 суммарный призовой фонд всех официальных киберспортивных турниров по Dota 2 превысил $ 100 млн. На преодоление этой отметки ушло шесть лет. Несмотря на то что Valve дала мощный старт игровой дисциплине с помощью сногсшибательного по меркам 2011 года призового фонда в размере $ 1,6 млн, награда на регулярных крупнейших международных турнирах ещё более года держалась в интервале от $ 10 тыс. до $ 20 тыс. Лишь в ноябре 2012 года в рамках четвёртого сезона лиги G-1 Champions, прошедшей в китайском Фучжоу, была покорена планка в $ 50 тыс. А уже в преддверии The International 2013 в Шанхае состоялся первый «стотысячник» — Perfect World's Dota 2 Super League разыграла между участниками $ 170 тыс.

Кто и сколько зарабатывает в Dota 2. Долгожданный тест про деньги Суммарный призовой фонд всех турниров по Dota 2 скоро пробьёт отметку в $ 100 млн. Знаете ли вы, в чьих карманах осели эти средства?

Удивление всего дота-сообщества вызвал анонс первого сезона Nexon Sponsorship League в Сеуле в 2013-м. На тот момент о корейских командах и игроках никто ничего не знал, а организаторы заявили о розыгрыше более $ 100 тыс. Стоит понимать, что тогда такие деньги не разыгрывались практически нигде. Поэтому на второй сезон в Южную Корею отправился первый легионер, которым стал Джимми «DeMoN» Хо, а на третий — уже целая команда Team Zephyr.



Впервые на Западе разыграли $ 100 тыс. в рамках MLG Championship Columbus в конце 2013 года — тот самый турнир, благодаря которому на весь мир прославился Артур «Arteezy» Бабаев. Маленькими шагами, но уверенным темпом призовые фонды международных соревнований каждый полгода-год ставили новые рекорды, и на данный момент уже было проведено несколько турниров без поддержки Valve, общий призовой фонд которых превышал $ 500 тыс. и даже $ 1 млн.

Распределение денежных средств турниров в Dota 2 по годам; показатель за 2017 год указан по состоянию на 12 июня и продолжает расти.

Как видно на диаграмме, из года в год сохраняется положительная динамика, но всё же ситуация может поменяться уже в этом году. Перед стартом The International 2016 суммарный призовой фонд всех турниров за первое полугодие составлял $ 9,95 млн, в то время как за аналогичный период текущего года было разыграно чуть более $ 7 млн. Конечно, впереди нас ждёт ещё несколько турниров, которые добавят в зачёт несколько сотен тысяч долларов, но сократить столь солидный гандикап перед началом чемпионата мира в Сиэтле не получится. По сути, разница как раз в сокращенном количестве мэйджоров: в 2016 году к лету уже состоялись турниры в Шанхае и Маниле, в то время как в 2017 — только в Киеве. Но если призовой фонд The International 2017 установит новый рекорд, всё может встать на свои места.

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Из $ 100,3 млн разыгранных средств большую часть составляет вклад дота-сообщества — $ 52,6 млн, или 52,45%. Вот только с того момента, как Valve начала проводить мэйджоры, организаторы других турниров позабыли о заработке прямым путём, то есть через продажу внутриигровых билетов, компендиумов или предметов, так как сезонные боевые пропуски от разработчиков вытеснили всех. Теперь основным источником дохода турниров является непосредственный доход от трансляций и контрактов с рекламодателями. По этой причине турниры с участием команд второго и третьего эшелонов переживают сейчас не лучшие времена.

Топ-10 команд, заработавших наибольшее количество денег в Dota 2

Не менее интересно узнать о том, кто же урвал самые большие кусочки 100-милионного пирога. Две бронзы и одно золото на The International, победа на DAC 2015, а также успешные выступления на мэйджорах и других крупных турнирах позволили «Злым гениям» вырваться далеко вперёд от ближайших преследователей. В тройке также расположились китайские обладатели чемпионских Аегисов — Wings и Newbee. Четвёртое место за четырёхкратными победителями мэйджоров OG. Десятку замыкает единственный представитель СНГ в данном списке — Natus Vincere с показателем $ 3,65 млн. Всего же более миллиона долларов в доте заработала 21 команда, включая Virtus.pro ($ 2,7 млн) и Team Empire ($ 1 млн).

Стержень американской «Доты». История Саахила «UNiVeRSe» Ароры Профессиональная карьера и секрет успеха самого богатого «дотера» планеты Саахила «UNiVeRSe» Ароры.

Что касается персон, то самым богатым киберспортсменом мира является игрок сложной линии Evil Geniuses Саахил «UNiVeRSe» Арора. Его карман пополнился призовыми в размере $ 2,82 млн. Следом за ними в десятке толстосумов разместились игроки чемпионских составов EG и Wings, заработавшие львиную долю своего состояния победой на чемпионате мира. Среди лидеров списка отдельно стоит выделить Густава «s4» Магнуссона ($ 1,4 млн) и Клемента «Puppey» Иванова ($ 1,37 млн), которые занимают 13-е и 15-е места соответственно. В отличие от остальных, они собирали своё состояние по крупицам, ведь ни одна из побед на турнирах не принесла им более $ 300 тыс. К слову, капитан Team Secret был первым, кто заработал $ 1 млн в доте таким образом.

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Стоит обратить внимание и на то, что почти 40% всех денег достались игрокам из Поднебесной, которые представлены наибольшим количеством в Dota 2. В тройку лидеров по национальной принадлежности входят также представители США и Швеции. Украинские и российские игроки вместе заработали чуть более $ 8 млн. Примечательно, что замыкает десятку Пакистан, который представлен лишь одним игроком — Сумаилом «SumaiL» Хассаном. В одиночку юный талант сумел переплюнуть достижение десятка представителей Сингапура, Германии и даже Филиппин.

10 стран, представители которых заработали наибольшее количество денег в Dota 2

Желающих инвестировать в киберспорт прибавляется с каждым днём, поэтому отметка в $ 100 млн суммарного призового фонда всех турниров по Dota 2 — это только начало. Главное, чтобы пропорционально новым материальным достижениям росло и качество самих чемпионатов. В данный момент множество зрителей сетуют на переизбыток соревнований с участием сильнейших коллективов мира, в то время как организаторам турниров для команд среднего эшелона сложно функционировать без краудфандинга. Урегулирование этих вопросов — одна из важнейших задач, которую предстоит решить Valve уже в ближайшем будущем.